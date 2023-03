Live

Stock Market Live: होली पर सेंसेक्‍स 300 अंक टूटा, निफ्टी 17650 से नीचे, MARUTI टॉप गेनर, INFY टॉप लूजर

Stock Market News: आज कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में बिकवाली देखने को मिल रही है. वहीं इसके पहले मंगलवार को अमेरिकी बाजार गिरावट पर बंद हुए.

Stock Market: घरेलू शेयर बाजार के लिए आज ग्‍लोबल संकेत कमजोर नजर आ रहे हैं.

Stock Market Update: कमजोर ग्‍लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में बिकवाली देखने को मिल रही है. आज के कारोबार में सेंसेक्‍स और निफ्टी दोनों इंडेक्‍स कमजोर हुए हैं. सेंसेक्‍स में 300 अंकों से ज्‍यादा कमजोरी नजर आ रही है. जबकि निफ्टी 17650 के नीचे आ गया है. आज के कारोबार में IT, रियल्‍टी और मेटल शेयरों में करीब 1 फीसदी कमजोरी दिख रही है. वहीं बैंक और फाइनेंशियल इंडेक्‍स भी कमजोर हुए हैं. एशियाई बाजारों में बिकवारली है तो अमेरिकी बाजार गिरावट पर बंद हुए थे. फिलहाल सेंसेक्‍स में 306 अंकों की कमजोरी है और यह 59,918.68 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. जबकि निफ्टी 86 अंक टूटकर 17,625 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. हैवीवेट शेयरों में बिकवाली है. सेंसेक्‍स 30 के 25 शेयर लाल निशान में हैं. आज के टॉप गेनर्स में MARUTI, LT, ULTRACEMCO, NTPC, HDFCBANK शामिल हें. वहीं टॉप लूजर्स में INFY, TECHM, BAJAJFINSV, HCLTECH, TITAN, WIPRO, KOTAKBANK, TCS शामिल हैं. Live Updates Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट 09:45 (IST) 8 Mar 2023 Jindal Stainless News देश की सबसे बड़ी स्टेनलेस स्टील विनिर्माता जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड (जेएसएल) अपने जाजपुर और हिसार संयंत्रों में रूफटॉप (छत पर) सौर क्षमता स्थापित करने के लिए 120 करोड़ रुपये का निवेश करेगी. जेएसएल ने मंगलवार को बयान में कहा कि 21 मेगावॉट पीक (एमडब्ल्यूपी) की एक परियोजना जाजपुर में स्थापित की जाएगी. वहीं हिसार में कंपनी की इकाई में छह एमडब्ल्यूपी ‘रूफटॉप’ सौर क्षमता लगाई जाएगी. इसमें कहा गया है, ‘‘इन दोनों सौर संयंत्रों से 25 साल में 5,64,450 टन कॉर्बन उत्सर्जन को कम करने के साथ 79.5 करोड़ यूनिट बिजली का उत्पादन होगा. 09:44 (IST) 8 Mar 2023 IGL News विकास लाइफकेयर लिमिटेड (वीएलएफ) की इकाई जेनेसिस ने 110 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से ‘मीटर विनिर्माण संयंत्र’ स्थापित करने के लिए इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) के साथ करार किया है. शुरुआती दौर में, स्मार्ट मीटर संयंत्र की सालाना क्षमता 10 लाख मीटर की होगी. संयुक्त उद्यम में आईजीएल की इक्विटी हिस्सेदारी 51 फीसदी और जेनेसिस की 49 फीसदी होगी. इस इकाई के अप्रैल, 2024 तक परिचालन में आने की उम्मीद है. 09:44 (IST) 8 Mar 2023 Hindustan Aeronautics हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स को भारतीय वायु सेना के लिए 70 HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की आपूर्ति के लिए 6,800 करोड़ रुपये का अनुबंध मिला है. HTT-40 एक टर्बो प्रोप विमान है, जिसमें अच्छी कम गति से निपटने के गुण हैं और यह बेहतर प्रशिक्षण प्रभावशीलता प्रदान करता है. विमानों की आपूर्ति 6 साल की अवधि में की जाएगी. 