Live

Stock Market Live: नए फाइनेंशियल की कमजोर शुरूआत, सेंसेक्‍स 100 अंक टूटा, निफ्टी 17350 के करीब, HUL टॉप लूजर

Stock Market News: आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड है. वहीं इसके पहले शुक्रवार को अमेरिकी बाजार बढ़त पर बंद हुए थे.

Stock Market: घरेलू शेयर बाजार के लिए ग्‍लोबल संकेत मिले जुले नजर आ रहे हैं.

Stock Market Update: मिले जुले ग्लोबल संकेतों के बीच नए फाइनेंशियल के पहले कारोबार दिन घरेलू शेयर बाजार में निवेशक अलर्ट नजर आ रहे हैं. आज के कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स में तकरीबन फ्लैट ट्रेडिंग देखने को मिल रही है. सेंसेक्स में करीब 50 अंकों की बढ़त है. जबकि निफ्टी 17350 के पार बना हुआ है. आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है. वहीं इसके पहले शुक्रवार को अमेरिकी बाजार भी बढ़त पर बंद हुए. फिलहाल सेंसेक्स में 46 अंकों की तेजी है और यह 59038 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. जबकि निफ्टी 16 अंक बढ़कर 17375 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. आज के कारोबार में बाजार में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है. निफ्टी पर बैंक, फाइनेंशियल, आईटी इंडेक्‍स लाल निशान में हैं. वहीं ऑटो, फार्मा और रियल्‍टी इंडेक्‍स हरे निशान में हैं. जबकि अन्‍य इंडेक्‍स भी हरे निशान में हैं. आज हैवीवेट शेयरों में खरीदारी दिख रही है. सेंसेक्‍स 30 के 20 शेयर हरे निशान में हैं. आज के टॉप गेनर्स में MARUTI, BAJAJFINSV, BAJFINANCE, BHARTIARTL, TITAN, AXISBANK, NTPC शामिल हैं. जबकि टॉप लूजर्स में HINDUNILVR, ASIANPAINT, TECHM, HDFC, INFY, HDFCBANK शामिल हैं. Live Updates Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट 12:01 (IST) 3 Apr 2023 स्पाइसजेट ने कार्गो, लॉजिस्टिक्स की अलग यूनिट बनाई स्पाइसजेट लिमिटेड ने 1 अप्रैल से अपने कार्गो और लॉजिस्टिक्स व्यवसाय ‘स्पाइसएक्सप्रेस’ की ‘स्पाइसएक्सप्रेस एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड’ नाम से अलग इकाई बना दी है. कंपनी ने सोमवार को बताया कि इस कदम से स्पाइसजेट को 2,555.77 करोड़ रुपये का एकमुश्त लाभ होगा और उसके नकारात्मक शुद्ध मूल्य में बड़ी कमी आएगी. इससे स्पाइसएक्सप्रेस द्वारा स्वतंत्र रूप से कोष जुटाना भी संभव हो सकेगा. 10:58 (IST) 3 Apr 2023 BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स को 3,700 करोड़ रुपये के रक्षा क्षेत्र के लिए रणनीतिक उपकरणों की आपूर्ति के लिए एक आशय पत्र (एलओआई) प्राप्त हुआ है. देश अगले 12 साल में वितरित किया जाएगा. 10:58 (IST) 3 Apr 2023 Tata Motors News घरेलू वाहन विनिर्माता टाटा मोटर्स की मार्च में घरेलू बाजार में थोक बिक्री 3 फीसदी बढ़कर 89,351 यूनिट हो गई. कंपनी ने बिक्री के आंकड़े जारी करते हुए कहा कि मार्च, 2022 में उसने 86,718 यूनिट की बिक्री की थी. टाटा मोटर्स के मुताबिक, पिछले महीने उसने घरेलू बाजार में 44,044 यात्री वाहनों की बिक्री की जबकि एक साल पहले यह आंकड़ा 42,293 यूनिट का था. मार्च में उसकी कमर्शियल वाहन बिक्री एक साल पहले के 47,050 वाहनों से मामूली रूप से गिरकर 46,823 वाहन पर आ गई. वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी की कुल घरेलू बिक्री 9,31,957 यूनिट रही जो वित्त वर्ष 2021-22 के 6,92,554 यूनिट की तुलना में 35 फीसदी अधिक है. 