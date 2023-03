Live

Stock Market Update: मिले जुले ग्लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में खरीदारी देखने को मिल रही है. आज के कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स मजबूत दिख रहे हैं. सेंसेक्‍स करीब 180 अंक बढ़त दिखा रहा है तो निफ्टी करीब 17000 के पार पहुंच गया है. सिलिकॉन वैली बैंक की डील के चलते यूएस में बैंकिंग शेयरों में तेजी रही, जिससे बाजारों को सपोर्ट मिला. सोमवार को अमेरिकी बाजार बढ़त पर बंद हुए. हालांकि आज एशियाई बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड है. फिलहाल सेंसेक्स में 171 अंकों की तेजी है और यह 57825 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. जबकि निफ्टी 40 अंक बढ़कर 17026 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. आज के कारोबार में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है. बैंक, फाइनेंशियल, ऑटो, आईटी और मेटल इंडेक्‍स निफ्टी पर हरे निशान में हैं. जबकि फार्मा शेयरों में बिकवाली है. आज के कारोबार में हैवीवेट शेयरों में खरीदारी देखने को मिल रही है. सेंसेक्स 30 के 24 शेयर हरे निशान में और 6 लाल निशान में हैं. आज के टॉप गेनर्स में ICICIBANK, MARUTI, M&M, WIPRO, LT, TCS, HCLTECH, RIL शामिल हैं. जबकि टॉप लूजर्स में BHARTIARTL, SUNPHARMA, KOTAKBANK, TECHM, AXISBANK शामिल हैं. Live Updates Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खर का अपडेट 09:37 (IST) 28 Mar 2023 Sun Pharma News दवा कंपनी सन फार्मा ने कहा है कि इस महीने की शुरुआत में उसकी आईटी प्रणाली पर हुए हमले का असर उसके कुछ कारोबार के राजस्व पर पड़े. इसके व्यापक असर को रोकने के कदमों के तहत कंपनी ने अपने नेटवर्क को अलग कर दिया है और जानकारियों को फिर से प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. सन फार्मा ने कहा कि इन कदमों के चलते कंपनी का व्यावसायिक परिचालन प्रभावित हुआ है. कुछ कारोबार के राजस्व में कमी आ सकती है. 09:37 (IST) 28 Mar 2023 NDTV News अडानी ग्रुप की कंपनी एनडीटीवी ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पूर्व चेयरमैन उपेंद्र कुमार सिन्हा और वेल्सपन इंडिया की मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) और प्रबंध निदेशक दीपाली गोयनका को अपने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है. शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कंपनी ने कहा कि उसके निदेशक मंडल ने सिन्हा और गोयनका की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मंजूरी दे दी है. दोनों को 27 मार्च, 2023 से गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है. उनकी नियुक्ति दो साल 26 मार्च, 2025 तक के लिए है. 09:36 (IST) 28 Mar 2023 Reliance Capital News कर्ज में फंसी कंपनी रिलायंस कैपिटल के कर्जदाताओं ने समाधान प्रक्रिया के तहत अधिक राशि जुटाने के लिए 4 अप्रैल को दूसरे दौर की नीलामी करने का फैसला किया है. सूत्रों ने बताया कि कर्जदाताओं की समिति (सीओसी) ने नीलामी के दूसरे दौर की योजना पर आगे बढ़ने का फैसला किया गया. इस बीच, पहले दौर की नीलामी में शामिल हिंदुजा समूह की कंपनी आईआईएचएल ने 9,000 करोड़ रुपये की संशोधित बोली पर टिके रहने के फैसले से सीओसी को अवगत कराया है. नए दौर की नीलामी के लिए कर्जदाताओं ने 9,500 करोड़ रुपये की शुरुआती बोली तय की है जिसमें न्यूनतम नकद राशि 8,000 करोड़ रुपये की होगी. 09:36 (IST) 28 Mar 2023 Paytm News एनपीसीआई ने 24 मार्च को वॉलेट इंटरऑपरेबिलिटी दिशानिर्देशों की घोषणा की. अब, पेटीएम पेमेंट्स बैंक 1.1 फीसदी इंटरचेंज रेवेन्‍यू अर्जित करेगा, जब पेटीएम वॉलेट ग्राहक अन्य भुगतान एग्रीगेटर्स या बैंकों द्वारा अधिग्रहित व्यापारियों पर भुगतान करेंगे. पेटीएम पेमेंट्स बैंक यूपीआई का उपयोग करके 2,000 रुपये से अधिक जोड़ने के लिए 15 बीपीएस शुल्क का भुगतान करेगा, और बदले में 15 बीपीएस अर्जित करेगा जब कोई अन्य वॉलेट यूपीआई का उपयोग करके 2,000 रुपये से अधिक जोड़ने के लिए बैंक का उपयोग करेगा. 