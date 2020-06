निवेशकों ने 6 दिन में खामोशी से कमा लिए 13 लाख करोड़, इन 5 वजहों से निफ्टी फिर 10 हजार के पार

कोरोना वायरस के चलते देश के कई हिस्सों में अभी भी लॉकडाउन जैसी स्थिति है, हालांकि धीरे धीरे अर्थव्यवस्था खुलनी शुरू हो गई है. अर्थव्यवस्था को फिर से खोले जाने का असर अब बाजार पर भी दिखने लगा है. शेयर बाजार में एक रैली शुरू हो गई है और निफ्टी फिर 10 हजार का स्तर पाने में कामयाब रहा है. वहीं सेंसेक्स भी 34400 के पार चला गया है. जब कोरोना संकट के चलते बाजार पर निगेटिव असर की चर्चा ज्यादा हो रही है, पिछले 6 दिन की रैली में बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप करीब 13 लाख करोड़ रुपये बढ़ गया है. बता दें कि कोविड 19 के चलते बाजार में पिछले दिनों जमकर गिरावट आई थी. मार्च में निफ्टी ने 52 हफ्तों का लो 7511 टच किया था. जबकि सेंसेक्स 25638.9 के स्तर तक आ गया था, जो 1 साल का लो है.

शेयर बाजार में पिछले 6 दिनों से रैली देखने को मिल रही है. इस तेजी के बीच सेंसेक्स 34400 के पार चला गया है, जबकि लंबे समय बाद निफ्टी 10 हजार का स्तर हासिल कर पाया है. 26 मई को बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 1,21,60,990 करोड़ रुपये था. वहीं 3 जून की ट्रेडिंग के दौरान यह इंट्राडे में बढ़कर 1,34,59,028 करोड़ रुपये हो गया. यानी 6 दिन के अंदा निवेशकों की दौलत में करीब 13 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है.

देश के साथ साथ दुनियाभर में लॉकडाउन के बीच अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे खोला जा रहा है. भारत में लॉकडाउन के बीच अनलॉक पार्ट 1 की शुरूआत हो गई है. कारखाने शुरू हो रहे हें, बाजार खोले जा रहे हैं, मूवमेंट पहले से आसान हुआ है. प्रोडक्शन फिर से शुरू कर दिया गया है. भले ही कंपनियां अपनी पूरी कैपेसिटी से काम नहीं कर पा रही हैं, लेकिन धीरे धीरे स्थिति पटरी पर आ रही है. आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था में और छूट मिलने की उम्मीद है. इससे निवेशकों का सेंटीमेंट बेहतर हुआ है.

ग्लोबल शेयर बाजारों में रैली जारी है. अमेरिका में विरोध प्रदर्शन के बीच भी बाजार पर ज्यादा असर नहीं हुआ है. पिछले कुछ दिनों की बात करें तो बाजार में ज्यादा ट्रेडिंग सेशन में तेजी देखने को मिली है. एशियाई बाजारों में शानदार तेजी देखने को मिल रही है. पिछले दिनों यूएस की ओर से चीन के साथ ट्रेड डील में नरमी के संकेत मिले थे.

कोरोना वायरस महामारी के इलाज को लेकर भी अब उम्मीद पहले से ज्यादा मजबूत हुई है. अलग अलग देशों से इसके इलाज को लेकर वैक्सीन पर उम्मीद भरी खबरें आ रही हैं. अलग अलग मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चीन की एक कंपनी का दावा है कि उसकी वैक्सीन Sinovac कोरोना वायरस के इलाज में 99 फीसदी असरदार साबित हो रही है. वहीं अमेरिकी कंपनी Moderna की वैक्सीन का ट्रॉयल दूसरे दौर में पहुंच चुका है. जबकि रूस में 11 जून से कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों को Avifavir दिया जाना शुरू हो जाएगा. इस बीच भारत में भी सरकार ने इमरजेंसी में मरीजों को remdesivir दिए जाने की मंजरी दे दी है.

देश में इस साल बेहतर मॉनसून की उम्मीद है. भारत मौसम विभाग का अनुमान है इस साल 48 फीसदी संभावना इस बात की है कि पूरे सीजन में नॉर्मल से 102 फीसदी बारिश हो सकती है. अच्छी बात यह है कि अपने तय समय यानी 1 जून को मॉनसून ने केरल में दस्तक दे दी है. बेहतर मॉनसून से जहां रूरल आय बढ़ती है, अर्थव्यवस्था को सपोर्ट मिलता है.

बैंक और फाइनेंशियल शेयरों में पिछले कुछ दिनों से शानदार तेजी आ रही है, जिससे बाजार को सपोर्ट मिला है.

