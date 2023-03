Live

Stock Market Live: बाजार में रैली, सेंसेक्‍स 500अंक चढ़ा, निफ्टी 17750 के पार, Tata Motors-Infosys टॉप गेनर्स

Stock Market News: आज के कारोबार में पमुख एशियाई बाजारों में खरीदारी देखने को मिल रही है. जबकि इसके पहले शुक्रवार को अमेरिकी बाजार भी बढ़त पर बंद हुए.

Stock Market: घरेलू शेयर बाजार के लिए आज ग्‍लोबल संकेत बेहतर नजर आ रहे हैं.

Stock Market Update: बेहतर ग्‍लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में शानदार खरीदारी नजर आ रही है. आज के कारोबार में सेंसेक्‍स और निफ्टी दोनों इंडेक्‍स में जोरदार रैली है. सेंसेक्‍स करीब 550 अंक मजबूत हुआ है तो निफ्टी 17750 के पार निकल गया है. आज के कारोबार में बैंक, आईटी और मेटल शेयरों में सबसे ज्‍यादा खरीदारी है. निफ्टी पर ज्‍यादातर सेक्‍टर के इंडेक्‍स हरे निशान में हैं. अडानी ग्रुप शेयरों में आज लगातार 5वें दिन रैली देखने को मिल रही है. फिलहाल सेंसेक्‍स में 543 अंकों की तेजी नजर आ रही है और यह 60,352 के लेवल पर है. जबकि निफ्टी 162 अंक बढ़कर 17,756 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. आज के कारोबार में हैवीवेट शेयरों में खरीदारी है. सेंसेक्‍स 30 के 30 शेयर हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं. आज के टॉप गेनर्स में TATAMOTORS, Infosys, HCLTECH, RIL, WIPRO, TCS, AXISBANK, TITAN शामिल हैं. निफ्टी पर आईटी और मेटल इंडेक्‍स 1 फीसदी मजबूत हुए हैं. जबकि बैंक और फाइनेंशियल इंडेक्‍स में आधे फीसदी की तेजी है. Live Updates Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट 10:31 (IST) 6 Mar 2023 Force Motors फोर्स मोटर्स की घरेलू बिक्री 9 फीसदी MoM बढ़कर 2,236 वाहन हो गई, लेकिन निर्यात 45 फीसदी घटकर 221 यूनिट हो गया. कंपनी ने फरवरी 2023 के लिए 2,259 वाहनों के उत्पादन की घोषणा की, जो पिछले महीने के 2,413 वाहनों की तुलना में 6.4 फीसदी कम है. घरेलू बिक्री 9 फीसदी MoM से बढ़कर 2,236 वाहन हो गई, लेकिन इसी अवधि में निर्यात 45 फीसदी गिरकर 221 वाहन हो गया. कंपनी कमर्शियल व्हीकल, यूटिलिटी व्हीकल और ट्रैक्टर बनाती है. 10:31 (IST) 6 Mar 2023 HAL News राज्य के स्वामित्व वाली एयरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स को ITAT, बैंगलोर के निर्देश के अनुसार निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए IT के ज्‍वॉइंट कमिश्‍नर के कार्यालय से आयकर रिफंड आदेश प्राप्त हुआ है. ITAT पूंजीगत व्यय के रूप में 725.98 करोड़ रुपये के R&D व्यय की अनुमति देता है, जिसके परिणामस्वरूप 570.05 करोड़ रुपये का रिफंड मिलता है. इस रिफंड में 163.68 करोड़ रुपए का ब्याज शामिल है. 09:05 (IST) 6 Mar 2023 Maruti Suzuki Chip News देश की अग्रणी ऑटो मैन्‍युफैक्‍चरिंग कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया (एमएसआई) का मानना है कि सेमीकंडक्टर की किल्लत अगली कुछ तिमाहियों तक बनी रह सकती है, जिससे कुछ खास मॉडल की आपूर्ति में देरी और बढ़ जाएगी. एमएसई के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी (सेल्‍स एंड मार्केटिंग) शशांक श्रीवास्तव ने कहा कि सेमीकंडक्टर की आपूर्ति अब भी एक समस्या बनी हुई है. पिछली तिमाही में सेमीकंडक्टर की वजह से 46,000 यूनिट का नुकसान उठाना पड़ा था. 09:05 (IST) 6 Mar 2023 Kotak Mahindra Bank News निजी क्षेत्र के बैंक कोटक महिंद्रा बैंक 500 करोड़ से 1,500 करोड़ रुपये तक के कारोबार वाली मध्यम आकार की कंपनियों के लिए एक अलग सेग्‍मेंट बनाने की योजना बना रहा है. बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बैंक ज्यादा मार्जिन वाले ढांचागत वित्त पर ध्यान केंद्रित करने के लिए तत्पर है. इस दिशा में मध्यम आकार वाली कंपनियों पर खास ध्यान देने की तैयारी है. दरअसल मध्य आकार वाली कंपनियों के बाजार में बड़ा अवसर मौजूद है. 