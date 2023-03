Live

Stock Market Live: सेंसेक्‍स 850 अंक चढ़ा, निफ्टी 17550 के पार, Adani Enterprises 15% मजबूत

Stock Market News: आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में खरीदारी देखने को मिल रही है. वहीं गुरूवार को अमेरिकी बाजारों में बढ़त देखने को मिली है.

Stock Market: आज के कारोबार में सेंसेक्‍स और निफ्टी दोनों इंडेक्‍स में रैली है.

Stock Market Update: मिले जुले ग्‍लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में शानदार खरीदारी नजर आ रही है. आज के कारोबार में सेंसेक्‍स और निफ्टी दोनों इंडेक्‍स में जोरदार रैली है. सेंसेक्‍स 850 अंकों से ज्‍यादा मजबूत हुआ है तो निफ्टी 17550 के पार निकल गया है. अडानी ग्रुप शेयरों में आज लगातार चौथे दिन रैली देखने को मिल रही है. बैंक, आईटी और मेटल शेयरों में सबसे ज्‍यादा खरीदारी है. निफ्टी पर ज्‍यादातर सेक्‍टर के इंडेक्‍स हरे निशान में हैं. फिलहाल सेंसेक्‍स में 838 अंकों की तेजी नजर आ रही है और यह 59,739 के लेवल पर है. जबकि निफ्टी 251 अंक टूटकर 17,573 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. आज के कारोबार में हैवीवेट शेयरों में खरीदारी है. सेंसेक्‍स 30 के 28 शेयर हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं. आज के टॉप गेनर्स में SBI, TATASTEEL, NTPC, INFY, INDUSINDBK, HCLTECH, TCS, LT, ITC शामिल हैं. जबकि टॉप लूजर्स में ICICI Bank, Sun Pharma शामिल हैं. Live Updates Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट 12:19 (IST) 3 Mar 2023 अडानी ग्रुप शेयर, किसमें कितनी तेजी Adani Ports 8 फीसदी बढ़कर 675 रुपये का हो गया है. Adani Enterprises में आज 14 फीसदी तेजी है और यह 1837 रुपये पर पहुंच गया है. Adani Wilmar में आज 5 फीसदी तेजी है. NDTV में 5 फीसदी तेजी है. Adani Transmission, Adani Total Gas, Adani Power और Adani Green Energy में भी आज 5 फीसदी की तेजी है. 12:17 (IST) 3 Mar 2023 अडानी ग्रुप शेयरों में रिकवरी अडानी ग्रुप शेयरों में आज लगातार चौथे दिन तेजी देखने को मिल रही है. आज कारोबार में उनके लिस्‍टेड सभी 10 शेयरों में बढ़त है और कुछ में अपर सर्किट भी लगा है. इस तेजी के बीच ग्रुप शेयरों में हाल फिलहाल के लो से करीब 80 फीसदी तक मजबूती आ गई है. वहीं ग्रुप कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बढ़कर करीब 8 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है. 09:41 (IST) 3 Mar 2023 Divgi TorqTransfer Systems Subscription वाहन कलपुर्जा बनाने वाली कंपनी दिवगी टॉर्कट्रांसफर सिस्टम्स के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) को बोली के दूसरे दिन बृहस्पतिवार को 38 फीसदी सब्‍सक्रिप्‍शन मिला. आईपीओ के तहत की गई 38,41,800 शेयरों की पेशकश पर 14,49,000 शेयरों के लिए बोलियां मिलीं. 09:40 (IST) 3 Mar 2023 Adani Enterprises News प्रमोटर इकाई ने अडानी एंटरप्राइजेज में 3 फीसदी से अधिक हिस्सेदारी को बेच दिया है. गोल्डमैन सैक्स, जीक्यूजी पार्टनर्स ने 2 फीसदी से अधिक शेयर खरीदे. एसबी अडानी फैमिली ट्रस्ट ने अडानी एंटरप्राइजेज में 3.87 करोड़ शेयर खुले बाजार लेनदेन के माध्यम से 1,410.86 रुपये प्रति शेयर की औसत कीमत पर बेचे, जो कि 5,460 करोड़ रुपये से अधिक है. 