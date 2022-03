Stock Market Return: पिछले एक साल में इन शेयरों ने दिखाई शानदार तेजी, डबल हो गयी निवेशकों की पूंजी

Stock Market Return: पिछले 365 दिनों में निवेशकों को स्टॉक मार्केट में निवेश के जोखिम पर शानदार रिवार्ड दिया.

Stock Market Return: रिस्क लेने का जोखिम उठा सकते हों तो स्टॉक मार्केट में महज एक साल में भी अपनी पूंजी को दोगुना किया जा सकता है. पिछले एक साल में कोरोना महामारी और रूस-यूक्रेन की लड़ाई ने बाजार को कमजोर जरूर किया लेकिन इसने फिर शानदार वापसी की. पिछले 365 दिनों में निवेशकों को स्टॉक मार्केट में निवेश के जोखिम पर शानदार रिवार्ड दिया. कुछ कंपनियों में निवेश पर पूंजी 2100 फीसदी से भी अधिक बढ़ गई. टाटा टेलीसर्विेसेज में निवेशकों की पूंजी पिछले एक साल में 2157 फीसदी बढ़ी है जबकि माइंडट्री, गेल, जेके पेपर और इंडिया होटल जैसी कंपनियों के शेयरों ने दोगुने से अधिक रिटर्न दिया है. नीचे ऐसे कुछ कंपनियों की डिटेल्स दी जा रही है जिसने एक साल में निवेशकों की पूंजी को दोगुने से अधिक बढ़ाया है. इसके अलावा इनके 52 हफ्ते के हाई और लो प्राइस की भी जानकारी दी जा रही है. Top Small Cap Funds: स्मॉल कैप फंड्स ने 39% बढ़ाई निवेशकों की पूंजी, ये रहे टॉप परफॉर्मर, 100 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं निवेश ये रहे टॉप परफॉर्मर

एक साल में कुछ कंपनियों के भाव में गिरावट ने निवेशकों की पूंजी लगभग आधी कर दी तो कुछ ने दोगुने सभी अधिक बढ़ा दिया है. यहां निवेशकों की पूंजी बढ़ाने वाले शेयरों की जानकारी दी जा रही है- स्टॉक मौजूदा भाव (रुपये एक साल में रिटर्न (%) 52 हफ्ते का ऊंचा भाव (रुपये) 52 हफ्ते का निचला भाव (रुपये) टाटा टेलीसर्विसेज 151.25 2157.46 290.15 10.45 गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स 2829.20 316.52 3198.90 565.8 टाटा एलेक्सी 8630.80 221.01 9160.00 2620.00 केपीआईटी 571.25 218.78 801 170.5 जिंदल स्टेनलेस हिसार 372.5 202.72 431.95 119.85 जिंदल स्टेनलेस 192.85 184.02 224.4 66.1 गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइज़र्स 833.8 182.12 839.8 284 हिकल 409.05 181.81 742 143 पॉलीप्लेक्स 2345.95 179.11 2387.00 780.1 एचएफसीएल 70.9 178.04 101.35 23 क्रॉम्पटन ग्रीव्स (CG Power) 180.2 171.79 208.9 64.55 गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल्स (GACL) 879.5 159.71 924.3 335 पॉवर इंडिया (हिताची एनर्जी इंडिया) 3512.15 157.21 4042.60 1333.00 मास्टेक 3052.50 155.33 3669.00 1170.00 पर्सिस्टेंस सिस्टम्स 4759.95 147.58 4987.50 1822.65 सुप्रीम पेट्रोकेम 999.9 144.95- 1025.00 405 इंजरसोल रैंड इंडिया 1673.05 142.84 1719.85 675.6 टीवी 18 70.15 140.65 77.4 26.25 आईआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर 247.5 139.36 345.85 100.6 अडाणी गैस 2123.90 133.17 2221.95 774.95 नेटवर्क 18 84.4 131.87 114.8 34.5 टाटा पॉवर 239.95 131.61 628 170.95 लक्ष्मी ऑर्गेनिक 403 130.22 628 170.95 बलरामपुर चीनी मिल्स 472.95 129.42 521.4 197 केईआई 1180.70 123.77 1265.00 474.7 नालको 120.8 122.88 132.7 52.75 सीडीएसएल 1456.05 122.84 1734.40 621.35 डीसीएम श्रीराम 1086.00 120.11 1250.00 488 इंडियन होटल्स 231.05 118.59 235.8 91.02 सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स इंडिया 674.8 114.53 749 286.3 ई क्लर्क्स 2299.95 113.82 2970.00 1053.00 सोलर इंडस्ट्रीज 2765.85 112.69 2938.00 1200.00 जेके पेपर 310.95 109.18 324.9 125.2 बीओसी इंडिया 3580.05 107.5 3676.95 1526.85 वीआईपी 713.25 105.4 738 304.6 गुजरात अंबुजा एक्‍सपोर्ट्स 263 104.99 275.5 122.05 चलेट होटल्स 305.55 104.38 318.65 122.65 मिंडा कॉरपोरेशन 200.45 102.88 216.65 91.35 सन फार्मा एडवांस्ड रिसर्च 291.05 100.86 349 141 ग्रिंडवेल नॉर्टन 1862.55 100.2 2018.35 860 माइंडट्री 4260.95 100.04 5060.00 1951.00 (मौजूदा भाव एनएसई पर आज 29 मार्च को खबर लिखे जाने के समय का)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.