Stock Market: LTCG-STT से राहत की उम्मीद में सेंसेक्स 582 अंक चढ़कर बंद, निफ्टी 11800 के करीब; ऑटो और मेटल शेयर चमके

Stock Market Update: शेयर बाजार (Stock Market) मंगलवार को शानदार तेजी के साथ बंद हुआ. सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने अपने 4 महीनों का हाई बनाया. मीडिया में ऐसी रिपोर्ट आई है कि मोदी सरकार शेयर बाजार में निवेश बढ़ाने के लिए बड़े बदलाव करने की तैयारी कर रही है. इसके तहत LTCG, STT और DDT जैसे टैक्स से निवेशकों को राहत दी जा सकती है. इसके बाद से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने रफ्तार पकड़ ली. कारोगार के अंत में सेंसेक्स करीब 582 अंकों की तेजी के साथ 39,831.84 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं निफ्टी भी 160 अंकों की तेजी के साथ 11787 के स्तर पर बंद हुआ.

कारोबार में आटो और मेटल शेयरों में जेारदार तेजी गई है. मीडिया सेक्टर को छोड़कर अन्य सभी प्रमुख सेक्टर में खरीददारी रही है. इसके पहले मिले जुले ग्लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार की शुयआत सतर्क कारोबार के साथ हुई थी. आज के कारोबार में निफ्टी पर 11 में से 10 प्रमुख इंडेक्स में तेजी देखी जा रही है. ऑटो और मेटल इंडेक्स में 4 फीसदी के करीब तेजी रही है. बैंक इंडेक्स भी 1 फीसदी से ज्यादा मजबूत हुए हैं. सेंसेक्स 30 के 26 शेयरों में तेजी रही है.

प्रधानमंत्री कार्यालय शेयर बाजार में निवेश पर लगने वाले टैक्स की व्यवस्था में बदलाव पर विचार कर रहा है. CNBC आवाज ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है कि पीएमओ शेयर बाजार में निवेश को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाने की तैयारी में है. जल्द ही LTCG, STT और DDT जैसे टैक्स से निवेशकों को राहत दी जा सकती है. इस खबर के आने के बाद सेंसेक्स और निफ्टी में बढ़त दर्ज की गई है. रिपोर्ट के मुताबिक, आर्थिक मामलों के विभाग और राजस्व विभाग ने इस सिलसिले में पीएमओ के साथ बैठकें की हैं.

दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल (Airtel) ने अपने तिमाही नतीजे घोषित करने की तारीख 14 नवंबर तक टाल दी है. कंपनी ने कहा है कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) इश्यू की वजह से यह फैसला किया गया है. बता दें कि कंपनी को अपने दूसरी तिमाही के नतीजों की घोषणा मंगलवार यानी आज ही करनी थी. शेयर बाजारों को भेजी सूचना में एयरटेल ने कहाकि सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के मद्देनजर एजीआर मामले में अभी चीजें और स्पष्ट करने की जरूरत है. एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू इश्यू के चलते एयरटेल कंपनी प्रबंधन ने निदेशक मंडल से सिफारिश की थी कि 30 सितंबर, 2019 को समाप्त तिमाही के ऑडिटेड वित्तीय नतीजों को मंजूरी 14 नवंबर तक टाल दी जाए. निदेशक मंडल ने प्रबंधन के इस सुझाव को मान लिया है.

आज के कारोबार में टाटा मोटर्स में शानदार तेजी देखी जा रही है और शेयर करीब 15 फीसदी बढ़कर ट्रेड कर रहा है. ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस सीएलएसए (CLSA) ने शेयर के लिए रेटिंग इंप्रूव की है और 3 साल बाद सेल (Sell) से बॉय (Buy) रेटिंग दी है. इसके बाद से निवेशकों का सेंटीमेंट मजबूत हुआ है. टाटा मोटर्स के अलावा वेदांता, टाटा स्टील, महिंद्रा एंड महिंद्रा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS और बजाज फाइनेंस में तेजी है. वहीं, एयरटेल, यस बैंक, कोटक बैंक, HDFC, एचयूएल, NTPC और पावरग्रिड में कमजोरी देखी जा रही है.

भारती एयरटेल ने नतीजों की तारीख टाल दी है. नतीजे की तारीख 14 नवंबर तक के लिए टाली गई है. AGR पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण कंपनी ने यह फैसला किया है. कंपनी ने कहा है कि AGR मामले में और सफाई की जरूरत है. कंपनी ने AGR मामले में DoT से सहयोग की मांग की है.

मंगलवार के कारोबार में प्रमुख ​एशियाई बाजारों पर दबाव देखा जा रहा है. सुबह 9:30 बजे के आस पास एसजीएक्स निफ्टी में 0.15 फीसदी गिरावट देखी जा रही है. वहीं, निक्केई 225 में 0.43 फीसदी और स्ट्रेट टाइम्स में 0.64 फीसदी की तेजी है. हैंगसेंग में 0.40 फीसदी की गिरावट है. ताइवान वेटेड में 0.01 फीसदी और कोस्पी में 0.06 फीसदी की गिरावट है. सेट कंपोजिट में 0.30 फीसदी की तेजी है तो जकार्ता कंपोजिट में 0.10 फीसदी की गिरावट है. शंघाई कंपोजिट में 0.40 फीसदी की गिरावट है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.