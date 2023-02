Live

Stock Market Live: सेंसेक्‍स 100 अंक टूटा, निफ्टी 17850 के नीचे, TATASTEEL टॉप गेनर, MARUTI टॉप लूजर

Stock Market News: ग्‍लोबल संकेतों की बात करें तो एशियाई बाजारों में बिकवाली है, जबकि बुधवार को अमेरिकी बाजार कमजोर होकर बंद हुए.

Stock Market: आज के कारोबार में सेंसेक्‍स और निफ्टी दोनों इंडेक्‍स में गिरावट है.

Stock Market Update: कमजोर ग्‍लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में बिकवाली देखने को मिल रही है. आज के कारोबार में सेंसेक्‍स और निफ्टी दोनों इंडेक्‍स में गिरावट है. सेंसेक्‍स 100 अंकों के करीब कमजोर हुआ है. जबकि निफ्टी 17850 के नीचे आ गया है. आज मेटल और बैंक सहित ज्‍यादातर सेक्‍टर में बिकवाली है. ग्‍लोबल संकेतों की बात करें तो एशियाई बाजारों में बिकवाली है, जबकि बुधवार को अमेरिकी बाजार कमजोर होकर बंद हुए. फिलहाल सेंसेक्‍स में 118 अंकों की कमजोरी है और यह 60,545 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. जबकि निफ्टी 35 अंक टूटकर 17,837 के लेवल पर है. आज हैवीवेट शेयरों में बिकवाली है. सेंसेक्‍स 30 के 18 शेयर लाल निशान में हैं. आज के टॉप गेनर्स में TATASTEEL, LT, SUNPHARMA, NTPC, HDFCBANK शामिल हैं. जबकि टॉप लूजर्स में MARUTI, ITC, KOTAKBANK, SBI, TATAMOTORS, TECHM, BAJAJFINSV, HCLTECH शामिल हैं. Live Updates Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट 11:30 (IST) 9 Feb 2023 Airtel पर ब्रोकरेज हाउस ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने Bharti Airtel में निवेश की सलाह दी है और 985 रुपये का टारगेट दिया है. ब्रोकरेज हाउस जेएम फाइनेंशियल ने Bharti Airtel में निवेश की सलाह दी है और 940 रुपये का टारगेट दिया है. ब्रोकरेज हाउस शेयरखान ने टारगेट प्राइस 1010 रुपये रखा है. यानी करंट प्राइस से 30 फीसदी रिटर्न संभव है. 09:44 (IST) 9 Feb 2023 Indian Bank Interest Rate Indian Bank ने सभी लोन पर रेपो बेंचमार्क दर को 25 बेसिस प्‍वॉइंट से रिवाइज किया है. आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति द्वारा 25 बीपीएस की रेपो रेट में बढ़ोतरी के बाद बैंक ने यह निर्णय लिया है. 09:44 (IST) 9 Feb 2023 RBL Bank News भारतीय रिजर्व बैंक ने इस साल 21 फरवरी से 3 साल के लिए राजीव आहूजा को RBL Bank के कार्यकारी निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है. राजीव आहूजा को बैंक के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के रूप में नामित किया जाएगा. 09:44 (IST) 9 Feb 2023 NHPC News NHPC का दिसंबर तिमाही का मुनाफा 12.59 फीसदी घटकर 776 करोड़ रुपये रहा है. पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी ने 887.76 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था. शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कंपनी ने कहा कि तिमाही के दौरान उसकी कुल आय बढ़कर 2,691.34 करोड़ रुपये पर पहुंच गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 2,373.72 करोड़ रुपये रही थी. तिमाही के दौरान कंपनी का खर्च 1,259.28 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,303.06 करोड़ रुपये हो गया. 09:43 (IST) 9 Feb 2023 Adani Power मुनाफा 96% घटा Adani Power का दिसंबर तिमाही का मुनाफा 96 फीसदी घटकर 8.77 करोड़ रुपये रहा है. खर्च बढ़ने की वजह से कंपनी का मुनाफा घटा है. पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी ने 218.49 करोड़ रुपये मुनाफा कमाया था. इस दौरान कुल खर्च पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही के 5,389.24 करोड़ रुपये से बढ़कर 8,078.31 करोड़ रुपये हो गया. इस दौरान कंपनी की बिक्री 11.8 अरब यूनिट रही. 