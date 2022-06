2022 में निवेशकों के डूब गए 27 लाख करोड़, सेंसेक्स 11.5% टूटा, इन शेयरों ने किया बड़ा नुकसान

इस साल के शुरू से ही बाजार में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला. 1 जनवरी से लेकर अबतक सेंसेक्स और निफ्टी में 11.5 फीसदी और 11 फीसदी गिरावट रही है.

Stock Market Investors: शेयर बाजार के लिए साल 2022 अबतक बेहद खराब बीता है. इस साल के शुरू से ही बाजार में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला. 1 जनवरी से लेकर अबतक सेंसेक्स और निफ्टी में 11.5 फीसदी और 11 फीसदी गिरावट रही है. इस दौरान बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप करीब 27 लाख करोड़ घट गया है. लार्जकैप हो मिडकैप या समलकैप हर कटेगिरी में जोरदार बिकवाली देखने को मिली है. जियो पॉलिटिकल टेंशन, महंगाई, रेट हरइक साइकिल और विदेशी निवेशकों की बिकवाली प्रमुख फैक्टर रहे, जिन्होंने बाजार को कमजोर किया है. सेंसेक्स 6654 अंक टूटा इस साल अबतक (16 जून को दोपहर 2:40 बजे तक) सेंसेक्स में करीब 6654 अंकों या 11.50 फीसदी की गिरावट रही. सेंसेक्स 30 के 23 शेयरों ने निगेटिव रिटर्न दिया. वहीं NIFTY में इस दौरान 1950 अंकों या 11.20 फीसदी गिरावट रही. निफ्टी 50 के 39 शेयर लाल निशान में रहे. ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो BSE500 में 2980 अंकों या 12.50 फीसदी की गिरावट रही. इंडेक्स में शामिल 500 में से 400 शेयरों ने निगेटिव रिटर्न दिया. मिडकैप इंडेक्स में 3535 अंकों या 14 फीसदी, जबकि स्मालकैप इंडेक्स में 5090 अंकों या 17.28 फीसदी कमजोरी रही. TCS: दिग्गज IT स्टॉक में आने वाली है तेजी, 4000 रु तक जा सकता है भाव, क्या आपने खरीदा है? सेक्टर वाइज भी हाल बुरा सेकटर वाइज बात करें तो निफ्टी IT इंडेक्स करीब 30 फीसदी, बैंक इंडेक्स करीब 8 फीसदी, कैपिटल गुड्स इंडेक्स 23 फीसदी, कंज्यूमर गुड्स इंडेक्स 11 फीसदी, मेटल इंडेक्स 17 फीसदी, रियल्टी इंडेक्स 22 फीसदी, फार्मा इंडेक्स 15 फीसदी, फाइनेंस इंडेक्स 13 फीसदी कमजोर हुए हैं. इस दौरान वोलेटिलिटी इंडेक्स INDIA VIX में 41.44 फीसदी तेजी आई. निवेशकों के 27 लाख करोड़ साफ इस साल बाजार की गिरावट में निवेशकों के करहब 27 लाख करोड़ साफ हो गए. 31 जनवरी 2021 को बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 2,66,00,211.55 करोड़ था. यह 16 जून 2022 को दोपहर 2:40 बजे तक घटकर 2,38,94,886.41 करोड़ रह गया. सबसे ज्यादा टूटने वाले शेयर Future Retail: -83%

Dhani Services: -77%

Solara Active: -64%

Indiabulls Real Estate: -60%

Himatsing. Seide: -60%

Subex: -56%

Hikal: -55%

Metropolis Healthcare: -59%

Brightcom Group: -56%

Dilip Buildcon: -54%

Nazara Tech: -53%

Zomato: -51%

Nureca: -51%

Welspun India: -51%

Jindal Stain.: -50% 30 फीसदी से ज्यादा टूटने वाले दिग्गज शेयर Tech Mahindra: -45%

L&T Infotech: -45%

L&T Tech: -43%

Mindtree: -41%

Wipro: -41%

Tata Comm: -40%

SAIL: -37%

Lupin: -36%

Gujarat Gas: -33%

Dalmia Bharat: -32%

Mphasis: -32%

UltraTech Cem: -30%

Bajaj Finserv: -30%

