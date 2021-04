Stock Market News Update: सेंसेक्स 882 प्वाइंट तो निफ्टी 258 अंक नीचे हुआ बंद, बैंकों के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट

Stock Market News Update: इस कारोबारी सप्ताह के पहले दिन सेंसेक्स और निफ्टी की शुरुआत गिरावट के साथ हुई है. सोमवार 19 अप्रैल को कारोबार की समाप्ति पर BSE Sensex और Nifty 50 दोनों गिरावट के साथ बंद हुए हैं. बीएसई सेंसेक्स 882.61 अंकों की गिरावट के साथ 47949.42 पर बंद हुआ है. दिन भर के कारोबार में आज इसने एक बार 48 हजार का लेवल पार किया था लेकिन तेजी बरकरार नहीं रही और गिरावट के साथ बंद हुआ. दिन भर के कारोबार में बीएसआई के 30 स्टॉक्स में सिर्फ दो स्टॉक्स डॉ रेड्डीज़ और इंफोसिस बढ़त के साथ बंद हुए. कोरोना के कारण बढ़ती अनिश्चितता और राज्यों द्वारा लगाई गई पाबंदियों के चलते निवेशकों के मन में आशंकाएं बनी हुई हैं जिसके चलते बाजार का सेंटिमेंट बिगड़ा है.

निफ्टी की बात करें तो यह 258.40 अंकों की गिरावट के साथ 14359.45 पर बंद हुआ है. इस पर लिस्टेड सिर्फ 5 स्टॉक्स में आज तेजी रही और शेष 45 स्टॉक्स गिरावट के साथ बंद हुए.

FD vs Debt Fund vs G-sec vs Bonds: रिटेल निवेशकों के लिए क्या है बेस्ट विकल्प ?

बीएसई सेंसेक्स पर लिस्टेड 30 स्टॉक्स में सिर्फ दो स्टॉक्स में आज तेजी रही. डॉ रेड्डीज़ 1.58 फीसदी की तेजी के साथ 4970.55 पर और इंफोसिस 0.74 फीसदी की तेजी के साथ 1362.60 रुपये के भाव पर बंद हुआ. सबसे अधिक गिरावट पॉवरग्रिड के शेयरों में रही. पॉवरग्रिड के शेयर 4.17 फीसदी की गिरावट के साथ 201.15 रुपये पर बंद हुए. ओएनजीसी 3.91 फीसदी की गिरावट के साथ 103.1 रुपये पर और इंडसइंड बैंक 3.89 फीसदी की गिरावट के साथ 831.70 रुपये के भाव पर बंद हुआ.

निफ्टी पर डॉ रेड्डीज, सिप्ला, ब्रिटानिया के शेयरों में सबसे अधिक बढ़ रही. डॉ रेड्डीज़ 2.28 फीसदी की तेजी के साथ 5004.70 रुपये के भाव पर बंद हुआ, जबकि सिप्ला 1.27 फीसदी की तेजी के साथ 950 रुपये और ब्रिटानिया 0.91 फीसदी की तेजी के साथ 3730 रुपये के भाव पर बंद हुआ. निफ्टी पर सबसे अधिक गिरावट अडाणी पोर्ट्स में रही. अडाणी पोर्ट्स 4.83 फीसदी की गिरावट के साथ 719 रुपये, पॉवरग्रिड 4.12 फीसदी की गिरावट के साथ 201.20 रुपये और ओएनजीसी 3.91 फीसदी की गिरावट के साथ 103.10 रुपये के भाव पर बंद हुए.

मिले-जुले ग्लोबल संकेतों के बीच एक कारोबारी दिन पहले 16 अप्रैल को घरेलू शेयर बाजार बढ़त के साथ हुए. हालांकि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर निवेशक सतर्क दिखे. कारोबार के अंत में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए. यूएस में मार्च रिटेल सेल्स के आंकड़े अच्छे आए, जिससे सेंटीमेंट बेहतर हुए. 10 साल के बांड यील्ड में भी कमी आई. 16 अप्रैल को कारोबार के अंत में सेंसेक्स में 28 अंकों की तेजी रही और यह 48832 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं निफ्टी में 36 अंकों की तेजी रही है और यह 14618 के स्तर पर बंद हुआ है. 16 अप्रैल के कारोबार में आईटी और फार्मा शेयरों में खरीददारी रही तो बैंक और फाइनेंशियल शेयर कमजोर रहे.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.