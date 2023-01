Live

Stock Market Live: सेंसेक्‍स 350 अंक टूटा, निफ्टी 18000 के करीब, Tata Motors टॉप गेनर, IT शेयरों में बिकवाली

Stock Market News: अमेरिकी बाजारों पर सोमवार को दबाव देखने को मिला है. वहीं आज ज्‍यादातर एशियाई बाजार लाल निशान में हैं.

Share Market: मिले जुले ग्‍लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में कमजोरी देखने को मिल रही है.