सेंसेक्स 153 अंक गिरकर बंद, निफ्टी 12081 पर; RIL-TCS 1.74% तक टूटे, इंडसइंड बैंक टॉप गेनर

Stock Market Update In Hindi: मिले जुले ग्लोबल मार्केट संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में आज पूरे दिन उतार चढ़ाव देखने को मिला. आज सेंसेक्स और निफ्टी की क्लोजिंग लाल निशान में हुई है. कारोबार के अंत में सेंसेक्स करीब 153 अंकों की कमजोरी के साथ 41,170.12 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं निफ्टी भी 45 अंकों की कमजोरी के साथ 12,080.85 के स्तर पर बंद हुआ. हालांकि कारोबार में मिडकैप और स्मालकैप शेयरों में खरीददारी देखी गई. बीएसई का मिडकैप इंडेक्स 62 अंकों की तेजी के साथ बंद हुआ. वहीं, स्मॉलकैप इंडेक्स 75 अंकों की तेजी के साथ बंद हुआ. इसके पहले बुधवार को शेयर बाजार मजबूती के साथ बंद हुए थे. ग्लोबल संकेतों की बात करें तो बुधवार को टेक शेयरों में तेजी के चलते अमेरिकी बाजारों में रिकॉर्ड तेजी रही. वहीं आज प्रमुख एशियाई बाजारों में मिला जुला कारोबार देखने को मिला.

आज के कारोबार में निफ्टी पर प्रमुख 11 इंडेक्स में से 6 इंडेक्स में तेजी रही है, जबकि 5 लाल निशान में बंद हुए हैं. कारोबार में आईटी इंडेक्स आधा फीसदी से ज्यादा टूटा, पीएसयू बैंक इंडेक्स में 1 फीसदी की तेजी देखने को मिली. निफ्टी FMCG इंडेक्स भी आधा फीसदी से ज्यादा कमजोर हुआ. आटो और फार्मा शेयरों में भी दबाव रहा. हालांकि बैंक शेयरों में खरीददारी देखने को मिली. मेटल शेयर 0.82 फीसदी मजबूत होकर बंद हुआ. रियल्टी शेयरों में हल्​की खरीददारी दिखी. सेंसेक्स 30 के 17 शेयर लाल निशान में बंद हुए. आज कारोबार में टीसीएस में 1.7 फीसदी और आरआईएल में 1.1 फीसदी कमजोरी देखने को मिली. इंडसइंड बैंक का शेयर 3.5 फीसदी मजबूत हुआ. टाटा स्टील और एसबीआई में भी 2 फीसदी से ज्यादा तेजी रही. एशियन पेंट्स और एचयूएल सबसे ज्यादा टूटने वाले शेयरों में शामिल रहे.

Gold Prices Surge As Corona Impact: सोने का भाव आज 20 फरवरी यानी गुरूवार को एमसीएक्स पर 41798 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. यह सोने के लिए 7 साल का सबसे महंगा भाव है. बुधवार को सोना 41586 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. इस साल की बात करें तो सोना करीब 2000 रुपये महंगा हो गया है. इंटरनेशनल मार्केट में भी सोना 1620 डॉलर प्रति औंस के भाव पर कारोबार कर रहा है. एक्सपर्ट का कहना है कि ईरान और यूएस टेंशन के बाद अब कोरोना वायरस के चलते दुनियाभर की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ने की आशंका है. इस वजह से सेफ हैवन के रूप में एक बार फिर सोने में निवेश बढ़ गया है. उनका कहना है कि यह तेजी आगे भी जारी रहेगी.

घरेलू शेयर बाजारों की नरम शुरुआत और कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से गुरूवार को शुरुआती कारोबार में अंतरबैंकिंग मुद्रा बाजार में रुपया 26 पैसे गिरकर 71.80 रुपये प्रति डॉलर पर आ गया. कारोबारियों ने बताया कि इसके अलावा विदेशी निवेशकों की बिकवाली जारी रहने तथा कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर धारणा नरम बनी रही. कोरोना वायरस के संक्रमण से चीन में मरने वालों की संख्या 2,118 पर पहुंच गयी है. मंगलवार को रुपया 71.54 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ था. बुधवार को छत्रपति शिवाजी जयंती को लेकर अंतरबैंकिंग मुद्रा बाजार में कोई कारोबार नहीं हुआ था. इस बीच ब्रेंट क्रूड का वायदा 0.10 फीसदी की तेजी के साथ 59.18 डॉलर प्रति बैरल पर चल रहा था. शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, बुधवार को विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने 190.66 करोड़ रुपये की शुद्ध बिकवाली की.