10:57 (IST) 3 Apr 2023 Maruti Suzuki देश की लीडिंग वाहन बनाने वाली कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने अपने वाहनों की कीमतों में करीब 0.8 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है. नई कीमतें 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी हो गई हैं. कंपनी ने बताया कि सभी मॉडलों की कीमतों में औसतन लगभग 0.8 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. नई कीमत का कैलकुलेश्‍सन दिल्ली में मॉडलों की शोरूम कीमतों के आधार पर की जाती है. मारुति सुजुकी इंडिया ने पहले ही कहा था कि वह ‘समग्र मुद्रास्फीति और विनियामक जरूरतों’ के प्रभाव को आंशिक रूप से कम करने के लिए अप्रैल में अपने विभिन्न मॉडलों की कीमतों में बढ़ोतरी करेगी. 09:42 (IST) 3 Apr 2023 मार्च में जीएसटी कलेक्‍शन 1.60 लाख करोड़ माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह मार्च में सालाना आधार पर 13 फीसदी बढ़कर 1.60 लाख करोड़ रुपये हो गया जो अब तक का दूसरा सर्वाधिक टैक्‍स कलेक्‍शन है. इसके पहले फरवरी में जीएसटी कलेक्‍शन 1.49 लाख करोड़ रुपये रहा था, जबकि जनवरी में 1.57 लाख करोड़ रुपये का टैक्‍स कलेक्‍शन हुआ था. जीएसटी का सर्वाधिक कलेक्‍शन अप्रैल, 2022 में 1.68 लाख करोड़ रुपये का हुआ था. 09:42 (IST) 3 Apr 2023 रेपो दर में हो सकती है बढ़ोतरी खुदरा मुद्रास्फीति के 6 फीसदी के संतोषजनक स्तर से ऊपर बने रहने और अमेरिकी फेडरल रिजर्व समेत कई केंद्रीय बैंकों के आक्रामक रुख के बीच भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) भी अगले सप्ताह पेश होने वाली मौद्रिक समीक्षा में रेपो दर में 0.25 फीसदी की एक और बढ़ोतरी का फैसला कर सकता है. यह मई, 2022 से शुरू हुए ब्याज दरों में बढ़ोतरी के चक्र में आखिरी बढ़ोतरी हो सकती है. रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की द्विमासिक समीक्षा बैठक 3 अप्रैल से शुरू हो रही है, 6 अप्रैल को कमिटी दरों का एलान करेगी. 09:42 (IST) 3 Apr 2023 FII और DII डाटा शुक्रवार यानी 31 मार्च के कारोबार में फॉरेन इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (FII) नेट बायर्स रहे. NSE पर उपलब्‍ध प्रोविजनल डाटा के अनुसार 31 मार्च को FII ने बाजार से 357.86 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. वहीं इस दौरान डोमेस्टिक इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (DII) भी नेट बायर्स रहे. उन्‍होंने 31 मार्च को 2479.96 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. 09:41 (IST) 3 Apr 2023 क्रूड ऑयल में तेजी ब्रेंट क्रूड में तेजी देखने को मिली है. क्रूड करीब 1.2 फीसदी बढ़कर 79.23 डॉलर प्रति बैरल पर है. जबकि अमेरिकी क्रूड WTI में 1.6 फीसदी तेजी देखने को मिली और यह 74.12 डॉलर प्रति बैरल पर है. 09:41 (IST) 3 Apr 2023 एशियाई बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है. SGX Nifty में 0.17 फीसदी, निक्‍केई 225 में 0.39 फीसदी और स्‍ट्रेट टाइम्‍स में 0.76 फीसदी की बढ़त है. जबकि हैंगसेंग में 0.13 फीसदी कमजोरी है. ताइवान वेटेड 0.12 फीसदी मजबूत हुआ है तो कोस्‍पी में 0.16 फीसदी कमजोरी नजर आ रही है. शंघाई कंपोजिट में 0.48 फीसदी बढ़त है. 09:41 (IST) 3 Apr 2023 US मार्केट बढ़त पर बंद शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों में तेजी देखने को मिली थी. बैंकिंग क्राइसिस के मसले पर केंद्रीय बैंक यूएस फेडरल द्वारा भरोसा दिलाए जाने के चलते सेंटीमेंट कुछ बेहतर दिखा. Dow Jones में 415 अंकों या 1.26 फीसदी की तेजी रही और यह 33,274.15 के लेवल पर बंद हुआ. S&P 500 इंडेक्‍स में 59 अंकों या 1.44 फीसदी की तेजी रही और यह 4109.92 के लेवल पर बंद हुआ. जबकि Nasdaq Composite में 218.21 अंकों की बढ़त रही और यह 13,181 के लेवल पर बंद हुआ. Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट