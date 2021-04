कोरोना से सहमा बाजार: सेंसेक्स 871 अंक टूटकर बंद, निफ्टी 14638 पर; बजाज फाइनेंस-इंडसइंड बैंक 6% गिरे

Stock Market Live: IT शेयरों में तेजी

IT शेयरों में आज तेजी देखने को मिल रही है. IT इंडेक्स अभी 2 हफ्ते के हाई पर है. इंफोसिस, टीसीएस और एचसीएल टेक में तेजी देखने को मिल रही है. मिडकैप IT शेयरों में भी खरीददारी देखने को मिल रही है.