Stock Market Live: सेंसेक्‍स 350 अंक चढ़ा, निफ्टी 17850 के करीब, HCLTECH टॉप गेनर, Airtel टॉप लूजर

Stock Market News: आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेडिंग है. जबकि मंगलवार को अमेरिकी बाजार बढ़त पर बंद हुए हैं.

Stock Market Today: घरेलू शेयर बाजार के लिए ग्‍लोबल संकेत मिले जुले हैं.

Stock Market Update: मिले जुले ग्‍लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में खरीदारी देखने को मिल रही है. आज के कारोबार में सेंसेक्‍स और निफ्टी दोनों इंडेक्‍स में अच्‍छी तेजी है. सेंसेक्‍स 350 अंकों से ज्‍यादा मजबूत हुआ है. जबकि निफ्टी 17850 के करीब पहुंच गया है. आज आईटी और मेटल शेयरों में अच्‍छी खरीदारी है. जबकि ऑटो और फार्मा में बिकवाली. बैंक शेयरों में भी पॉजिटिव हलचल दिख रही है. फिलहाल सेंसेक्‍स में 382अंकों की तेजी है और यह 60,669 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. जबकि निफ्टी 119 अंक बढ़कर 17,840 के लेवपल पर है. आज हैवीवेट शेयरों में खरीदारी है. सेंसेक्‍स 30 के 21 शेयर हरे निशान में हैं. आज के टॉप गेनर्स में HCLTECH, INFY, TCS, WIPRO, TECHM, BAJFINANCE, TATASTEEL, AXISBANK शामिल हैं. जबकि टॉप लूजर्स में Airtel, MARUTI, HUL, SUNPHARMA, TATAMOTORS, NTPC, POWERGRID शामिल हैं. Live Updates Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट 12:11 (IST) 8 Feb 2023 देश में बेहतर हो रही है डिमांड आरबीआई गवर्नर का कहना है कि देश में आर्थिक गतिविधियां मजबूत बनी हुई हैं. शहरी मांग बढ़ रही है, विशेष रूप से सर्विसेज मसलन ट्रैवल, टूरिज्‍म और हॉस्पिटैलिटी पर लोगों का खर्च बढ़ रहा है. दास ने कहा कि ग्रामीण मांग में भी सुधार के संकेत हैं. दिसंबर माह के ट्रैक्टर और दोपहिया बिक्री आंकड़ों से यह पता चलता है. 11:07 (IST) 8 Feb 2023 FY24 में GDP ग्रोथ 6.4 फीसदी का अनुमान आरबीआई गवर्नर का कहना है कि FY24 की पहली तिमाही में GDP ग्रोथ 7.8 फीसदी संभव है. जबकि FY24 में रियल GDP ग्रोथ 6.4 फीसदी रहने की संभावना है. EBITDA 5% QoQ बढ़कर 18,453 करोड़ रहा है, जबकि मार्जिन एक्‍सपेंशन 101 अंकों का रहा. 09:49 (IST) 8 Feb 2023 Hero MotoCorp हीरो मोटोकॉर्प का तीसरी तिमाही में मुनाफा 2.41 फीसदी बढ़कर 721.24 करोड़ रुपये रहा है. कंपनी को पिछले वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 704.24 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था. इस दौरान परिचालन आय भी 8,013.08 करोड़ रुपये से बढ़कर 8,118.33 करोड़ रुपये हो गयी. कंपनी का कुल खर्च भी इस दौरान 7,217.07 करोड़ रुपये से बढ़कर 7,372.76 करोड़ रुपये रहा है. दिसंबर तिमाही में कंपनी ने मोटरसाइकिल और स्कूटर की 12.40 लाख यूनिट सेल की. कंपनी के निदेशक मंडल ने 65 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के इंटरिम डिविडेंड की भी मंजूरी दी है. 09:48 (IST) 8 Feb 2023 Adani Power, Adani Wilmar के नतीजे आज आज यानी 8 फरवरी को अडानी ग्रुप की 2 कंपनियां Adani Power, Adani Wilmar अपने तिमाही नतीजे जारी करने जा रही हैं. इनके अलावा Shree Cement के भी नतीजे आज आएंगे. Escorts Kubota, Dreamfolks Services, Equitas Small Finance Bank, GATI, Graphite India, HG Infra, IRCON, Minda Corp, Piramal Enterprises, Symphony और Trent के भी नतीजे आज आएंगे. 09:48 (IST) 8 Feb 2023 F&O के तहत NSE पर बैन आज यानी 8 फरवरी को F&O के तहत NSE पर 1 शेयर में ट्रेडिंग बैन रहेगी. नेशनल स्‍टॉक एक्‍सचेंज ने आज इस कटेगिरी में Ambuja Cements को शामिल किया है. जबकि Adani Ports को हटा दिया है. जिन सिक्‍योरिटीज का डेरिवेटिव कांट्रैक्‍ट उनकी मार्केट वाइज पोजिशन लिमिट से 95 फीसदी क्रॉस कर जाता है, उन्‍हें इस कैटेगिरी में रखा जाता है. 09:47 (IST) 8 Feb 2023 FII और DII डाटा मंगलवार यानी 7 फरवरी के कारोबार में फॉरेन इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (FII) नेट सेलर्स रहे. NSE पर उपलब्‍ध प्रोविजनल डाटा के अनुसार 7 फरवरी को FII ने बाजार से 2559.96 करोड़ रुपये निकाल लिए. वहीं इस दौरान डोमेस्टिक इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (DII) नेट बायर्स रहे. उन्‍होंने 7 फरवरी को 639.82 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. 09:47 (IST) 8 Feb 2023 क्रूड की कीमतों में तेजी ब्रेंट क्रूड की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है. क्रूड इंटरनेशनल मार्केट में 2.70 डॉलर या 3.3 फीसदी बढ़कर 83.69 डॉलर प्रति बैरल पर है. जबकि अमेरिकी क्रूड 3.03 डॉलर या 4.1 फीसदी बढ़कर 77.14 डज्ञॅलर प्रति बैरल पर है. 09:47 (IST) 8 Feb 2023 एशियाई बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड दिख रहा है. SGX Nifty 0.35 फीसदी चढ़ा है तो निक्‍केई 225 में 0.52 फीसदी गिरावट है. स्‍ट्रेट टाइम्‍स में 0.26 फीसदी बढ़त है तो हैंगसेंग 0.09 फीसदी कमजोर हुआ है. ताइवान वेटेड में 0.05 फीसदी, कोस्‍पी में 1.39 फीसदी बढ़त है तो शंघाई कंपोजिट 0.09 फीसदी कमजोर दिख रहा है. 09:47 (IST) 8 Feb 2023 US मार्केट में रही तेजी मंगलवार को अमेरिकी बाजार बढ़त पर बंद हुए. मंगलवार को Dow Jones में 265.67 अंकों या 0.78 फीसदी तेजी रही और यह 34,156.69 के लेवल पर बंद हुआ. S&P 500 इंडेक्‍स 52.92 अंक या 1.29 फीसदी बढ़कर 4,164 के लेवल पर बंद हुआ. जबकि Nasdaq Composite 226.34 अंक या 1.9 फीसदी मजबूती के साथ 12,113.79 के लेवल पर बंद हुआ. Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट