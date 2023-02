11:02 (IST) 3 Feb 2023

State Bank of India, ITC के नतीजे आज

आज यानी 3 फरवरी को देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्‍टेट बैंक ऑफ इंडिया और ITC के दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी होंगे. इसके अलावा Divis Labs, Bank of Baroda, Tata Power, One 97 Communications (Paytm), Marico, Mahindra & Mahindra Financial Services, Manappuram, Aarti Industries, Emami, Engineers India, India Cements, JK Tyre, Jubilant Pharmova और Shipping Corporation of Indiaके भी नतीजे आज जारी होंगे.