Share Market: मिले जुले ग्लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में हल्‍की खरीदारी देखने को मिल रही है.

Sensex, Nifty Opening: मिले जुले ग्लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में हल्‍की खरीदारी देखने को मिल रही है. आज के कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स मजबूत दिख रहे हैं. सेंसेक्‍स करीब 100 अंक बढ़त दिखा रहा है तो निफ्टी करीब 17000 के करीब पहुंच गया है. यूस फेड अधिकारियों ने निवेशकों से कहा है कि बैंकिंग सिस्‍टम में लिक्विडिटी को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है. जिससे सेंटीमेंट में कुछ सुधार आया है. शुक्रवार को अमेरिकी बाजार बढ़त पर बंद हुए. हालांकि आज एशियाई बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड है. फिलहाल सेंसेक्स में 105 अंकों की तेजी है और यह 57632 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. जबकि निफ्टी 40 अंक बढ़कर 16985 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. Stock in News: फोकस में रहेंगे Adani Transmission, Paytm, RIL, Tata Steel समेत ये स्‍टॉक, इंट्राडे में दिखेगा एक्‍शन आज के कारोबार में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है. बैंक, फाइनेंशियल, आईटी और मेटल इंडेक्‍स निफ्टी पर हरे निशान में हैं. जबकि ऑटो और पीएसयू बैंक शेयरों में बिकवाली है. आज के कारोबार में हैवीवेट शेयरों में खरीदारी देखने को मिल रही है. सेंसेक्स 30 के 18 शेयर हरे निशान में और 12 लाल निशान में हैं. आज के टॉप गेनर्स में BAJFINANCE, Airtel, NTPC, KOTAKBANK, TATASTEEL, RIL, INFY शामिल हैं. जबकि टॉप लूजर्स में M&M, TITAN, ITC, AXISBANK, HUL, Sun Pharma, SBI, HCL शामिल हैं. निवेशक अलर्ट! डेट म्यूचुअल फंड पर लगेगा ज्यादा टैक्स, 1 अप्रैल से LTCG पर बड़ा बदलाव, क्या होगा असर? अमेरिकी बाजार बढ़त पर हुए बंद फेडरल रिजर्व के अधिकारियों ने बैंकिंग सेक्‍टर में संभावित लिक्विडिटी क्राइसिस पर निवेशकों की आशंकाओं को शांत किया है, जिससे शुक्रवार को अमेरिकी शेयर बाजारों को सपोर्ट मिला. यूरोपीय बैंकों शेयरों में बिकवाली के बीच सभी तीन प्रमुख अमेरिकी स्टॉक इंडेक्स ने कमजोर शुरूआत की, लेकिन बाद में बढ़त पर बंद हुए. शुक्रवार को Dow Jones में 132.28 अंकों या 0.41 फीसदी बढ़त रही और यह 32,237.53 के लेवल पर बंद हुआ. S&P 500 इंडेक्‍स भी 22.27 अंक बढ़कर 3,970.99 के लेवल पर बंद हुआ. जबकि Nasdaq Composite में 36.56 अंकों की तेजी रही और यह 11,823.96 के लेवल पर बंद हुआ. एशियाई बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है. SGX Nifty 0.55 फीसदी मजबूत हुआ है तो निक्‍केई 225 में 0.31 फीसदी तेजी है. स्‍ट्रेट टाइम्‍स भी 0.90 फीसदी मजबूत हुआ है. वहीं हैंगसेंग में 1.67 फीसदी, ताइवान वेटेड में 0.41 फीसदी और कोस्‍पी में 0.34 फीसदी कमजोरी है. शंघाई कंपोजिट भी 0.84 फीसदी कमजोर हुआ है. क्रूड में हल्‍की बढ़त ब्रेंट क्रूड में हल्‍की तेजी देखने को मिली है. क्रूड इंटरनेशनल मार्केट में 0.4 फीसदी बढ़त के साथ 75.32 डॉलर प्रति बैरल पर है. जबकि अमेरिकी क्रूड WTI भ्‍ज्ञी 0.6 फीसदी बढ़कर 69.65 डॉलर प्रति बैरल पर है. पिछले हफ्ते ब्रेंट क्रूड में 2.8 फीसदी तो WTI क्रूड में 3.8 फीसदी रिकवरी रही है. FII और DII डाटा शुक्रवार यानी 24 मार्च के कारोबार में फॉरेन इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (FII) नेट सेलर्स रहे. NSE पर उपलब्‍ध प्रोविजनल डाटा के अनुसार 24 मार्च को FII ने बाजार से 1720.44 करोड़ रुपये निकाल लिए. वहीं इस दौरान डोमेस्टिक इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (DII) नेट बायर्स रहे. उन्‍होंने 24 मार्च को 2555.53 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. NSE पर F&O के तहत बैन NSE पर F&O के तहत आज 27 मार्च को 2 शेयर बैन रहेंगे. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने आज इस कैटेगिरी में Hindustan Aeronautics और Indiabulls Housing Finance को अपनी F&O बैन लिस्‍ट में रिटेन किया है. F&O सेग्‍मेंट के तहत प्रतिबंधित सिक्‍योरिटीज में वे कंपनियां शामिल हैं, जहां डेरिवेटिव अनुबंध मार्केट वाइड पोजिशन लिमिट के 95 फीसदी को पार कर चुके हैं. FPI ने मार्च में शेयरों में 7,200 करोड़ रुपये डाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने इस महीने अबतक भारतीय शेयर बाजार में 7,200 करोड़ रुपये का निवेश किया है. इसमें मुख्य हिस्सा अमेरिका के जीक्यूजी पार्टनर्स द्वारा अडानी समूह की कंपनियों में किया गया निवेश शामिल है. जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार वी के विजयकुमार ने कहा कि अमेरिकी बैंकिंग प्रणाली में दबाव और बैंकिंग शेयरों में गिरावट के कारण वैश्विक स्तर पर बाजारों में जोखिम कम होने की वजह से निकट अवधि में एफपीआई के सतर्क रहने की संभावना है. RBI की मौद्रिक नीति बैठक 3 अप्रैल से खुदरा मुद्रास्फीति के 6 प्रतिशत के संतोषजनक स्तर से ऊपर बने रहने और अमेरिकी फेडरल रिजर्व समेत कई केंद्रीय बैंकों के आक्रामक रुख के बीच भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) भी अगली मौद्रिक समीक्षा में रेपो दर में 0.25 प्रतिशत की एक और वृद्धि का फैसला कर सकता है. मौद्रिक नीति के निर्धारण संबंधी सर्वोच्च संस्था मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की द्विमासिक समीक्षा बैठक 3 अप्रैल से शुरू होने वाली है.

