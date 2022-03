FY22 में बाजार 19% हुआ मजबूत, निवेशकों ने जमकर कमाई दौलत, 2390% तक मिला रिटर्न, चेक करें लिस्ट

फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात करें तो पहले 8 महीने तक बाजार में एक तरफा तेजी देखने को मिली. हालांकि वित्त वर्ष के दिसंबर महीने से बाजार में उतार चढ़ाव आ गया.

फाइनेंशियल ईयर 2022 निवेशकों के लिए मिला जुला रहा है. हालांकि बाजार में अच्छी तेजी रही. (image: pixabay)

Stock Market Performance FY22: फाइनेंशियल ईयर 2022 निवेशकों के लिए मिला जुला रहा है. साल के पहले 8 महीने तक बाजार में एक तरफा तेजी देखने को मिली. हालांकि वित्त वर्ष के दिसंबर महीने से बाजार में उतार चढ़ाव आ गया जो अब तक कायम है. वित्त वर्ष के पहले फेज में जहां इकोनॉमिक रिकवरी के दम पर बुल रन हावी रहा. वहीं दूसरे फेज में जियोपॉलिटिकल टेंशन, महंगाई, बॉन्ड यील्ड में तेजी और सेंट्रल बेंकों द्वारा सख्त रुख अपनाए जाने के संकेतों ने बाजार की चिंता बढ़ा दी. हालांकि ओवरआल इस फाइनेंशियल ईयर में बाजार 19 फीसदी मजबूत हुआ है. वहीं अलग अलग शेयर की बात करें तो निवेशकों को 2390 फीसदी तक रिटर्न हासिल हुआ. सेंसेक्स और निफ्टी में कितनी तेजी वित्त वर्ष के आखिरी कारोबारी दिन 31 मार्च के दोपहर 2 बजे तक की बात करें तो सेंसेक्स ने 1 साल में 18.50 फीसदी रिटर्न दिया है. इस दौरान इंडेक्स में 9150 अंकों की तेजी आई है. वहीं निफ्टी ने इस दौरान 19 फीसदी का रिटर्न दिया और इंडेक्स 2800 अंक मजबूत हुआ है. ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो BSE500 इंडेक्स में 21 फीसदी तेजी रही और यह 4133 अंक मजबूत हुआ. मिडकैप इंडेक्स 19.5 फीसदी या 3925 अंक मजबूत हुआ तो स्मालकैप इंडेक्स 37 फीसदी या 7630 अंक मजबूत हुआ है. किस सेक्टर में रही तेजी फाइनेंशियल ईयर 2022 में बैंक निफ्टी में करीब 10 फीसदी या 3135 अंकों की बढ़त रही है. निफ्टी IT इंडेक्स इस दौरान 41 फीसदी या 3925 अंक मजबूत हुआ. BSE IT इंडेक्स भी 38 फीसदी मजबूत हुआ है. रियल्टी इंडेक्स में 37 फीसदी, पावर इंडेक्स में 63 फीसदी, यूटिलिटीज इंडेक्स में 60 फीसदी और एनर्जी इंडेक्स में 42 फीसदी तेजी रही. Nifty 50 के टॉप गेनर्स Bajaj Finserv: 77%

Hindalco Inds.: 75%

Titan Company: 63%

Tata Steel: 61%

ONGC: 60%

JSW Steel: 56%

Sun Pharma: 53%

Tech Mahindra: 52%

Tata Motors: 45%

Wipro: 44% टॉप मिडकैप परफॉर्मर Brightcom Group: 2390%

RattanIndia Ent: 810%

Jindal Worldwide: 490%

Angel One: 427%

BSE: 401%

NIIT: 348%

Sh. Renuka Sugar: 288%

Greenpanel Inds: 270%

Triveni Engineering & Industries: 265%

GMDC: 245% बेस्ट स्मालकैप परफॉर्मर GRM Overseas: 505%

Khaitan Chemical: 463%

Vishnu Chemicals: 450%

Gokaldas Exports: 429%

Nahar Poly: 410%

Nahar Spinning: 399%

Globus Spirits: 382%

Ganesh Housing: 377%

Tips Industries: 372%

Share India Sec.: 367%

