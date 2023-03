Stock Market Opening: IT शेयरों ने दिया बूस्ट, सेंसेक्स और निफ्टी मजबूत; एक्शन में HCL, INFY, TCS

Sensex, Nifty Opening: सेंसेक्स में 90 अंकों की तेजी है और यह 58015 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. जबकि निफ्टी 11 अंक बढ़कर 17088 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है.

Share Market: कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में हल्‍की खरीदारी देखने को मिल रही है.

Sensex, Nifty Opening: कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में हल्‍की खरीदारी देखने को मिल रही है. आज के कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स मजबूत दिख रहे हैं. सेंसेक्‍स करीब 100 अंक बढ़त दिखा रहा है तो निफ्टी करीब 17100 के करीब पहुंच गया है. यूस फेड के बाद आज बैंक आफ इंग्‍लैंड ने भी दरों में बढ़ोतरी की है. आगे भी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक दरों में बढ़ोतरी कर सकते हैं. जिससे निवेशक अलर्ट हैं. फिलहाल सेंसेक्स में 90 अंकों की तेजी है और यह 58015 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. जबकि निफ्टी 11 अंक बढ़कर 17088 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. Stocks in News: एक्‍शन में रहेंगे Maruti, Adani Power, BEL, Vedanta समेत ये स्‍टॉक, इंट्राडे में रखें नजर आज के कारोबार में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है. बैंक, फाइनेंशियल और ऑटो शेयरों में मिला जुला कारोबार है. जबकि निफ्टी पर आईटी, मेटल इंडेक्‍स मजबूत दिख रहे हैं. फाइनेंशियल और रियल्‍टी लाल निशान में हैं. आज के कारोबार में हैवीवेट शेयरों में खरीदारी देखने को मिल रही है. सेंसेक्स 30 के 18 शेयर हरे निशान में और 12 लाल निशान में हैं. आज के टॉप गेनर्स में HCLTECH, TECHM, INFY, TCS, WIPRO, ITC, LT, KOTAKBANK शामिल हैं. जबकि टॉप लूजर्स में TITAN, BAJFINANCE, HDFC, RELIANCE, BAJAJFINSV, SUNPHARMA शामिल हैं. Dow Jones 75 अंक बढ़कर बंद वॉल स्ट्रीट गुरुवार को बढ़त पर बंद हुआ. अमेरिकी ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन ने आश्वासन दिया कि निवेशकों की डिपॉजिट राशि को सुरक्षित रखने के उपाय किए जाएंगे. जिससे मार्केट पार्टिसिपेंट के सेंटीमेंट बेहतर हुए. सभी तीन प्रमुख अमेरिकी स्टॉक एक्‍सचेंज में बढ़त रही. गुरूवार को Dow Jones में 75 अंकों की तेजी रही और यह 32,105.25 के लेवल पर बंद हुआ. S&P 500 इंडेक्‍स में 11.75 अंकों की तेजी रही और यह 3,948.72 के लेवल पर बंद हुआ. जबकि Nasdaq Composite में 117.44 अंकों की तेजी रही और यह 11,787.40 के लेवल पर बंद हुआ. स्‍टॉक टिप्‍स: सस्ते शेयर करेंगे बड़ा कमाल, 100 रुपये से कम है कीमत, दे सकते हैं 57% तक रिटर्न एशियाई बाजारों में बिकवाली आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों पर दबाव देखने को मिल रहा है. SGX Nifty फ्लैट है तो निक्‍केई 225 में 0.26 फीसदी कमजोरी है. स्‍ट्रेट टाइम्‍स में 0.07 फीसदी तो हैंगसेंग में 0.25 फीसदी कमजोरी नजर आ रही है. ताइवान वेटेड 0.10 फीसदी चढ़ा है तो कोस्‍पी में 0.66 फीसदी गिरावट है. शंघाई कंपोजिट 0.62 फीसदी कमजोर हुआ है. क्रूड में गिरावट ब्रेंट क्रूड में गिरावट देखने को मिली है. इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड 1 फीसदी फिसलकर 75.91 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है. जबकि अमेरिकी क्रूड WTI में 1.3 फीसदी गिरावट रही और यह 69.96 डॉलर प्रति बैरल पर है. बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 25 bps बढ़ाया ब्‍याज बैंक ऑफ इंग्लैंड ने गुरुवार को ब्याज दरों में एक और चौथाई फीसदी की बढ़ोतरी की और कहा कि ब्रिटिश इनफ्लेशन में आगे तेजी से गिरावट की उम्मीद है. उधारी लागत में यह लगातार 11वीं बढ़ोतरी थी जो दिसंबर 2021 में शुरू हुई थी, हालांकि यह पिछले साल जून के बाद से सबसे छोटी बढ़ोतरी थी. FII और DII डाटा गुरूवार यानी 23 मार्च के कारोबार में फॉरेन इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (FII) नेट सेलस रहे. NSE पर उपलब्‍ध प्रोविजनल डाटा के अनुसार 23 मार्च को FII ने बाजार से 995.01 करोड़ रुपये निकाल लिए. वहीं इस दौरान डोमेस्टिक इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (DII) नेट बायर्स रहे. उन्‍होंने 23 मार्च को 1668.85 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. NSE पर F&O के तहत बैन NSE पर F&O के तहत आज 24 मार्च को 3 शेयर बैन रहेंगे. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने आज इस कैटेगिरी में Biocon और Indiabulls Housing Finance को अपनी F&O बैन लिस्‍ट में रिटेन किया है. जबकि Hindustan Aeronautics को नया शामिल किया है. F&O सेग्‍मेंट के तहत प्रतिबंधित सिक्‍योरिटीज में वे कंपनियां शामिल हैं, जहां डेरिवेटिव अनुबंध मार्केट वाइड पोजिशन लिमिट के 95 फीसदी को पार कर चुके हैं.