09:35 (IST) 28 Mar 2023 EPF ब्याज दर पर आज होगा फैसला कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) सोमवार से शुरू हुई अपनी 2 दिन की बैठक में 2022-23 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) पर ब्याज दर के बारे में आज घोषणा कर सकता है. ईपीएफओ मार्च, 2022 में 2021-22 के लिए अपने करीब 5 करोड़ अंशधारकों के ईपीएफ पर ब्याज दर को घटाकर चार दशक से भी अधिक समय के निचले स्तर 8.1 प्रतिशत पर ले आया था. यह दर 1977-78 के बाद से सबसे कम थी, तब ईपीएफ पर ब्याज दर 8 प्रतिशत हुआ करती थी. 2020-21 में यह दर 8.5 प्रतिशत थी. 09:34 (IST) 28 Mar 2023 HDFC डिबेंचर से जुटाएगा 57 हजार करोड़ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एचडीएफसी के निदेशक मंडल ने गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर के जरिये 57,000 करोड़ रुपये जुटाने को मंजूरी दी है. यह राशि विभिन्न चरणों में जुटाई जाएगी. एचडीएफसी ने कहा कि निदेशक मंडल ने अनसिक्‍योर्ड और गैर परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने को मंजूरी दी है. कुल 57,000 करोड़ रुपये मूल्य के डिबेंचर विभिन्न चरणों में निजी नियोजन आधार पर जारी किये जाएंगे. कंपनी के शेयरधारकों ने 30 जून, 2022 को 45वीं सालाना आम बैठक में इसकी मंजूरी दी थी. इसके अलावा, कंपनी के निदेशक मंडल ने कुल उधारी क्षमता को 6 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 6.50 लाख करोड़ रुपये करने की मंजूरी दी है. 09:34 (IST) 28 Mar 2023 एसएंडपी: 2023-24 के लिए भारत की ग्रोथ अनुमान एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने 1 अप्रैल से शुरू हो रहे नए वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक ग्रोथ के अपने अनुमान को 6 फीसदी पर बरकरार रखा है. एजेंसी ने इसके अगले वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26 में बढ़कर 6.9 फीसदी पर पहुंचने की उम्मीद भी जताई. एसएंडपी ने कहा कि मुद्रास्फीति दर चालू वित्त की 6.8 फीसदी से नरम होकर 2023-24 में 5 प्रतिशत पर होगी. भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) चालू वित्त वर्ष में 7 फीसदी की दर से बढ़ेगा लेकिन 2023-24 में यह कम होकर 6 फीसदी पर आ जाएगा. 09:32 (IST) 28 Mar 2023 FII और DII डाटा सोमवार यानी 27 मार्च के कारोबार में फॉरेन इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (FII) नेट सेलर्स रहे. NSE पर उपलब्‍ध प्रोविजनल डाटा के अनुसार 27 मार्च को FII ने बाजार से 890.64 करोड़ रुपये निकाल लिए. वहीं इस दौरान डोमेस्टिक इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (DII) नेट बायर्स रहे. उन्‍होंने 27 मार्च को 1808.94 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. 09:31 (IST) 28 Mar 2023 क्रूड में मामूली नरमी ब्रेंट क्रूड में हल्की गिरावट देखने को मिली है. क्रूड इंटरनेशनल मार्केट में 2 सेंट कमजोर होकर 78.10 डॉलर प्रति बैरल पर है. जबकि अमेरिकी क्रूड 8 सेंट बढ़कर 72.89 डॉलर प्रति बैरल पर है. 09:31 (IST) 28 Mar 2023 एशियाई बाजारों में मिक्स्ड ट्रेंड आज के काोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में मिक्स्ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है. SGX Nifty में 0.30 फीसदी बढ़त है तो निक्केई 225 करीब 0.10 फीसदी कमजोर हुआ है. स्ट्रेट टाइम्स में 0.44 फीसदी और हैंगसेंग में 0.58 फीसदी बढ़त है. ताइवान वेटेड 0.60 फीसदी कमजोर हुआ है तो कोस्पी में 0.45 फीसदी बढ़त है. शंघाई कंपोजिट फ्लैट दिख रहा है. 09:31 (IST) 28 Mar 2023 Dow Jones 195 अंक बढ़कर बंद S&P 500 इंडेक्स में सिलीकॉन वैली डील के चलते बढ़त देखने को मिली. बैंकिंग शेयरों में तेजी अमेरिकी बाजारों को सपोर्ट मिला. S&P 500 बैंकिंग इंडेक्स 3.1 फीसदी मजबूत हुआ. सोमवार को Dow Jones में 195 अंकों या 0.6 फीसदी की तेजी रही और यह 32,432.08 के लेवल पर बंद हुआ. S&P 500 इंडेक्स 6.54 अंक बढ़कर 3,977.53 के लेवल पर बंद हुआ. हालांकि Nasdaq Composite में 55 अंकों की गिरावट रही और यह 11,768.84 के लेवल पर बंद हुआ.