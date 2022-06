Stock Market: शॉर्ट-कवरिंग से बाजार में रैली, निवेशकों ने आज कमाए 5 लाख करोड़, Nifty की अगली नजर 16000 पर

एक्सपर्ट का मानना है कि अगर निफ्टी आगे 16000 का लेवल ब्रेक कर देता है तो रैली तेज होगी. ऐसा न होने पर करेक्शन का डर बना रहेगा.

शेयर में आज शॉर्ट कवरिंग के चलते शानदार तेजी देखने को मिली है.

Stock Market rally: शेयर बाजार में आज शानदार तेजी देखने को मिली है. आज के कारोबार में सेंसेक्स इंट्राडे में 1000 अंकों से ज्यादा मजबूत होकर 52602 के लेवल तक पहुंच गया. वहीं निफ्टी भी 15650 के करीब पहुंचने में कामयाब रहा है. 16800 के लेवल से 15183 के लेवल तक तक एक बड़े करेक्शन के बाद आज निवेशकों की ओर से शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है. ग्लोबल बाजारों के पॉजिटिव सेंटीमेंट का भी सपोर्ट मिला. एक्सपर्ट का मानना है कि अगर निफ्टी आगे 16000 का लेवल ब्रेक कर देता है तो रैली तेज होगी. ऐसा न होने पर करेक्शन का डर बना रहेगा. निफ्टी 16700 तक हो सकता है मजबूत Swastika Investmart Ltd. के रिसर्च हेड संतोष मीना का कहना है कि ग्लोबल इक्विटी बाजारों में पॉजिटिव सेंटीमेंट के बाद बाउंसबैक देखने को मिला. स्टॉक फ्यूचर्स में बड़ा उछाल दिखा है और एशियाई बाजारों में भी खरीदारी है. जिससे घरेलू शेयर बाजार को भी सपोर्ट मिला है. 16800 से 15183 तक एक बड़े करेक्शन के बाद बाजार में शॉर्ट-कवरिंग रैली देखी गई है. हालांकि, निफ्टी 16000 के स्तर के पार जाता है तभी इसमें बड़ा पुलबैक देखने को मिल सकता है. फिलहाल निफ्टी के लिए पहला रेजिस्टेंस 15800 के स्तर पर है. इसे ब्रेक करने पर निफ्टी 16000 का लेवल टच कर सकता है. अगर निफ्टी 16000 के स्तर को बनाए रखने में कायमयाब रहता है तो अगला रीटेस्ट लेवल 16400/16700 होगा. उनका कहना है कि अबनिवेशकों के लिए धीरे धीरे निवेश बढ़ाने का समय आ गया है. मौजूदा स्थिति में हर गिरावट पर क्वालिटी शेयरों में खरीदारी करनी चाहिए. हालांकि, आगे 10-15℅ करेक्शन का एक आउटसाइड रिस्क भी है. क्रूड में गिरावट से भी सुधरे सेंटीमेंट क्रूड की कीमतों में गिरावट से भी बाजार सेंटीमेंट बेहतर हुए हैं. क्रूड 115 डॉलर प्रति बैरल के आस पास ट्रेड कर रहा है जो पिछले हफ्ते 122 डॉलर के पार चला गया था. आने वाले दिनों में कुछ बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सुस्ती के चलते डिमांड आउटलुक कमजोर है. ऐसे में क्रूड की कीमतों में गिरावट आई है. आज निवेशकों की 5 लाख करोड़ बढ़ी दौलत बाजार की रैली में आज बीएसई लिस्टेड कंपनियों के मार्केट कैप में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है. सोमवार को बाजार बंद होने पर बीएसई लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 2,34,86,923.67 करोड़ था. यह आज इंट्राडे रैली में बढ़कर 2,39,66,586.53 करोड़ पहुंच गया.