09:04 (IST) 6 Mar 2023 Bank of Baroda Home Loan सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) ने अपने हाउसिंग लोन पर ब्याज की दर में 0.40 फीसदी की कटौती करते हुए इसे 8.5 फीसदी कर दिया है. इसके साथ ही बैंक ने एमएसएमई लोन पर ब्याज की दरों को भी घटा दिया है. बैंक एमएसएमई लोन पर अब 8.4 फीसदी की दर से ब्याज लेगा. बीओबी ने एक बयान में कहा कि ब्याज दरों में किए गए दोनों बदलाव 5 मार्च, 2023 से 31 मार्च, 2023 तक ही प्रभावी रहेंगे. 09:04 (IST) 6 Mar 2023 HDFC News नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने एचडीएफसी प्रॉपर्टी वेंचर्स और एचडीएफसी वेंचर कैपिटल के एचडीएफसी कैपिटल एडवाइजर्स, एचडीएफसी की सहायक कंपनी के साथ विलय को मंजूरी दे दी है. 09:04 (IST) 6 Mar 2023 FII और DII डाटा शुक्रवार यानी 3 मार्च के कारोबार में फॉरेन इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (FII) नेट बायर्स रहे. NSE पर उपलब्‍ध प्रोविजनल डाटा के अनुसार 3 मार्च को FII ने बाजार में 246.24 करोड़ रुपये निवेश किया. वहीं इस दौरान डोमेस्टिक इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (DII) भी नेट बायर्स रहे. उन्‍होंने 3 मार्च को 2089.92 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. 09:03 (IST) 6 Mar 2023 डॉलर में मजबूती, सोना कमजोर अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोमवार को सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई, क्योंकि डॉलर में मजबूती आई है. नए आंकड़ों के साथ यह आशंका बनी है कि दुनिया भर के केंद्रीय बैंक स्थिर मुद्रास्फीति को रोकने के लिए दरें बढ़ाते रहेंगे. शुक्रवार को 15 फरवरी के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर चढ़ने के बाद हाजिर सोना 0.1 फीसदी गिरकर 1,853.19 डॉलर प्रति औंस पर आ गया. अमेरिकी सोना वायदा 0.3 फीसदी बढ़कर 1,859.60 डॉलर हो गया. 09:03 (IST) 6 Mar 2023 कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स बढ़ा सरकार की ओर से डीजल पर निर्यात शुल्क को घटाकर 0.50 रुपये प्रति लीटर और जेट फ्यूल (ATF) पर शून्य कर दिया गया है. हीं, घरेलू कच्चे तेल के उत्पादन पर टैक्स में मामूली बढ़ोतरी की गई है. सरकार की ओर से जारी किए आदेश में कहा गया कि घरेलू कच्चे तेल के उत्पादन पर विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स को 4,350 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 4,400 रुपये प्रति टन कर दिया गया है. 09:03 (IST) 6 Mar 2023 क्रूड 86 डॉलर प्रति बैरल के करीब ओपेक से बाहर निकलने की संयुक्त अरब अमीरात की योजना से इनकार के बाद तेल में प्रति बैरल 1 डॉलर की बढ़ोतरी हुई है. रॉयटर्स के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) से बाहर निकलने की योजना नहीं बना रहा है. ब्रेंट क्रूड 1.2 फीसदी बढ़कर 85.76 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है. जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड 1.8 फीसदी बढ़कर 79.54 डॉलर प्रति बैरल हो गया. 09:03 (IST) 6 Mar 2023 एशियाई बाजारों में खरीदारी आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में खरीदारी देखने को मिल रही है. SGX Nifty में 0.49 फीसदी तो निक्‍केई 225 में 1.18 फीसदी बढ़त है. स्‍ट्रेट टाइम्‍स फ्लैट है तो हैंगसेंग में 0.20 फीसदी बढ़त है. ताइवान वेटेड में 1.20 फीसदी और कोस्‍पी में 1.04 फीसदी तेजी देखी जा रही है. वहीं शंघाई कंपोजिट में 0.29 फीसदी कमजोरी नजर आ रही है. 09:02 (IST) 6 Mar 2023 Dow Jones में रही 387 अंकों की तेजी शुक्रवार को प्रमुख अमेरिकी बाजारों में तेजी देखने को मिली है. यूएस में ट्रीजरी यील्‍ड में नरमी आने से इक्विटी में खरीदारी बढ़ी. शुक्रवार को Dow Jones में 387.4 अंकों या 1.17 फीसदी की तेजी रही और यह 33,390.97 के लेवल पर बंद हुआ. S&P 500 इंडेक्‍स 64.29 अंक या 1.61 फीसदी बढ़कर 4,045.64 के लेवल पर बंद हुआ. जबकि Nasdaq Composite में 226 अंकों या 1.97 फीसदी बढ़त रही और यह 11,689.01 के लेवल पर बंद हुआ. Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट