Live

Stock Market Live: सेंसेक्‍स 150 अंक मजबूत, निफ्टी 18050 के करीब, मेटल शेयरों में तेजी, ये हैं टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स

Stock Market News: गुरूवार को यूएस मार्केट बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए. वहीं आज प्रमुख एशियाई बाजारों में खरीदारी है.

Stock Market: कमजोर शुरूआत के बाद सेंसेक्‍स और निफ्टी हरे निशान में आ गए हैं.