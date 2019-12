Multibagger: 2020 में शेयर बाजार से बनना है अमीर, निवेश के लिए ऐसे चुनें मल्टीबैगर स्टॉक

शेयर बाजार ऐसी जगह है, जहां सही निवेश की पहचान हो तो आपको कम समय में अपने निवेश का कई गुना रिटर्न मिल सकता है. स्टॉक इन्वेस्टिंग की दुनिया में एक शब्द है मल्टीबैगर. मल्टीबैगर शेयर उन शेयरों को कहा जाता है जो निवेशकों को निवेश की करीमत के बदले कई गुना रिटर्न देते हैं. हालांकि ऐसे शेयर की सही पहचान कर पाना जरूरी है. दिग्गज निवेशक पीटर लिंच का कहना है कि जो निवेशक मल्टीबैगर की सही पहचान कर पाएं और उसमें लंबे समय तक अपना निवेश बनाए रखें, उनकी दौलनत आने वाले सालों में तेजी से बढ़ती है. तो फिर, हमें कैसे पता चलेगा कि एक कोई शेयर मल्टीबैगर बन जाएगा या नहीं. हालांकि, शेयर बाजार में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कुछ खास लक्षण को पहचान कर मल्टीबैगर शेयर का चुनाव किया जा सकता है.

अगर किसी कंपनी का मैनेजिंग बोर्ड सक्षम हो और साथ ही कॉरपोरेट गवर्नेंस गेहतर हो तो उस कंपनी का बिजनेस स्थायी होने की संभावनाएं बढ़ जासती हैं. ऐसे कई उदाहरण देखने में आते हैं कि जब कंपनी का कोई सीनियर लीडर अचानक अपना पद छोड़ दे या कंपनी किसी रेगुलेटरी मुश्किलों में फंस जाए तो उसके शेयर में तेजी से गिरावट आती है. यह इस बात का सबूत है कि निवेशक सक्षम मैनेजमेंट में भरोसा रखते हैं कि वे कंपनी के बिजनेस को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाएंगे.

जब भी किसी मल्टीबैगर की तलाश में हों, कंपनी के टॉप मैनजेमेंट टीम, उनके अनुभव और क्रेडेंशियल पर एक नजर डालें. देखें कि क्या कंपनी ने प्रमुख पदों पर बैठे कर्मचारियों को जल्दबाजी में तो बाहर नहीं निकाला है. यह भी चेक करें कि कंपनी ने रेगुलेटरी फ्रंट पर कोई डिफाल्ट तो नहीं किया है. क्या कंपनी का वर्कर्स या वेंडर्स के साथ कोई विवाद तो नहीं है. अगर कंपनी के साथ ये इश्यू रहें तो यह देखना जरूरी है कि कंपनी ने कितनी तेजी से बाउंस बैक किया है यानी सभी मु​श्किलों से निकलकर बाहर आ पाई है.

बाजार में जिस तरह की प्रतिस्पर्धा है, कंनपनी की क्षमता पर नजर रखना जरूरी है. एक तरह के बिजनेस में शामिल कंपनियों में यसह देखें कि कौन सी कंपनी इनोवेशन के साथ आगे बढ़ रही है. एक मल्टीबैगर हमेशा एक समान वैल्यू की पेशकश करने वाली प्रतिस्पर्धी कंपनियों से अधिक स्कोर करता है. ग्राहकोें को बेहतर मूल्य पर बेहतर सेवा और डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट आफर करने वाली कंपनी दूसरों से बेहतर दिखती है. मल्टीबैगर बनने की क्षमता रखने वाली कंपनी अपने क्षेत्र में दूसरी कंपनियों से आगे दिखती हैं. वे अवसरों को बेहतर तरीके से भुना पाती हैं. उनकी रिसर्च और डेवलपमेंट कैपेबिलिटी दूसरी कंपनियों की तुलना में बेहतर होती हैं.

मल्टीबैगर चुनने के लिए यह जरूर देखेंं कि कंपनी की अर्निंग में ग्रोथ कैसी है. लाभप्रद ग्रोथ, प्रॉफिटैबिलिटी मॉडल कैपिटल अलोकेशन मॉडल के चलते मल्टीबैगर में अर्निंग ग्रोथ हाई होनी चाहिए. यह एक महत्वपूर्ण कारक है क्योंकि निवेशक की वास्तविक कमाई टैक्स के बाद की कमाई या मुनाफे के अलावा और कुछ नहीं है. अगर प्रति शेयर कमाई बढ़ रही है, तो यह एक अच्छा संकेत है कि कंपनी की अच्छी विकास क्षमता है. आप उसी का अनुमान लगाने के लिए नीचे दिए गए सूत्र का उपयोग कर सकते हैं. EPS = नेट लाभ / बकाया शेयरों की संख्या. EPS दिखाता है कि प्रत्येक शेयर के मुकाबले कंपनी कितनी कमाई कर रही है.

इसे आर्थिक खाई का बाईप्रोडक्ट माना जा सकता है. मल्टीबैगर में हाई मार्जिन दिखता है. यह मार्जिन मल्टीबैगर के मामले में समय के साथ बढ़ता रहता है. किसी भी कंपनी के मल्टीबैगर बनने में यह जरूरी है कि समय के साथ कंपनी का मुनाफा बना रहे.

मल्टीबैगर कंपनियां हाइली सस्टेनेबल यानी टिकाऊ होती हैं. आर्थिक खाई और हाई मार्जिन की वजह से ये कंपनियां आंतरिक रूप से मुफ्त नकदी प्रवाह बनाए रखने में सक्षम हैं जो कि बिजनेस एक्सपेंशन या लाभांश का भुगतान करने के लिए उपयोग किया जाता है. यह भी देखें कि मल्टीबैगर वही कंपनी बनती है, जिस पर कर्ज नहीं होता है और इक्विटी के मुकाबले कर्ज का स्तर कम होता है.

(लेखक: हर्ष जैन, को फाउंडर और COO, Groww)

