बाजार की उड़ान में ये ब्लूचिप शेयर बने ‘सुपर स्टार’, 3 महीने में दिए 25% तक रिटर्न

शेयर बाजार ने बुधवार के कारोबार में एक बार फिर रिकॉर्ड हाई बनाया और गुरूवार के कारोबार में रिकॉर्ड हाई के करीब पहुंचा. बुधवार को सेंसेक्स ने जहां 40,816.38 का रिकॉर्ड हाई टच किया, वहीं निफ्टी भी 12,038.60 पर पहुंच गया. पिछले 3 महीनों की बात करें तो सेंसेक्स में 4000 से ज्यादा अंकों या 12 फीसदी मजबूती रही है. वहीं, निफ्टी भी इस दौरान 1250 अंकों से ज्यादा या 12 फीसदी मजबूत हुआ है. इतनी तेजी के बाद भी मिडकैप और स्मालकैप में ज्यादा हलचल नहीं देखी गई. ब्लूचिप कटेगिरी के कुछ शेयर इस दौरान बाजार के सुपर स्टार साबित हुए. इनमें 3 महीनों के दौरान 22 फीसदी तक तेजी रही है. ये ऐसी कंपनियां हैं, जिनकी बाजार के कुल मार्केट कैप में बड़ी हिस्सेदारी है.

बता दें कि इसके पहले 5 जून को बाजार ने रिकॉर्ड हाई बनाया था, जिसके बाद से सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट आ गई. वहीं, 22 अगस्त के बाद से फिर बाजार में तेजी आने लगी. 22 अगस्त के बाद से अबतक यानी इन 3 महीनों में बाजार एक बार फिर रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया.

मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज में पिछले 3 महीनों में करीब 22 फीसदी तेजी रही है. इस दौरान शेयर 1245 रुपये के भाव से बढ़कर 21 नवंबर को 1556 रुपये के भाव तक पहुंच गया. हालांकि यह 21 नवंबर को 1537 रुपये पर बंद हुआ. इस दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप बढ़कर 975,247.91 करोड़ रुपये पहुंच गया.

बता दें कि आरआईएल घरेलू शेयर बाजार में सबसे बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी है. कंपनी के 6 महीने का औसत वॉल्यूम 9,345,752 है. आरआईएल ने इस साल अबतक 38 फीसदी के करीब रिटर्न दिया है. कंपनी का P/E 23.23 है. कंपनी का करोबार पेट्रोलियम के अलावा रिटेल और टेलिकॉम सेक्टर में भी है. सितंबर तिमाही की बात करें तो कंपनी को अपने हर कारोबार में खासा मुनाफा हुआ है.

नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी बजाज फाइनेंस में पिछले 3 महीनों में करीब 26 फीसदी तेजी रही है. इस दौरान कंपनी का शेयर 3261 रुपये के भाव से बढ़कर 21 नवंबर को 4140 रुपये के भाव तक पहुंच गया. हालांकि यह 21 नवंबर को 4,123.65 रुपये पर बंद हुआ. इस दौरान बजाज फाइनेंस का मार्केट कैप बढ़कर 248,004.20 करोड़ रुपये पहुंच गया. मार्केट कैप के मामले में यह बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों में 11वीं सबसे बड़ी कंपनी है.

कंपनी के 6 महीने का औसत वॉल्यूम 1,981,023 है. बजाज फाइनेंस ने इस साल अबतक 70 फीसदी के करीब रिटर्न दिया है. कंपनी का P/E 50.23 है. कंपनी का करोबार नॉन बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर में है. कंज्यूमर प्रोडक्ट के अलावा कंपनी आटो और होम लोन भी प्रोवाइड करते हैं. बेहतर बिजनेस मॉडल के चलते कंपनी का कस्टमर बेस लगातार बढ़ रहा है. सितंबर तिमाही की बात करें तो कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 63 फीसदी बढ़कर 1506 करोड़ रुपये हो गया है.

देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI ने भी बाजार के रिकॉर्ड हाई में पहुंचने पर बड़ा योगदान दिया है. पिछले 3 महीनों में बैंक का शेयर 16 फीसदी मजबूत हुआ है. इस दौरान शेयर का भाव 277 रुपये से बढ़कर 331 रुपये तक पहुंच गया. इस दौरान SBI का मार्केट कैप बढ़कर 295,404.64 करोड़ रुपये पहुंच गया. मार्केट कैप के मामले में यह बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों में 10वीं सबसे बड़ी कंपनी है.

कंपनी के 6 महीने का औसत वॉल्यूम 34,284,334 है. SBI ने इस साल अबतक 16 फीसदी के करीब ही रिटर्न दिया है. कंपनी का P/E 29.20 है. बैंक के शेयर के 52 हफ्तों का रेंज 244.35-373.80 के बीच रहा है. सितंबर तिमाही की बात करें तो बैंक का मुनाफा 3 गुना से ज्यादा बढ़कर 3012 करोड़ रुपये रहा है. आपरेटिंग प्रॉफिट 31 फीसदी बढ़कर 18,199 करोड़ रुपये हो गया है. ग्रॉस NPA सालाना आधार पर 7.53 फीसदी से घटकर 7.19 फीसदी और नेट NPA 3.07 फीसदी से घटकर 2.79 फीसदी रहा है.

निजी क्षेत्र के प्रमुख बैंक ICICI बैंक का भी दम पिछले 3 महीनों में बाजार को नई उंचाई देने में दिखा है. पिछले 3 महीनों में बैंक का शेयर 19 फीसदी मजबूत हुआ है. इस दौरान शेयर का भाव 412 रुपये से बढ़कर 498 रुपये तक पहुंच गया. इस दौरान ICICI बैंक का मार्केट कैप बढ़कर 322,109.39 करोड़ रुपये पहुंच गया. मार्केट कैप के मामले में यह बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों में 6वीं सबसे बड़ी कंपनी है.

कंपनी के 6 महीने का औसत वॉल्यूम 21,676,512 है. ICICI बैंक ने इस साल अबतक 40 फीसदी के करीब ही रिटर्न दिया है. बैंक का P/E 62.70 है. कंपनी के 52 हफ्तों का रेंज 336- 509.70 के बीच रहा है. सितंबर तिमाही की बात करें तो ICICI बैंक का मुनाफा भले ही6.09 फीसदी गिरा है, एसेट क्वालिटी गेहतर हुई है. बैंक का ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेस्ट्स (एनपीए) गिरकर ग्रॉस एडवांस का 6.37 फीसदी रह गया. एक साल पहले की सितंबर तिमाही में ग्रॉस एनपीए 8.54 फीसदी पर था.