09:40 (IST) 3 Mar 2023 Airtel 5G Customers दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल की 5जी सेवा के कंज्‍यूमर्स की संख्या मुंबई में 10 लाख को पार कर गई है. एयरटेल ने हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर भी 5जी उपभोक्ताओं के मामले में एक करोड़ का आंकड़ा पार किया था. सुनील मित्तल की अगुवाई वाली दूरसंचार कंपनी ने बयान में कहा कि वह मार्च, 2024 के अंत तक एयरटेल 5जी सेवा हर कस्बे और प्रमुख ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए तैयार है. 09:39 (IST) 3 Mar 2023 अडानी ग्रुप ने 4 शेयरों में बेची हिस्‍सेदारी अडानी ग्रुप ने 4 लिस्‍टेड कंपनियों में अल्पांश हिस्सेदारी अमेरिकी संपत्ति प्रबंधक कंपनी जीक्यूजी पार्टनर्स को 15,446 करोड़ रुपये में बेची है. अडानी ग्रुप को आने वाले महीनों में दो अरब डॉलर से अधिक का कर्ज चुकाना है और इसलिए उसे नकदी की जरूरत है. ग्रुप ने एक बयान में कहा कि अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एपीसेज), अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एजीईएल), अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड (एटीएल) और अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) के शेयर बाजार में बेचे गए. 09:39 (IST) 3 Mar 2023 FII और DII डाटा गुरूवार यानी 2 मार्च के कारोबार में फॉरेन इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (FII) नेट बायर्स रहे. NSE पर उपलब्‍ध प्रोविजनल डाटा के अनुसार 2 मार्च को FII ने बाजार में 12,770.81 करोड़ रुपये निवेश किया. वहीं इस दौरान डोमेस्टिक इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (DII) भी नेट बायर्स रहे. उन्‍होंने 2 मार्च को 2,128.80 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. 09:39 (IST) 3 Mar 2023 क्रूड 85 डॉलर के करीब ब्रेंट क्रूड की कीमतों में तेजी देखने को मिली है. क्रूड इंटरनेशनल मार्केट में 0.5 फीसदी चढ़कर करीब 85 डॉलर प्रति बैरल पर र्टेड कर रहा है. जबकि अमेरिकी क्रूड (WTI) भी 0.6 फीसदी बढ़कर 78.16 डज्ञॅलर प्रति बैरल पर है. 09:39 (IST) 3 Mar 2023 एशियाई बाजारों में खरीदारी आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में खरीदारी देखने को मिल रही है. SGX Nifty 0.64 फीसदी चढ़ा है तो निक्‍केई 225 में 1.40 फीसदी बढ़त है. स्‍ट्रेट टाइम्‍स में 0.37 फीसदी और हैंगसेंग में 0.81 फीसदी तेजी है. ताइवान वेटेड में 0.37 फीसदी तो कोस्‍पी में 0.09 फीसदी और शंघाई कंपोजिट में 0.13 फीसदी बढ़त है. 09:38 (IST) 3 Mar 2023 Dow Jones 342 अंक मजबूत गुरूवार को अमेरिकी बाजारों में बढ़त देखने को मिली है. ट्रीजरी यील्‍ड में नरमी के चलते निवेशकों ने इक्विटी में खरीदारी की. गुरूवार को Dow Jones 341.73 अंकों या 1.05 फीसदी की तेजी रही और यह 3,003.57 के लेवल पर बंद हुआ. S&P 500 इंडेक्‍स 29.96 अंक बढ़कर 3,981.35 के लेवल पर बंद हुआ. जबकि Nasdaq Composite में 83.50 अंकों की तेजी रही और यह 11,462.98 के लेवल पर बंद हुआ. Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट