Stock Market Closing: सेंसेक्स निचले स्तरों से 906 अंक रिकवर, निफ्टी 17092 पर बंद, TCS-TATA Steel टॉप लूजर्स

14:55 (IST) 22 Feb 2022

Go Fashion (India) रिकॉर्ड लो पर

हाल फिलहाल में जो आईपीओ आए थे, उनमें कुछ शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली है. इनमें गो फैशन इंडिया लिमिटेड (Go Fashion Ltd) भी शामिल है. कंपनी का शेयर आज की ट्रेडिंग में बड़ी गिरावट के साथ 886 रुपये के भाव पर आ गया. जो इसके लिए आलटाइम लो लेवल है. सोमवार को यह 941 रुपये पर बंद हुआ था. Go Fashion (India) में लिस्टिंग प्राइस की तुलना में 430 रुपये की कमजोरी आ चुकी है.