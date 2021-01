Stock Market LIVE News: सेंसेक्स 250 अंक टूटा, निफ्टी 14500 के नीचे; IT शेयरों में बिकवाली, HCL-इंफोसिस टॉप लूजर्स

Stock Market Live: सोना 49,000 रुपए के नीचे

MCX पर सोना 49,000 रुपए के नीचे फिसल गया है. डॉलर में मजबूती से सोने पर दबाव बना है. US ट्रीजरी यील्‍ड बढ़ने से कमजोरी आई है. US में बड़े राहत पैकेज की उम्मीद से सपोर्ट मिल रहा है. US में आज राहत पैकेज का एलान हो सकता है. कॉमेक्स पर सोना 4 हफ्ते के निचले स्तर पर है. MCX पर चांदी 65,000 रुपए के स्तर के करीब है.