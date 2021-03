Stock Market LIVE News: सेंसेक्स 500 अंक मजबूत, निफ्टी 14700 के करीब; बैंक शेयर चढ़े, Titan-HUL टॉप गेनर्स

Stock Market Live: स्वेज नहर से निकला Ever Given

स्‍वेज नहर में पिछले 6 दिनों से फंसा विशालकाय मालवाहक जहाज एवर गिवेन (Ever Given) निकाल लिया गया है. अब यह धीरे-धीरे अपने मंजिल की ओर बढ़ रहा है. कंटेनरश‍िप Ever Given के निकलने से दुनिया ने राहत की सांस ली है. स्वेज नहर में इस बड़े जहाज के फंसने से इस मार्ग से होने वाला जल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ था और यह पूरी दुनिया के जल परिवहन के चिंता का सबब बन गया था. इससे पहले स्वेज नहर में फंसे इस विशालकाय जहाज को हटाने के काम में दो विशेष नौकाएं लगाई गईं थीं.