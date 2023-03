Live

Stock Market Update: मिले जुले ग्‍लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में खरीदारी देखने को मिल रही है. आज के कारोबार में सेंसेक्‍स और निफ्टी दोनों इंडेक्‍स मजबूत हुए हैं. सेंसेक्‍स में 200 अंकों से ज्‍यादा तेजी है तो निफ्टी 17000 के पार निकल गया है. आज ज्‍यादातर सेक्‍टर में खरीदारी है. ग्‍लोबल संकेतों की बात करें तो मंगलवार के अमेरिकी बाजार कमजोर होकर बंद हुए. जबकि आज प्रमुख एशियाई बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड है. फिलहाल सेंसेक्‍स में 210 अंकों की तेजी है और य‍ह 57,823.54 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. जबकि निफ्टी 57 अंक बढ़कर 17,008 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. आज हैवीवेट शेयरों में खरीदारी है. सेंसेक्‍स 30 के 24 शेयर हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं, जबकि 6 लाल निशान में. आज के टज्ञॅप गेनर्स में M&M, BAJFINANCE, HDFCBANK, HDFC, HCL, ICICIBANK, HUL, ITC, TECHM शामिल हैं. जबकि टॉप लूजर्स में INDUSINDBK, RIL, NESTLEIND, TATASTEEL, KOTAKBANK शामिल हैं. 09:30 (IST) 29 Mar 2023 FII और DII डाटा मंगलवार यानी 28 मार्च के कारोबार में फॉरेन इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (FII) नेट बायर्स रहे. NSE पर उपलब्‍ध प्रोविजनल डाटा के अनुसार 28 मार्च को FII ने बाजार में 1531.13 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश किया. वहीं इस दौरान डोमेस्टिक इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (DII) नेट सेलर्स रहे. उन्‍होंने 28 मार्च को बाजार में 156.11 करोड रुपये के शेयर बेच दिए. 09:28 (IST) 29 Mar 2023 क्रूड में हल्‍की तेजी ब्रेंट क्रूड में हल्‍की तेजी देखने को मिली है. सप्‍लाई संबंधी चिंताओं से क्रूड की डिमांड बढ़ी. क्रूड करीब 0.7 फीसदी बढ़कर 78.65 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ. वहीं अमेरिकी क्रूड WTI करीब 0.5 फीसदी बढ़कर 73.20 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ. 09:27 (IST) 29 Mar 2023 एशियाई बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है. SGX Nifty में 0.09 फीसदी और निक्‍केई 225 में 0.39 फीसदी बढ़त है. स्‍ट्रेट टाइम्‍स 0.09 फीसदी तो हैंगसेंग करीब 2.15 फीसदी बढ़त पर बंद हुआ है. ताइवान वेटेड में 0.12 फीसदी तेजी है तो कोस्‍पी 0.18 फीसदी और शंघाई कंपोजिट 0.20 फीसदी कमजोर हुआ है. 09:27 (IST) 29 Mar 2023 Dow Jones 38 अंक टूटकर बंद मंगलवार को प्रमुख अमेरिकी बाजारों पर दबाव देखने को मिला है. बैंकिंग संकट पर यूएस रेगुलेटर के कमेंट और आईटी शेयरों में बिकवाली के चलते बाजारों पर दबाव बढ़ा. मंगलवार को Dow Jones में 37.83 अंकों या 0.12 फसदी गिरावट रही और यह 32,394.25 के लेवल पर बंद हुआ. S&P 500 इंडेक्‍स में 6.26 अंकों की कमजोरी रही और यह 3,971.27 के लेवल पर बंद हुआ. जबकि Nasdaq Composite में 52.76 अंकों की कमजोरी रही और यह 11,716.08 के लेवल पर बंद हुआ.