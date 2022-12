Live

Stock Market Live: सेंसेक्‍स 300 अंक टूटा, निफ्टी 18050 के नीचे, हैवीवेट शेयरों में बिकवाल, टॉप लूजर्स में HUL-HDFC

Stock Market News: आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में बिकवाली देखने को मिल रही है. वहीं इसके पहले बुधवार को अमेरिकी बाजार भी गिरावट के साथ बंद हुए हैं.

Stock Market: कोरोना और मंदी की चिंता में दुनियाभर के बाजारों में बिकवाली है.