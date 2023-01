Live

Stock Market Live: सेंसेक्‍स 550 अंक मजबूत, निफ्टी 18000 के पार, IT शेयरों में रैली, TCS-Tech Mahindra टॉप गेनर्स

Stock Market News: जॉब डाटा बेहतर रहने से शुक्रवार को यूएस मार्केट में जोरदार तेजी रही. वहीं आज एशियाई बाजारों में भी तेजी देखने को मिल रही है.

Stock Market: आज आईटी शेयरों में तेजी है. टाटा ग्रुप शेयर भी फोकस में हैं.