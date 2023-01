Live

Stock Market Live: सेंसेक्‍स 250 अंक टूटा, निफ्टी 17600 के नीचे, अडानी ग्रुप शेयरों में बिकवाली जारी, टॉप लूजर्स में TCS-TECHM

Stock Market News: बजट के पहले आज अडानी ग्रुप शेयरों और आईटी शेयरों में बिकवाली से दबाव बढ़ा है. वहीं बाजार के लिए ग्‍लोबल संकेत भी कमजोर हैं.

Stock Market: आज कारोबार में सेंसेक्‍स और निफ्टी दोनों इंडेक्‍स की कमजोर शुरूआत हुई है.