09:44 (IST) 8 Mar 2023 Adani Power अडानी ग्रुप की कंपनी अडान पावर ने अपनी छह अनुषंगियों का खुद में विलय कर लिया है. जिनमें अडानी पावर (मुंद्रा) भी शामिल है. इनमें अडानी पावर महाराष्ट्र लि. (एपीएमएल), अडानी पावर राजस्थान लि.(एपीआरएल), उडुपी पावर कॉरपोरेशन लि. (यूपीसीएल), रायपुर एनर्जेन लि. (आरईएल), रायगढ़ एनर्जी जनरेशन लि. (आरईजीएल) और अडानी पावर (मुंद्रा) लि. शामिल हैं. राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण की अहमदाबाद पीठ ने 8 फरवरी, 2023 को इन कंपनियों के एपीएल में विलय को मंजूरी दी थी. कंपनी ने कहा कि इस योजना को कार्यरूप देने से संबंधित सभी शर्तें पूरी कर ली गई हैं. 09:44 (IST) 8 Mar 2023 Larsen & Toubro रक्षा मंत्रालय से 3 कैडेट ट्रेनिंग शिप की आपूर्ति के लिए लार्सन एंड टुब्रो को 3,100 करोड़ रुपये का अनुबंध मिला है. ये शिप भारतीय नौसेना की भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनके बुनियादी प्रशिक्षण के बाद समुद्र में अधिकारी कैडेटों के प्रशिक्षण को पूरा करेंगे. शिप को चेन्नई के कट्टुपल्ली में एलएंडटी शिपयार्ड में स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित किया जाएगा. 09:35 (IST) 8 Mar 2023 FII और DII डाटा सोमवार यानी 6 मार्च के कारोबार में फॉरेन इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (FII) नेट बायर्स रहे. NSE पर उपलब्‍ध प्रोविजनल डाटा के अनुसार 6 मार्च को FII ने बाजार में 721.37 करोड़ रुपये निवेश किया. वहीं इस दौरान डोमेस्टिक इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (DII) भी नेट बायर्स रहे. उन्‍होंने 6 मार्च को 757.23 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. 09:33 (IST) 8 Mar 2023 ब्रेंट क्रूड 83 डॉलर के करीब ब्रेंट क्रूड में बड़ी गिरावट देखने को मिली है. क्रूड 3 डॉलर प्रति बैरल या 3.4 फीसदी टूटकर 83.29 डॉलर प्रति बैरल पर है. जबकि अमेरिकी क्रूड भी 2.88 डॉलर या 3.6 फीसदी फिसलकर 77.58 डॉलर प्रति बैरल पर है. 09:33 (IST) 8 Mar 2023 एशियाई बाजारों में बिकवाली आज के कारोबार में ज्‍यादातर एशियाई बाजारों में बिकवाली है. SGX Nifty में 0.85 फीसदी गिरावट है. निक्‍केई 225 में 0.22 फीसदी बढ़त है. स्‍ट्रेट टाइम्‍स में 0.68 फीसदी और हैंगसेंग में 2.38 फीसदी कमजोरी नजर आ रही है. ताइवान वेटेड में 0.65 फीसदी गिरावट है तो कोस्‍पी भी 1.41 फीसदी कमजोर हुआ है. शंघाई कंपोजिट में 0.42 फीसदी गिरावट है. 09:32 (IST) 8 Mar 2023 Dow Jones 575 अंक टूटकर बंद मंगलवार को अमेरिकी बाजारों में गिरावट देखने को मिली है. यूएस फेड द्वारा ब्‍याज दरों में पहलने से ज्‍यादा बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं, जिससे बाजार सेंटीमेंट खराब हुए. मंगलवार को Dow Jones में 575 अंकों या 1.72 फीसदी की कमजोरी रही और यह 32,856.46 के लेवल पर बंद हुआ. S&P 500 इंडेक्‍स 62 अंक या 1.5 फीसदी टूटकर 3,986.37 के लेवल पर बंद हुआ. जबकि Nasdaq Composite में 145.40 अंकों या 1.25 फीसदी कमजोरी रही और यह 11,530.33 के लेवल पर बंद हुआ. Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट