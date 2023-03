Live

Stock Market Update: बेहतर ग्लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में जोरदार खरीदारी देखने को मिल रही है. आज के कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स में शानदार रैली है. सेंसेक्स में 700 अंकों से ज्यादा तेजी है. जबकि निफ्टी 17250 के पार निकल गया है. आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में खरीदारी देखने को मिल रही है. वहीं इसके पहले गुरूवार को अमेरिकी बाजार भी बढ़त पर बंद हुए. फिलहाल सेंसेक्स में 739 अंकों की तेजी है और यह 58699 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. जबकि निफ्टी 172 अंक बढ़कर 17253 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. आज के कारोबार में बाजार में चौतरफा तेजी देखने को मिल रही है. निफ्टी पर बैंक, फाइनेंशियल, आईटी और मेटल इंडेक्‍स 1 से 1.5 फीसदी मजबूत हुए हैं. जबकि अन्‍य इंडेक्‍स भी हरे निशान में हैं. हैवीवेट शेयरों में खरीदारी है. सेंसेक्‍स 30 के 29 शेयर हरे निशान में हें. आज के टॉप गेनर्स में RELIANCE, TECHM, ICICIBANK, HCLTECH, AXISBANK, M&M, TATASTEEL, SBI शामिल हैं. 09:38 (IST) 31 Mar 2023 Lupin News यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (USFDA) ने कंपनी की पीथमपुर यूनिट-2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए 10 ऑब्जर्वेशन के साथ फॉर्म-483 जारी किया है. इस सुविधा का यूएसएफडीए द्वारा 21 मार्च से 29 मार्च, 2023 के दौरान निरीक्षण किया गया था. 09:38 (IST) 31 Mar 2023 Tata Power News बिजली उत्पादक कंपनी टाटा पावर ने प्रवीर सिन्हा को कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) और प्रबंध निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त करने की घोषणा की. टाटा पावर ने कहा कि शीर्ष पद पर सिन्हा की पुनर्नियुक्ति 1 मई, 2023 से 30 अप्रैल, 2027 तक 4 साल की अवधि के लिए है. नियुक्ति को अभी कंपनी के सदस्यों की मंजूरी मिलनी बाकी है. 09:38 (IST) 31 Mar 2023 Aether Industries News विशेष रसायन विनिर्माता एथर इंडस्ट्रीज ने सऊदी अरामको टेक्नोलॉजीज के साथ एक गठजोड़ किया. इसके तहत दोनों कंपनियां अभिसरण पॉलियोल प्रौद्योगिकी और उत्पाद लाइन के विनिर्माण और व्यावसायीकरण के लिए सहयोग करेंगी. एथर इंडस्ट्रीज ने इसके लिए सऊदी अरामको टेक्नोलॉजीज के साथ आशय पत्र (एलओआई) पर हस्ताक्षर किए हैं. 09:38 (IST) 31 Mar 2023 Hero Motocorp News देश की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने कहा कि उसने निरंजन गुप्ता को नये मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) के रूप में पदोन्नत किया है. गुप्ता इस समय कंपनी में मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ), प्रमुख – रणनीति एवं एमएंडए के रूप में काम कर रहे हैं. वह सीईओ का दायित्व 1 मई, 2023 से संभालेंगे. कंपनी ने बताया कि पवन मुंजाल कार्यकारी चेयरमैन और पूर्णकालिक निदेशक बने रहेंगे, कंपनी नए सीएफओ के नाम की घोषणा बाद में करेगी. 09:37 (IST) 31 Mar 2023 HCL Tech News सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सेवा कंपनी एचसीएल टेक्नोलॉजीज की रोमानिया में अपने परिचालन का विस्तार करने के लिए अगले 2 साल में वहां 1000 लोगों को नियुक्त करने की योजना है. एचसीएल के रोमानिया में परिचालन के 5 साल पूरे हो गये हैं. यह अब बुखारेस्ट और लसी में अपने कार्यालय खोलेगी. वर्तमान में इसके रोमानिया में करीब 1,000 लोग कार्यरत हैं. 09:37 (IST) 31 Mar 2023 आज लॉन्‍च होंगे 4 SME IPOs वित्त वर्ष 2023 के आखिरी दिन 31 मार्च को दलाल स्ट्रीट में एसएमई सेगमेंट में 4 आईपीओ लॉन्‍च होंगे. इन चारों कंपनियों द्वारा 100 करोड़ रुपये से अधिक का फंड जुटाया जा रहा है. इनमें से एमओएस यूटिलिटी और इनफिनियम फार्माकेम को एनएसई इमर्ज प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जाएगा. अन्य दो एक्सहिकॉन इवेंट्स मीडिया सॉल्यूशंस और सैनकोड टेक्नोलॉजीज बीएसई एसएमई सेगमेंट में खुलेंगे. 09:37 (IST) 31 Mar 2023 FII और DII डाटा बुधवार यानी 29 मार्च के कारोबार में फॉरेन इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (FII) नेट बायर्स रहे. NSE पर उपलब्‍ध प्रोविजनल डाटा के अनुसार 29 मार्च को FII ने बाजार से 1245.39 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. वहीं इस दौरान डोमेस्टिक इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (DII) भी नेट बायर्स रहे. उन्‍होंने 29 मार्च को 822.29 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. 09:36 (IST) 31 Mar 2023 क्रूड में 1 फीसदी से ज्‍यादा तेजी ब्रेंट क्रूड में 1 फीसदी से ज्‍यादा तेजी देखने को मिली है. क्रूड इंटरनेशनल मार्केट में 1.2 फीसदी बढ़कर 79.23 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. वहीं अमेरिकी क्रूड WTI भी 1.6 फीसदी मजबूत होकर 74.12 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. 09:36 (IST) 31 Mar 2023 एशियाई बाजारों में खरीदारी आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में खरीदारी देखने को मिल रही है. हालांकि SGX Nifty फ्लैट है. लेकिन निक्‍केई 225 में 0.94 फीसदी, स्‍ट्रेट टाइम्‍स में 0.23 फीसदी और हैंगसेंग में 0.68 फीसदी तेजी देखने को मिल रही है. ताइवान वेटेड में 0.10 फीसदी, कोस्‍पी में 1 फीसदी और शंघाई कंपोजिट में 0.22 फीसदी की तेजी है. 09:36 (IST) 31 Mar 2023 Dow Jones 141 अंक बढ़कर बंद गुरूवार को अमेरिकी शेयर बाजारों में मजबूती देखने को मिली है. हालांकि बैंकिंग सेक्‍टर क्राइसिस पर निवेशकों को रेगुलेटर्स की ओर से और ज्‍यादा क्‍लेरिटी का इंतजार रहेगा. गुरूवार को Dow Jones में 141 अंकों की तेजी रही और यह 32,859.03 के लेवल पर बंद हुआ. S&P 500 इंडेक्‍स करीब 23 अंक बढ़कर 4050.92 के लेवल पर बंद हुआ. जबकि Nasdaq Composite में करीब 117 अंकों की बढ़त रही और यह 12,963 के लेवल पर बंद हुआ.