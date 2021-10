Stock Market Rally : शेयर मार्केट में जम कर बरसा पैसा, Titan, Tata Motors और IRCTC समेत 264 शेयर 52 हफ्ते के शिखर पर

आरबीआई की ओर से लगातार आठ बार बैंक दरों में बदलाव न करने और ग्लोबल बाजार के हालातों से प्रभावित होकर सेंसेक्स और निफ्टी में शुक्रवार को 0.80 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई . सेंसेक्स शुक्रवार को अब तक के नए शिखर पर पहुंच गया.सबसे ज्यादा रैली टाइटन में देखी गई. गुरुवार को इस शेयर में 11 फीसदी की रैली दिखी थी. शनिवार को इसमें और 2 फीसदी की बढ़त हुई और यह 2,429 रुपये पर पहुंच गया. इसने 2,365 रुपये का अपना पिछला 52 हफ्ते का हाई पार कर लिया.

Piramal Demerger : पिरामल ग्रुप ने फार्मा और फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस अलग करने का ऐलान किया, अब बनेंगीं दो लिस्टेड कंपनियां

शुक्रवार को बीएसई में कुल 264 शेयरों ने अपना 52 हफ्तों का शिखर छू लिया. टाटा मोटर्स ( Tata Motors), टाइटन (Titan), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरोपेरशन (HPCL), पेज इंजस्ट्रीज (Page Industries) और वोल्टास (Voltas) इनमें से कुछ प्रमुख शेयर रहे. बीएसई 200 में 17 शेयर 52 हफ्ते के अपनी ऊंचाई पर ट्रेड कर रहे थे. इनमें आईआरसीटीसी भी शामिल था, जो इस सप्ताह 17 फीसदी चढ़ा. ऐसे शेयरों में इंडियन होटेल्स, एनएचपीसी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, बाटा इंडिया, सुप्रीम इंडस्ट्रीज और एसआरएफ शामिल हैं.

हालांकि कुछ शेयर 52 हफ्तों के अपने निचले स्तर पर भी पहुंच गए. इनमें शामिल हैं अल्फा ट्रांसफॉर्मर्स, गेटालोंग एंटरप्राइजेज, पर्पल एंटरटेनमेंट, एसबीएल इन्फ्राटेक, शुक्र ज्वैलर्स और ट्रेसकॉन लिमिटेड.एनएसई में सिर्फ एक शेयर 52 हफ्ते के अपने निचले स्तर पर था. यह शेयर था कोस्टल कॉरपोरेशन लिमिटेड.हालांकि बीएसई और एनएसई पिछले कुछ दिनों से लगातार नया हाई बना रहे हैं. इस साल के आखिर तक सेंसेक्स के 60,600 पर पहुंचने की उम्मीद है.

एनएसई (NSE) में 114 शेयरों ने 52 हफ्तों का अपना शिखर चूमा. इन शेयरों में शामिल हैं थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड, नजारा टेक्नॉलोजीज, लेमन ट्री होटेल्स, पर्सिस्टेंट सिस्टम, केमप्लास्ट सनमार, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज, Chalet Hotels, EIH Associated Hotels, Macrotech Developers, MCX, और Inox Leisure.

