FY21: कोरोना वायरस वाले साल में भी 2290% तक मिला रिटर्न, इन शेयरों ने निवेशकों की बढ़ाई दौलत

FY21 Stock Market: वित्त वर्ष 2021 अब खत्म होने वाला है. शेयर बाजार के लिए बुधवार यानी 31 मार्च को इस साल का आखिरी ट्रेडिंग डे होगा. इस साल की बात करें तो शेयर बाजार के लिए बेहद ही उतार चढ़ाव भरा रहा है. वित्त वर्ष की शुरूआत कोरोना वायरस महामारी से हुई और 1 अप्रैल 2020 के पहले ही देश में लॉकडाउन लगा दिया गया. लॉकडाउन के चलते शुरूआती महीनों में शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली. हालांकि लॉकडाउन अलग अलग फेज में हटने और बेहतर अर्थव्यवस्था की उम्मीद में पिछले साल जुलाई से बाजार में तेजी आती गई और कई नए रिकॉर्ड बने. फिलहाल इस उतार चढ़ाव वाले साल में निवेशकों को बाजार से अलग अलग शेयरों में 2290 फीसदी तक रिटर्न मिला है.

इस वित्त वर्ष के खत्म होने के एक दिन पहले तक की बात करें तो सेंसेक्स ने करीब 78 फीसदी रिटर्न दिया है. 1 अप्रैल को सेंसेक्स 28265 के स्तर पर था जो 30 मार्च को इंट्राडे में 50268 के स्तर तक मजबूत हुआ. यानी इसमें करीब 78 फीसदी रिटर्न मिला है. सेंसेक्स ने इस साल 16 फरवरी को 52516.76 का आल टाइम हाई बनाया था. वहीं निफ्टी ने भी इस वित्त वर्ष में 79 फीसदी रिटर्न दिया है. 16 फरवरी को निफ्टी ने 15432 का आलटाइम हाई बनाया.

मिडकैप इंडेक्स में इस वित्त वर्ष का रिटर्न 95 फीसदी रहा है तो स्मालकैप इंडेक्स ने करीब 120 फीसदी रिटर्न दिया. ब्रॉडर मार्केट BSE500 की बात करें तो इसने निवेशकों को 84 फीसदी रिटर्न दिया है.

बैंक निफ्टी में बीते 1 साल का रिटर्न 81 फीसदी रहा तो निफ्टी आईटी इंडेक्स ने 1 साल में 113 फीसदी रिटर्न दिया है. एफएमसीजी इंडेक्स का रिटर्न 30 फीसदी तो कंज्यूमर गुड्स का रिटर्न 95 फीसदी रहा है. पीएसयू इंडेक्स 58 फीसदी चढ़ा है तो आयल एंड गैस में 60 फीसदी तेजी रही. निफ्टी फार्मा में 76 फीसदी तो फाइनेंस इंडेक्स में 77 फीसदी तेजी रही. रियल्टी इंडेक्स 90 फीसदी से ज्यादा मजबूत हुआ.

मजेस्को: 2289%

Tanla प्लेटफॉर्म: 1605%

इंटीलेक्ट डिजाइन: 1208%

अडानी टोटल गैस: 980%

Neuland लैब्स: 718%

Saregama इंडिया: 715%

अडानी ग्रीन: 715%

अडानी इंटरप्राइजेज: 688%

रैमको सीमेंट: 657%

गोदावरी पावर: 627%

बालाजी एमींस: 626%

Mastek: 562%

Borosil Renew: 544%

हिंदुस्तान कॉपर: 513%

डिक्सॉन टेक्नोलॉजी: 475%

टाटा मोटर्स: 336%

वेदांता: 271%

हिंडाल्को: 269%

मदरसन सूमी: 235%

JSW स्टील: 227%

टाटा पावर: 220%

ग्रैसिम इंडिया: 219%

टाटा स्टील: 214%

M&M: 191%

अडानी पोर्ट: 181%

(Note: हमने यहां जानकारी 30 मार्च 2021 को दोपहर 2:30 बजे तक के प्रदर्शन के आधार पर दी है. यहां शेयर का प्रदर्शन पिछले 1 साल का है.)

