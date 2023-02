Live

Stock Market Live: सेंसेक्‍स 350 अंक टूटा, निफ्टी 17750 के करीब, IT शेयरों में बिकवाली, Tata Steel-Infosys टॉप लूजर्स

Stock Market News: ग्‍लोबल संकेतों की बात करें तो एशियाई बाजारों पर दबाव है, जबकि शुक्रवार को अमेरिकी बाजार भी कमजोर बंद हुए थे.

Share Market: आज के कारोबार में सेंसेक्‍स और निफ्टी दोनों इंडेक्‍स में कमजोरी है.

Sensex, Nifty Opening News: मिले जुले ग्‍लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में बिकवाली देखने को मिल रही है. आज के कारोबार में सेंसेक्‍स और निफ्टी दोनों इंडेक्‍स में कमजोरी है. सेंसेक्‍स 350 अंकों के करीब कमजोर हुआ है. जबकि निफ्टी 17750 के करीब आ गया है. आज के कारोबार में बैंक और फाइनेंशियल शेयरों में कुछ खरीदारी देखने को मिल रही है. जबकि आई और मेटल शेयरों में बिकवाली है. फिलहाल सेंसेक्‍स में 333 अंकों की कमजेरी है और यह 60,508.96 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. जबकि निफ्टी 92 अंकों की गिरावट के साथ 17,761.85 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. ग्‍लोबल संकेतों की बात करें तो एशियाई बाजारों पर दबाव है, जबकि शुक्रवार को अमेरिकी बाजार भी कमजोर बंद हुए थे. आज के टॉप गेनर्स में ITC, SBI, INDUSINDBK, AXISBANK, LT, HDFCBANK, BAJAJFINSV शामिल हैं तो टॉप लूजर्स में Infosys, HUL, HCL Tech, Wipro, TCS, Tata Steel, Tech Mahindra शामिल हैं. हैवीवेट शेयरों पर दबाव है. सेंसेक्‍स 30 के 22 शेयर लाल निशान में हैं. Live Updates Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट 09:43 (IST) 6 Feb 2023 Tata Steel, Adani Transmission के नतीजे आज आज यानी 6 फरवरी को Tata Steel और Adani Transmission अपने दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी करेंगे. इनके अलावा AGS Transact, Balaji Amines, Easy Trip Planners, Infibeam Avenues, JK Paper, Kolte-Patil Developers, LIC Housing Finance, Muthoot Finance, Shankara Building Products, SJVN, Tejas Networks, और Varun Beverages के भी नतीजे आएंगे. 09:43 (IST) 6 Feb 2023 F&O के तहत NSE पर बैन आज यानी 6 फरवरी को F&O के तहत NSE पर 1 शेयर में ट्रेडिंग बैन रहेगी. नेशनल स्‍टॉक एक्‍सचेंज ने आज इस कटेगिरी में Adani Ports को रिटेन रखा है. जबकि Ambuja Cements को हटा दिया है. जिन सिक्‍योरिटीज का डेरिवेटिव कांट्रैक्‍ट उनकी मार्केट वाइज पोजिशन लिमिट से 95 फीसदी क्रॉस कर जाता है, उन्‍हें इस कैटेगिरी में रखा जाता है. 09:43 (IST) 6 Feb 2023 FII और DII डाटा शुक्रवार यानी 3 फरवरी के कारोबार में फॉरेन इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (FII) नेट सेलर्स रहे. NSE पर उपलब्‍ध प्रोविजनल डाटा के अनुसार 3 फरवरी को FII ने बाजार से 932.44 करोड़ रुपये निकाल लिए. वहीं इस दौरान डोमेस्टिक इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (DII) नेट बायर्स रहे. उन्‍होंने 3 फरवरी को 1264.74 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. 09:42 (IST) 6 Feb 2023 एशियाई बाजारों में बिकवाली आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में बिकवाी है. SGX Nifty 0.12 फीसदी कमजोर हुआ है तो निक्‍केई 225 में 0.77 फीसदी और स्‍ट्रट टाइम्‍स में 0.12 फीसदी बढ़त है. हैंगसेंग में 2.29 फीसदी तो ताइवान वेटेड में 0.94 फीसदी कमजोरी है. कोस्‍पी और शंघाई कंपोजिट भी 1 फीसदी कमजोर हुए हैं. 09:42 (IST) 6 Feb 2023 ब्रेंट क्रूड 80 डॉलर के करीब ब्रेंट क्रूड की कीमतों में हाल फिलहाल में कमजोरी आई है. इंटरनेशनल मार्केट में यह 80 डॉलर प्रति बैरल के करीब ट्रेड कर रहा है. जबकि अमेरिकी क्रूड 74 डॉलर प्रति बैरल के करीब है. मैक्रो इकोनॉमिक आउटनलुक को लेकर चिंताएं जारी हैं, जिससे क्रूड पर दबाव बढ़ रहा है. 09:42 (IST) 6 Feb 2023 अमेरिकी बाजारों में गिरावट शुक्रवार को प्रमुख अमेरिकी बाजारों में कमजोरी देखने को मिली है. यूएस ट्रीजरी यील्‍ड और डॉलर इंडेक्‍स में बढ़त के चलते बाजार पर दबाव बना. शुक्रवार को Dow Jones में 127.93 अंकों की गिरावट रही और यह 33,926.01 के लेवल पर बंद हुआ. S&P 500 इंडेक्‍स 43.28 अंक या 1.04 फीसदी टूटकर 4,136.48 के लेवल पर बंद हुआ. जबकि Nasdaq में 193.86 अंकों की कमजोरी रही और यह 12,006.96 के लेवल पर बंद हुआ. Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट