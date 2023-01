Live

Stock Market Update: मिले जुले ग्‍लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में जोरदार रिकवरी आ गई है. बाजार की शुरूआत बड़ी बिकवाली के साथ हुई, लेकिन कुछ देर बाद ही सेंसेक्‍स और निफ्टी दोनों इंडेक्‍स हरे निशान में आ गए. सेंसेक्‍स निचले सतरों से 930 अंक मजबूत हुआ है और फिलहाल 200 अंकों से ज्‍यादा बढ़त पर है. निफ्टी भी 17700 के पार निकल गया है. बाजार को बैंकिंग और मेटल शेयरों से बूस्‍ट मिला है. हालांकि आज अडानी ग्रुप शेयरों में बिकवाली जारी है. वहीं बैंक और फाइनेंशियल सेक्‍टर के हैवीवेट शेयरों ने भी बाजार को कमजोर किया है. फिलहाल सेंसेक्‍स में 286 अंकों की तेजी है और यह 59,616.53 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. जबकि निफ्टी 99 अंक चढ़कर 17703 के लेवल पर है. बैंकिंग, मेटल शेयरों में तेजी आज के कारोबार में बैंक और फाइनेंशियल शेयरों में खरीदारी दिख रही है. निफ्टी पर दोनों इंडेक्‍स 1 फीसदी मजबूत हुए हैं. वहीं मेटल इंडेक्‍स 2 फीसदी मजबूत हुआ है. ऑटो, FMCG और IT इंडेक्‍स भी हरे निशान में हैं. फार्मा इंडेक्‍स फ्लैट है तो रियल्‍टी इंडेक्‍स 1 फीसदी मजबूत हुआ है. आज हैवीवेट शरेयरों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड है. सेंसेक्‍स 30 के 16 शेयर हरे निशान में हैं, जबकि 14 लाल में. आज के टॉप गेनर्स में BAJFINANCE, NTPC, ITC, SUNPHARMA, SBI, MARUTI, WIPRO शामिल हैं. जबकि टॉप लूजर्स में HUL, Airtel, Titan, IndusInd Bank, Tata Steel, LT, HDFC शामिल हैं. Adani Enterprises 10% तक चढ़ा, लेकिन अडानी गैस, अडानी ग्रीन और अडानी ट्रांसमिशन 20% टूटे; हिंडनबर्ग के साथ वार पलटवार जारी Stock Market: अडानी के शेयरों में बिकवाली जारी, सेंसेक्‍स और निफ्टी में भारी उठा पटक, Bajaj Finance, HUL, HDFC में एक्‍शन Stocks in News: Bajaj Finance, Tata Motors, Adani Enterprises, NTPC में रहेगी हलचल, इंट्राडे में रखें नजर Live Updates Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट 12:26 (IST) 30 Jan 2023 अडानी पोर्ट्स में निवेशक बनी रहेगी टेमासेक सिंगापुर की निवेशक टेमासेक होल्डिंग्स (प्राइवेट) लिमिटेड अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकनॉमिक जोन में अपना निवेश कायम रखेगी. हालांकि, अमेरिका का फॉरेंसिक शोध संस्थान अडानी ग्रुप पर धोखाधड़ी के लिए लगातार निशाना साध रहा है. 12:25 (IST) 30 Jan 2023 हिंडनबर्ग का अडानी ग्रुप पर पलटवार हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप के इन आरोपों को खारिज कर दिया है. अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग यूनिट ने कहा कि धोखाधड़ी को ‘राष्ट्रवाद’ या ‘कुछ बढ़ा-चढ़ाकर प्रतिक्रिया’ से ढंका नहीं जा सकता. 12:24 (IST) 30 Jan 2023 अडानी ग्रुप ने 413 पन्नों में दिया जवाब अडानी ग्रुप ने फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों को भारत, उसकी संस्थाओं और विकास की गाथा पर सुनियोजित हमला बताते हुए कहा कि आरोप झूठ के सिवाय कुछ नहीं हैं. अडानी ग्रुप ने 413 पन्नों के जवाब में कहा है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ‘‘मिथ्या धारणा बनाने’’ की ‘‘छिपी हुई मंशा’’ से प्रेरित है, ताकि अमेरिकी कंपनी को वित्तीय लाभ मिल सके. 12:22 (IST) 30 Jan 2023 Adani Enterprises में 10% तक तेजी आज इंट्राडे में Adani Enterprises में 10% तक की तेजी देखने को मिली है. हालांकि बाद में शेयर में कुछ नरमी आई. Adani Enterprises के एफपीओ का आज दूसरा दिन है. पहले दिन यह सिर्फ 1 फीसदी ही सब्‍सक्राइब हो पाया था. 12:22 (IST) 30 Jan 2023 Adani Group शेयरों में बिकवाली आज Adani Total Gas में 20 फीसदी तक गिरावट आई है. Adani Wilmar आज 5 फीसदी और अडानी ग्रीन एनर्जी 20 फीसदी तक कमजोर हुआ. Adani Ports and Special Economic Zon में बढ़त है. जबकि Adani Power में 5 फीसदी गिरावट आई है. Adani Transmission 19 फीसदी टूट गया है तो NDTV में 4 फीसदी कमजोरी है. 09:57 (IST) 30 Jan 2023 Bharat Electronics News राज्य के स्वामित्व वाली एयरोस्पेस और रक्षा कंपनी ने दिसंबर वित्त वर्ष 2023 को समाप्त तिमाही के लिए 599 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया है, जो सालाना आधार पर 2.6 फीसदी ज्‍यादा है. रेवेन्‍यू 4131 करोड़ रुपये रहा जो सालाना आधार पर 12 फीसदी ज्‍यादा है. EBITDA लगभग 4% YoY बढ़कर 853.5 करोड़ रुपये हो गया, लेकिन तिमाही के लिए मार्जिन 160 bps YoY घटकर 20.66% हो गया. 09:56 (IST) 30 Jan 2023 Adani Enterprises FPO Updates अडानी एंटरप्राइजेज एफपीओ 30 जनवरी को खुला रहेगा. अडानी समूह की प्रमुख कंपनी का 20,000 करोड़ रुपये के एफपीओ का आज दूसरा दिन है. इश्यू अब तक 1% सब्सक्राइब हुआ है. इश्यू प्राइस बैंड 3,112 रुपये से 3,276 रुपये प्रति शेयर है. 09:56 (IST) 30 Jan 2023 NTPC Results देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी NTPC का मुनाफा सालाना आधार पर 5.4 फीसदी बढ़कर 4,476 करोड़ रुपये रहा है. लो ऑपरेटिंग मार्जिन से मुनाफा प्रभावित हुआ. साल-दर-साल की तुलना में रेवेन्‍यू 37% YoY बढ़कर 41,411 करोड़ रुपये हो गया. ऑपरेटिंग स्तर पर, EBITDA 36% उछलकर 13,239 करोड़ रुपये हो गया, लेकिन तिमाही के लिए मार्जिन 15 बीपीएस घटकर 31.97% हो गया. 09:56 (IST) 30 Jan 2023 Vedanta Results News वेदांता का Q3 प्रॉफिट 42.3% YoY घटकर 3091 करोड़ रुपये रहा है. कमजोर कमजोर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस और म्यूट टॉपलाइन से मुनाफा प्रभावित हुआ. रेवेन्‍यू इस दौरान 0.01% YoY बढ़कर 34,102 करोड़ रहा है. 09:55 (IST) 30 Jan 2023 HDFC Bank News हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्प (HDFC) के HDFC बैंक के साथ विलय पर अंतिम सुनवाई 3 फरवरी को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की मुंबई बेंच में होगी.। प्रस्तावित विलय को पहले ही इक्विटी शेयरधारकों, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक और स्टॉक एक्सचेंजों की मंजूरी मिल चुकी है. 09:55 (IST) 30 Jan 2023 Tata Motors News ऑटोमेकर Tata Motors लागत में बढ़ोतरी के हिस्से को ग्राहकों पर पास ऑन करते हुए बुधवार से अपने इंटरनल कंबस्‍चन इंजन पावर्ड पैसेंजर व्‍हीकल की कीमतों में बढ़ोतरी करने जा रहा है. सभी मॉडल की कीमतों में औसतन 1.2 फीसदी की बढ़ोतरी होगी. 09:55 (IST) 30 Jan 2023 Bajaj Finance को 2973 करोड़ का मुनाफा Bajaj Finance का मुनाफा सालाना आधार पर 40 फीसदी बढ़कर 2973 करोड़ रुपये रहा है. प्रोविजंस में 20% YoY कमी आई है और यह 841 करोड़ रहा है. crore for the quarter. नेट इंटरेस्‍ट इनकम Q3FY23 में 24% YoY बढ़कर 7435 करोड़ रहा है. AUM करीब 27% YoY बढ़कर 2.3 लाख करोड़ हो गया है. न्‍यू लोन बुक सालाना आधार पर 5 फीसदी बढ़कर रिकॉर्ड 7.84 मिलियन पर पहुंच गया. 09:54 (IST) 30 Jan 2023 Tech Mahindra, L&T के नतीजे आज आज यानी 30 जनवरी 2023 को Tech Mahindra और Larsen & Toubro के दिसंबर तिमाही के नतीजे आएंगे. इनके अलावा Bharat Petroleum Corporation, Bajaj Finserv, Bajaj Holdings & Investment, CSB Bank, Exide Industries, GAIL (India), Inox Leisure, Laurus Labs, Mazagon Dock Shipbuilders, Punjab National Bank, REC, SRF, Trident और Welspun India के भी नतीजे आने हैं. 09:54 (IST) 30 Jan 2023 F&O बैन में ये स्‍टॉक आज यानी 30 जनवरी 2022 को 1 शेयर F&O बैन में हैं. एनएसई ने इस कैटेगिरी में आज Ambuja Cements को शामिल किया है. जिस कंपनी का डेरिवेटिव कांट्रैक्‍ट मार्केट वाइड पोजिशन लिमिट का 95 फीसदी पार कर जाता है, उनके शेयरों को F&O में रखा जाता है. 09:54 (IST) 30 Jan 2023 FII और DII डाटा शुक्रवार यानी 27 जनवरी के कारोबार में फॉरेन इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (FII) नेट बायर्स रहे. NSE पर उपलब्‍ध प्रोविजनल डाटा के अनुसार 27 जनवरी को FII ने बाजार से 5977.86 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. वहीं इस दौरान डोमेस्टिक इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (DII) नेट बायर्स रहे. उन्‍होंने 27 जनवरी को 4252.33 करोड़ के शेयर खरीदे. 09:53 (IST) 30 Jan 2023 ब्रेंट क्रूड 87 डॉलर पर ब्रेंट क्रूड में हल्‍की गिरावट देखने को मिल रही है. क्रूड इंटरनेशनल मार्केट में 87 डॉलर प्रति बैरल पर है. अमेरिकी क्रूड भी 80 डॉलर के नीचे है. यूएस में 10 साल की बॉन्‍ड यील्‍ड 3.516 फीसदी पर है. 09:53 (IST) 30 Jan 2023 एशियाई बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड दिख रहा है. SGX Nifty में मामूली 0.03 फीसदी की गिरावट है तो निक्‍केई 225 में 0.16 फीसदी बढ़त है. स्‍ट्रेट टाइम्‍स में 0.10 फीसदी और हैंगसेंग में 1.26 फीसदी की कमजोरी देखने को मिल रही है. ताइवान वेटेड में 2.92 फीसदी बढ़त है तो कोस्‍पी में 1.24 फीसदी गिरावट है. हालांकि शंघाई कंपोजिट 0.71 फीसदी मजबूत हुआ है. 09:52 (IST) 30 Jan 2023 अमेरिकी बाजार बढ़त पर बंद हुए शुक्रवार को प्रमुख अमतेरिकी बाजार बढ़त पर बंद हुए थे. बेहतर कॉरपोरेट अर्निंग और इकोनॉमिक रिकवरी के संकेतों के चलते सेंटीमेंट बेहतर हुआ. शुक्रवार को Dow Jones में 28.67 अंकों या 0.08 फीसदी की तेजी रही और यह 33,978.08 के लेवल पर बंद हुआ. S&P 500 इंडेक्‍स 10.13 अंक बढ़कर 4,070.56 के लेवल पर बंद हुआ. जबकि Nasdaq Composite में 109.30 अंकों की बढ़त रही और यह 11,621.71 के लेवल पर बंद हुआ.