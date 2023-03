Live

Stock Market Update: मिले जुले ग्‍लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में निवेशक सतर्क हैं. आज के कारोबार में सेंसेक्‍स और निफ्टी दोनों इंडेक्‍स में गिरावट देखने को मिल रही है. सेंसेक्‍स करीब 100 अंक कमजोर हुआ है तो निफ्टी 17500 के नीचे आ गया है. आज के कारोबार में निफ्टी पर बैंक, फाइनेंशियल, आईटी और ऑटो इंडेक्‍स लाल निशान में हैं. जबकि मेटल और फार्मा इंडेक्‍स हरे निशान में. अडानी ग्रुप शेयरों में आज भी बढ़त है. फिलहाल सेंसेक्‍स में 102 अंकों की कमजोरी नजर आ रही है और यह 60,245.76 के लेवल पर है. जबकि निफ्टी 21 अंक टूटकर 17,733.80 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. आज के कारोबार में हैवीवेट शेयरों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड है. सेंसेक्‍स 30 के 16 शेयर हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं. आज के टॉप गेनर्स में TATASTEEL, Airtel, AXISBANK, LT, BAJFINANCE, MARUTI, HUL शामिल हैं. जबकि टॉप लूजर्स में RIL, M&M, TCS, Tech Mahindrs, ICICI Bank, ITC, Infosys शामिल हैं. 10:15 (IST) 9 Mar 2023 Bharat Forge News लीडिंग फोर्जिंग कंपनी Bharat Forge ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी कल्याणी पावरट्रेन के माध्यम से एमआईडीसी चाकन, पुणे में अपनी ई-बाइक निर्माण सुविधा की घोषणा की है. सुविधा की उत्पादन क्षमता 60,000 यूनिट प्रति वर्ष है और इसे 1 लाख यूनिट प्रति वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है. 10:15 (IST) 9 Mar 2023 SBI News भारतीय स्टेट बैंक ने बुधवार को अतिरिक्त टियर-1 बांड बिक्री के जरिए 3,717 करोड़ रुपये जुटाए हैं. बैंक ने कहा कि यह तीसरी अतिरिक्त टियर-1 (एटी1) बांड बिक्री है और फ्रेश इश्‍यू 8.25 फीसदी की कूपन दर पर बंद हुआ. इससे मिले फंड का इस्तेमाल अतिरिक्त टियर-1 पूंजी और बैंक के कैपिटल बेस को बढ़ाने तथा आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार पूंजी पर्याप्तता को मजबूत करने के लिए किया जाएगा. इस बांड को 10 साल बाद और उसके हर एक साल बाद भुनाया जा सकता है. बैंक ने कहा कि इश्‍यू को 2.27 गुना सब्‍सक्रिप्‍शन मिला. 09:41 (IST) 9 Mar 2023 NSE पर F&O के तहत बैन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने बलरामपुर चीनी मिल्स को 9 मार्च के लिए अपनी F&O बैन लिस्‍ट में शामिल किया है. F&O सेग्‍मेंट के तहत प्रतिबंधित सिक्‍योरिटीज में वे कंपनियां शामिल हैं, जहां डेरिवेटिव अनुबंध मार्केट वाइड पोजिशन लिमिट के 95 फीसदी को पार कर चुके हैं. 09:41 (IST) 9 Mar 2023 FII और DII डाटा बुधवार यानी 8 मार्च के कारोबार में फॉरेन इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (FII) नेट बायर्स रहे. NSE पर उपलब्‍ध प्रोविजनल डाटा के अनुसार 8 मार्च को FII ने बाजार में 3,671.56 करोड़ रुपये निवेश किया. वहीं इस दौरान डोमेस्टिक इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (DII) नेट सेलर्स रहे. उन्‍होंने 8 मार्च को 937.80 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. 09:41 (IST) 9 Mar 2023 क्रूड की कीमतों में गिरावट क्रूड की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है. यूएस फेड द्वारा आगे भी रेट हाइक एग्रेसिव तरीके से किए जाने की आशंका में क्रूड पर दबाव बढ़ा. यह 0.8 फीसदी फिसलकर 82.66 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ. जबकि अमेरिकी क्रूड (WTI) 1.2 फीसदी फिसलकर 76.66 डज्ञॅलर प्रति बैरल पर बंद हुआ. 09:40 (IST) 9 Mar 2023 एशियाई बाजारों में बिकवाली गुरूवार के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में बिकवाली देखने को मिल रही है. SGX Nifty में 0.09 फीसदी कमजोरी है तो निक्‍केई 225 में 0.56 फीसदी बढ़त है. स्‍ट्रेट टाइम्‍स में 0.28 फीसदी और हैंगसेंग में 0.12 फीसदी गिरावट है. ताइवान वेटेड 0.21 फीसदी कमजोर हुआ है तो कोस्‍पी में 0.18 फीसदी और शंघाई कंपोजिट में 0.63 फीसदी गिरावट है. 09:40 (IST) 9 Mar 2023 US मार्केट में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड बुधवार को अमेरिकी बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड देखने को मिला है. यूएस में बॉन्‍ड यील्‍ड में तेजी आई, जिससे इक्विटी पर दबाव बढ़ा है. वहीं यूएस फेड की ओर से संकेत हैं कि महंगाई कंट्रोल होने तक रेट हाइक जारी रहेगा. बुधवार को Dow Jones में 58.06 अंकों या 0.18 फीसदी कमजोरी रही और यह 32,798.4 के लेवल पर बंद हुआ. S&P 500 इंडेक्‍स 5.64 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 3,992.01 के लेवल पर बंद हुआ. जबकि Nasdaq Composite में 46 अंकों की बढ़त रही और यह 11,576.00 के लेवल पर बंद हुआ.