09:43 (IST) 9 Feb 2023 Adani Wilmar का मुनाफा 16% बढ़ा Adani Wilmar का दिसंबर तिमाही का मुनाफा 16 फीसदी बढ़कर 246 करोड़ रुपये रहा है. आमदनी बढ़ने से कंपनी के मुनाफे में बढ़ोतरी हुई है. पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी ने 211.41 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था. इस दौरान कुल आय बढ़कर 15,515.55 करोड़ रुपये पर पहुंच गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 14,398.08 करोड़ रुपये थी. मौजूदा वित्त वर्ष के पहले 9 महीने में कंपनी का मुनाफा घटकर 488.51 करोड़ रुपये रह गया, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 569.45 करोड़ रुपये रहा था. 09:42 (IST) 9 Feb 2023 आज Hindalco, LIC, Zomato के नतीजे आज यानी 9 फरवरी को Hindalco और LIC अपने दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी करने जा रहे हें. इनके अलावा Hindustan Petroleum, Lupin, Zomato, Adani Total Gas, Aurobindo Pharma, Devyani International, Force Motors, GIC, HAL, IRCTC, MRF, Natco Pharma, Page Industries, Pfizer, Suzlon Energy, Ujjivan Financial Services और Voltas के भी नतीजे आएंगे. 09:42 (IST) 9 Feb 2023 F&O के तहत NSE पर बैन आज यानी 8 फरवरी को F&O के तहत NSE पर 2 शेयर में ट्रेडिंग बैन रहेगी. नेशनल स्‍टॉक एक्‍सचेंज ने आज इस कटेगिरी में आज Indiabulls Housing Finance को शामिल किया है. जबकि Ambuja Cements को रिटेन किया है. जिन सिक्‍योरिटीज का डेरिवेटिव कांट्रैक्‍ट उनकी मार्केट वाइज पोजिशन लिमिट से 95 फीसदी क्रॉस कर जाता है, उन्‍हें इस कैटेगिरी में रखा जाता है. 09:42 (IST) 9 Feb 2023 FII और DII डाटा बुधवार यानी 8 फरवरी के कारोबार में फॉरेन इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (FII) नेट सेलर्स रहे. NSE पर उपलब्‍ध प्रोविजनल डाटा के अनुसार 8 फरवरी को FII ने बाजार से 736.82 करोड़ रुपये निकाल लिए. वहीं इस दौरान डोमेस्टिक इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (DII) नेट बायर्स रहे. उन्‍होंने 8 फरवरी को 941.16 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. 09:41 (IST) 9 Feb 2023 क्रूड में तेजी जारी ब्रेंट क्रूड की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है. क्रूड इंटरनेशनल मार्केट में 1.40 डॉलर या 1.7 फीसदी बढ़कर 85.09 डॉलर प्रति बैरल पर है. जबकि अमेरिकी क्रूड 1.33 डॉलर या 1.7 फीसदी बढ़कर 78.47 डॉलर प्रति बैरल पर है. 09:41 (IST) 9 Feb 2023 एशियाई बाजारों में बिकवाली आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में बिकवाली का ट्रेंड दिख रहा है. SGX Nifty 0.08 फीसदी चढ़ा है तो निक्‍केई 225 में 0.37 फीसदी गिरावट है. स्‍ट्रेट टाइम्‍स में 0.90 फीसदी कमजोरी है तो हैंगसेंग 0.25 फीसदी मजबूत हुआ है. ताइवान वेटेड में 0.15 फीसदी, कोस्‍पी में 0.13 फीसदी गिरावट है तो शंघाई कंपोजिट 0.64 फीसदी मजबूत दिख रहा है. 09:40 (IST) 9 Feb 2023 US मार्केट में रही बिकवाली बुधवार को अमेरिकी बाजारों में बिकवाली देखने को मिली है. टेक शेयरों में गिरावट के चलते बाजार पर दबाव बना. बुधवार को Dow Jones में 207.68 अंकों या 0.61 फीसदी गिरावट रही और यह 33,949.01 के लेवल पर बंद हुआ. S&P 500 इंडेक्‍स 46.14 अंक या 1.11 फीसदी टूटकर 4,117.86 के लेवल पर बंद हुआ. जबकि Nasdaq Composite में 203.27 अंकों या 1.68 फीसदी कमजोरी रही और यह 11,910.52 के लेवल पर बंद हुआ.