Stock Market Update: सेंसेक्स 112 अंकों की तेजी के साथ 40544 पर बंद, निफ्टी 11900 के नीचे; HCL टेक्नोलॉजीस का शेयर 4% चढ़ा

Stock Market News Update: मंगलवार को कमजोरी के साथ खुला शेयर बाजार शाम को बढ़त के साथ बंद हुआ. सेंसेक्स 112.77 अंक चढ़कर 40,544.37 पर और निफ्टी 23.75 अंकों की मामूली तेजी के साथ 11,896.80 पर बंद हुआ. सेंसेक्स पर सबसे ज्यादा 4 फीसदी की तेजी एचसीएल टेक्नोलॉजीस के शेयर ने दर्ज की. इसके अलावा टेक महिन्द्रा, एशियन पेन्ट, भारती एयरटेल, एचडीफएसी बैंक, एलएंडटी के शेयरों में भी तेजी का रुख रहा. वहीं सबसे ज्यादा 2.45 फीसदी की गिरावट ओएनजीसी के शेयर में रही.

पूरे दिन के कारोबार में सेंसेक्स ने 40,732.01 का उच्च स्तर और 40,305.59 का निम्न स्तर छुआ. वहीं निफ्टी पर पीएसयू बैंक, मेटल और एफएमसीजी को छोड़कर अन्य सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए हैं. सबसे ज्यादा 3.94 फीसदी की तेजी निफ्टी रियल्टी शेयरों में रही. निफ्टी पर एचसीएल टेक्नोलॉजीस, टेक महिन्द्रा, एशियन पेन्ट, भारती एयरटेल और एचडीएफसी बैंक टॉप गेनर्स साबित हुए, जबकि ब्रिटैनिया, ओएनजीसी, गेल, आईओसी और यूपीएल टॉप लूजर्स रहे.

ग्लोबल संकेतों की बात करें तो आज एशियाई बाजारों में कमजोरी है. वहीं, सोमवार को राहत पैकेज पर अनिश्चतता के चलते अमेरिकी बाजार कमजोर बंद हुए थे.

आज EQUITAS SFB का IPO खुला. इसके लिए प्राइस बैंड 32-33/शेयर है. कंपनी ने एंकर इंवेस्टर्स से 140 करोड़ रुपए जुटाए है. यह इश्यू 22 अक्टूबर को बंद होगा. आईपीओ के जएि 500 करोड़ जुटाने की योजना है.

आज HUL के दूसरी तिमाही के नतीजे आएंगे. कंपनी का मुनाफा और रेवेन्यू दोनों ही बढ़ने की उम्मीद है. हालांकि मार्जिन फ्लैट रह सकते हैं. L&T Infotech और हिंदुस्तान जिंक के भी आज नतीजे आएंगे. इससे पहले एफएमसीजी सेक्टर में ब्रिटानिया का मुनाफा 23 फीसदी बढ़ा है. कंपनी के मार्जिन में भी 3.5 फीसदी की बढ़त दिखी है.

एशियाई बाजारों में आज कमजोरी देखने को मिल रही है. एसजीएक्स निफ्टी में 30 अंकों से ज्यादा कमजोरी है. निक्केई 225 में भी करीब 0.3 फीसदी गिरावट है. स्ट्रेट टाइम्स आधा फीसदी टूट गया है तो हैंगसेंग में हल्की तेजी देखने को मिल रही है. ताइवान वेटेड में 0.2 फीसदी और कोस्पी में आधे फीसदी के करीब कमजोरी देखने को मिल रही है. शंघाई कंपोजिट में 0.3 फीसदी कमजोरी नजर आ रही है.

राहत पैकेज पर अनिश्चतता के चलते कल अमेरिकी बाजार कमजोर बंद हुए थे. कल के कारोबार में डाउ जोंस 400 अंक से ज्यादा फिसला था. लेकिन आज डाउ फ्यूचर में करीब 150 अंक तेजी है. सोमवार को नैसडेक में 192.67 अंकों यानी 1.65 फीसदी कमजोरी रही और यह 11,479 के स्तर पर बंद हुआ. S&P 500 इंडेक्स में 56.89 अंकों यानी 1.63 फीसदी कमजोरी रही और यह 3,427 के स्तर पर बंद हुआ.

