Best Stocks List: लंबी अवधि में बाजार देगा मजबूत रिटर्न, निवेश के लिए चुनें बेस्ट 20 लार्जकैप और मिडकैप स्टॉक

अप्रैल में दुनियाभर के बाजारों में कमजोरी देखने को मिली. महंगाई, रेट हाइक साइकिल, जियोपॉलिटिकल टेंशन, FII की बिकवाली के चलते भारतीय बाजार पर भी दबाव दिखा.

फाइनेंशियल ईयर 2022 की शुरूआत ऐसे समय में हुई, जब बाजार कई वजहों से वोलेटिलिटी में फंसा है. (image: pixabay)

Stock Market Outlook & Best Stocks Tips: फाइनेंशियल ईयर 2022 की शुरूआत ऐसे समय में हुई, जब बाजार कई वजहों से वोलेटिलिटी में फंसा हुआ है. अप्रैल महीने में दुनियाभर के बाजारों में कमजोरी देखने को मिली है. महंगाई, रेट हाइक साइकिल, जियोपॉलिटिकल टेंशन, FII द्वारा बिकवाली के चलते भारतीय बाजारों पर दबाव देखने को मिला है. FIIs ने अप्रैल में 380 करोड़ डॉलर की बिकवाली की. हालांकि कंपनियों के तिमाही नतीजों से आगे के लिए बेहतर उम्मीद दिख रही है. मार्च 2022 तिमाही के लिए अबतक के जारी नतीजे अनुमान के मुताबिक जा रहे हैं. कुछ कंपनियों का प्रदर्शन उम्मीद से भी बेहतर रहा है. ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने कॉरपोरेट अन्रिंग और मार्केट परफॉर्मेंस पर पॉजिटिव व्यू दिया है. ब्रोकरेज का अनुमान है कि FY22 में अर्निंग 35 फीादी बढ़ सकती है. FY23 में इसमें 19 फीादी ग्रोथ आ सकती है. BFSI, O&G और IT सेक्टर का प्रदर्शन मजबूत रहने की उम्मीद है. अर्निंग विजिबिलिटी, प्राइािंग पावर, बैलेंसशीट और इकोनॉमिक रिकवरी के बेनेफिशियरी के आधार पर ब्रोकरेज हाउस ने अपने पसंदीदा लिस्ट में लार्जकैप, मिडकैप और स्मालकैप कटेगिरी से 20 शेयर चुने हैं. अगर आप भी बेहतर शेयरों की तलाश में हैं तो इन पर नजर रख सकते हैं. अर्निंग सीजन उम्मीद के अनुसार ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि वित्त वर्ष 2022 की मार्च तिमाही के लिए अर्निंग सीजन उम्मीद के अनुसार जा रहा है. 1 मई 2022 तक निफ्टी की तकरीबन एक तिहाई और सेंसेक्स30 की आधी कंपनियां अपने तिमाही नतीजे जारी की चुकी हैं. निफ्टी की 17 कंपनियों का सेल्स, EBITDA, PBT और PAT ग्रोथ सालाना आधार पर 15%, 13%, 22% और 24% फीसदी रही है. इनमें से 6 निु्टी कंपनियों का PAT उम्मीद से बेहतर रहा है. जबकि 2 ने उम्मीद से कमजोर प्रदर्शन किया. बाकियों ने उम्मीद के अनुसार नतीजे दिखाए. EBITDA की बात करें तो 5 कंपनियों का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर, 4 का उम्मीद से कमजोर और बाकियों का अनुमान के मुताबिक रहा. MOFSL यूनिवर्स (54 कंपनियां) का सेल्स, EBITDA, PBT और PAT ग्रोथ YoY 17%, 16%, 28% और 31% रहा है. जबकि यह 16%, 16%, 24% और 25% रहने का अनुमान था. ज्यादातर बाजारों में गिरावट अप्रैल में ज्यादातर ग्लोबल मार्केट में गिरावट देखने को मिली है. इंडोनेशिया (+2%) और UK (+0.4%) में बढ़त रही. जबकि ब्राजील (-10%), US (-9%), चीन (-6%), ताइवान (-6%), MSCI EM (-6%), रूस (-5%), जापान (-3%), कोरिया (-2%) और India (-2%) में लोकर करंसी के टर्म में गिरावट रही. बीते 12 महीनों में MSCI India (+20%) ने आउटपरफॉर्म किया है. अप्रैल 2022: किस सेक्टर और शेयर में कितना रिटर्न अप्रैल 2022 की बात करें अलग अलग सेक्टर में यूटिलिटीज, Oil & Gas और कंज्यूमर टॉप गेनर्स रहे हैं. जबकि टेक्नोलॉजी, मीडिया और टेलिकॉम टॉप लूजर्स रहे. गेनर्स में यूटिलिटीज (+18%), Oil & Gas (+11%), कंज्यूमर (+5%), आटोमोबाइल (+5%), इंफ्रास्ट्रक्चर (+2%) और PSU Banks (+1%) रहे. जबकि टेक्नोलॉजी (-13%), मीडिया (-10%), टेलिकॉम (-4%) और रीयल एस्टेट (-4%) लूजर्स में रहे. टॉप गेनर स्टॉक्स में M&M (+14%), NTPC (+14%), Adani Ports (+11%), HUL (+9%) और Hero Motocorp (+9%) शामिल रहे. जबकि टॉप लूजर्स में Infosys (-18%), Tech Mahindra (-16%), Hindalco (-15%), Wipro (-14%) और Bajaj Finserv (-13%) शामिल रहे. Top Largecaps ICICI Bank, SBI, Infosys, HCL Technologies, Reliance, Titan, Apollo Hospitals, Hindalco, Bharti Airtel, Ultratech and BoB. Top Midcaps/Smallcaps Ashok Leyland, Macrotech, APL Apollo Tubes, Chola Finance, Indigo Paints, Restaurant Brands, TCI, GR Infra, Dalmia Bharat, Lemon Tree and Angel One. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.