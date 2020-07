शेयर बाजार में ऐप से कर रहे हैं ट्रेडिंग? याद रखें ये 5 टिप्स, सेफ रहेगा आपका पैसा

Stock Market Trading Tips: कोरोनावायरस महामारी ने हर आदमी के लाइफ स्टाइल में बड़ा बदलाव ला दिया है. इसका असर शेयर बाजार में रोजमर्रा की ट्रेडिंग पर भी देखने को मिल रहा है. इस महामारी के दौर में हमारा अधिकांश कार्य डि​जिटल हो गया है. शॉपिंग से लेकर इन्वेस्टमेंट तक से सभी काम अमूमन हम अब अपने स्मार्टफोन के जरिए कर रहे हैं. ट्रेड और निवेश सहित रोजमर्रा की जरूरतों के लिए टेक्नोलॉजी आधारित सॉल्युशन ने हमें सशक्त बनाया है. आज के समय में यदि आप भी मोबाइल ऐप के जरिए शेयर बाजार में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको ट्रेडिंग सेफ रहे, इसके लिए कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए.

अपने लॉगइन क्रेडेंशियल कभी किसी से शेयर न करें. हालांकि, यह थोड़ा फंडामेंटल लग सकता है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि कुछ ट्रेडर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल को हल्के में लेते हैं. यह बात याद रखें, न तो आपका ब्रोकर और न ही आपका बैंक (या कोई भी) कभी भी आपसे ट्रेडिंग आईडी और पासवर्ड मांगेगा. यदि कोई भी आपके पास आकर इस तरह के अनुरोध करता है, तो तुरंत इसकी सूचना सर्विस प्रोवाइडर के साथ-साथ पुलिस को भी दें. इसी तरह, अपने क्रेडेंशियल्स को ऐसी जगह पर लिखने और स्टोर करने से बचें, जहां कोई और इसे देख सकता है.

अपने ट्रेडिंग खाते के लिए कमजोर पासवर्ड रखने से बचें क्योंकि इसे साइबरअटैकर हासिल कर सकता है. अल्फान्यूमेरिक पासवर्ड का उपयोग करना आपके अकाउंट के लिए हाई सिक्युरिटी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा. हालांकि, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर इन दिनों स्वयं एक अल्फान्यूमेरिक पासवर्ड अनिवार्य करते हैं. यदि वे ऐसा नहीं कर रहे तो भी आप जरूर यह सुनिश्चित करें. अपने नाम और जन्मदिन के संयोजन वाले सरल पासवर्ड का उपयोग कभी न करें.

कई बार पेड एप्लिकेशन का मुफ्त ओवर-द-काउंटर वर्जन मिलने पर यह आकर्षक लग सकता है. हालांकि, जैसा कि यह केस स्टॉक ट्रेडिंग का है, अगर कोई डील बहुत ही अविश्वसनीय लग रही हो, तो वह सच नहीं ही होगी. इस तरह के ओवर-द-काउंटर वर्जन में या तो एप्लिकेशन-लेवल मालवेयर (एक नुकसान पहुंचाने वाला प्रोग्राम) है या इसे रूटकिट लेवल पर तैनात किया जाता है. किसी भी स्थिति में ऐसे एप्लिकेशन आपके फोन के सुरक्षा ढांचे को दरकिनार करते हैं और आपकी क्रेडिट और अन्य संवेदनशील जानकारी को आसानी से निकाल सकते हैं. ऐसे में ये ऐप इंस्टॉल करने पर पैसा बचता कम, नुकसान ज्यादा होता है. इसे बचना चाहिए. यदि आपने ऐसा पहले किया है तो सुनिश्चित करें कि आपने अपने डिवाइस को फैक्टरी डिफॉल्ट पर रीस्टोर किया है.

जब भी आप किसी सार्वजनिक स्थान पर अपने अकाउंट एंटर करते हैं, तो संभावना है कि कोई व्यक्ति आपके पासवर्ड को झांककर देख सकता है. आपका कीबोर्ड उन की को सामने लाता है, जिन्हें आप लगातार टाइप करते हैं. इससे आपका अल्फान्यूमेरिक पासवर्ड भी बेकार हो जाता है. इसके अलावा, सार्वजनिक स्थानों पर मुफ्त हॉटस्पॉट का उपयोग करने से बचें, क्योंकि वे आपके डिवाइस को साइबर खतरों के प्रति संवेदनशील बनाते हैं.

ट्रेड करते समय बाजार समय-समय पर काफी अस्थिर हो सकते हैं. कोविड-19 के बाद का बाजार पूरी तरह से ऐसे ट्रेडिंग पैटर्न को दर्शा रहा है. अस्थिर अवधि के दौरान यदि आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मजबूत टेक्नोलॉजीकल इंफ्रास्ट्रक्चर से सपोर्टेड नहीं है तो डायनामिक लोड आपके प्लेटफार्म को नुकसान पहुंचा सकता है. ऐसे मामलों में, आप अपने ट्रेड को पूरा नहीं कर सकेंगे और काफी हद तक नुकसान हो सकता है. इसलिए आपको हमेशा एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म/मोबाइल ऐप पर भरोसा करना चाहिए जो आपके सभी ट्रेड को सुरक्षित रखें. ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के साथ खुद को रजिस्टर करने से पहले आपको इस संबंध में अच्छी तरह से रिसर्च करना चाहिए. उन प्लेटफॉर्म का उपयोग करने से बचें जिन्हें तकनीकी खामियों के लिए अक्सर जाना जाता है.

(Source: Agnel Broking)

