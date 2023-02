Live

Stock Market Live: निचले स्‍तरों से रिकवरी, सेंसेक्‍स 100 अंक चढ़ा, निफ्टी 17400 के पार, टॉप गेनर्स में M&M-TCS

Stock Market News: आज के कारोबार में एशियाई बाजारों में खरीदारी है. वहीं सोमवार को अमेरिकी बाजार भी बढ़त प बंद हुए.

Stock Market: कमजोर ग्‍लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में उतार चढ़ाव है.

Stock Market Update Today: कमजोर ग्‍लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में उतार चढ़ाव है. कारोबार की शुरूआत सेंसेक्‍स और निफ्टी लाल निशान में खुले, लेकिन कुछ देर बाद रिकवरी आ गई. निफ्टी 17400 के पार निकल गया है. सेंसेक्‍स भी 100 अंकों के करीब मजबूत हुआ है. आज बाजार में फार्मा और मेटल शेयरों में सबसे ज्‍यादा कमजोरी दिख रही है. हालांकि निफ्टी पर बैंक, ऑटो और फाइनेंशियल इंडेक्‍स हरे निशान में हैं. फिलहाल सेंसेक्‍स में 106 अंकों की बढ़त है और यह 59,394 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. जबकि निफ्टी 16 अंक बढ़कर 17,408 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. आज हैवीवेट शेयरों में खरीदारी है. सेंसेक्‍स 30 के 18 शेयर हरे निशान में हैं. आज के टॉप गेनर्स में M&M, TATAMOTORS, TATASTEEL, Airtel, HDFCBANK, TECHM, Maruti मिल हैं. जबकि टॉप लूजर्स में HCLTECH, HUL, Titan, RIL, Sunpharma, HDFC, ICICI Bank शामिल हैं. Live Updates Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट 09:46 (IST) 28 Feb 2023 SJVN News राजीव शर्मा SJVN के अंशकालिक आधिकारिक निदेशक होंगे. राजीव शर्मा को SJVNके बोर्ड में हिमाचल प्रदेश सरकार के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है. वह वर्तमान में हिमाचल प्रदेश सरकार में एमपीपी और बिजली, गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, आयुष, प्रिंटिंग और स्टेशनरी और यूथ सर्विस और खेल विभाग के प्रमुख हैं. वह हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड में नामांकित निदेशक के रूप में भी कार्यरत हैं. 09:46 (IST) 28 Feb 2023 NHPC News कैबिनेट ने अरुणाचल प्रदेश में एनएचपीसी द्वारा विकसित की जाने वाली 2,880 मेगावाट की दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना को मंजूरी दी. परियोजना एनएचपीसी द्वारा विकसित की जा रही है और जून 2018 के मूल्य स्तर पर 3,974.95 करोड़ रुपये के आईडीसी और एफसी सहित परियोजना की अनुमानित कुल लागत 28,080.35 करोड़ रुपये है. परियोजना की अनुमानित पूरी होने की अवधि सरकारी स्वीकृति प्राप्त होने से 9 साल होगी. यह भारत में बनने वाली अब तक की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजना है. 09:45 (IST) 28 Feb 2023 Infosys News Infosys ने दुनिया भर में एंटरप्राइज क्‍लाइंट के लिए बिजनेस वैल्‍यू में तेजी लाने के लिए निजी 5जी-ए-ए-सर्विस की शुरुआत की है. निजी 5G-एज-ए-सर्विस ग्राहकों के लिए एक सरल और लचीला पे-एज-यू-गो समाधान प्रदान करती है. Infosys की वायरलेस 5G विशेषज्ञता और इसका निजी नेटवर्क मैनेजमेंट सॉल्‍यूशन एंटरप्राइजेज के लिए उच्च बैंडविड्थ, कम विलंबता और विश्वसनीय वायरलेस कनेक्टिविटी सुनिश्चित करता है. 09:45 (IST) 28 Feb 2023 Tata Steel News टाटा स्टील ने प्राइवेट प्‍लेसमेंट के आधार पर NCDs के जरिए 2150 करोड़ रुपये जुटाए हैं. स्टील कंपनी को 2.15 लाख नॉन-कन्‍वर्टिबल डिबेंचर के आवंटन के लिए निदेशकों की समिति से 8.03 फीसदी फिक्‍स्‍ड कूपन रेट के साथ अनुमोदन प्राप्त हुआ है, जिसका अंकित मूल्य 1 लाख रुपये है. एनसीडी को बीएसई के होलसेल डेट मार्केट सेग्‍मेंट में लिस्‍ट करने का प्रस्ताव है. 09:45 (IST) 28 Feb 2023 सोना 2 माह के लो पर सोना सोमवार को 2 महीने के निचले स्तर पर गिर गया क्योंकि मजबूत अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों ने फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में और बढ़ोतरी पर चिंता जताई है. हाजिर सोना 1811.60 डॉलर प्रति औंस के आस पास स्‍टेबल था, हालांकि ट्रेडिंग में यह 1806.50 डॉलर तक कमजोर हुआ जो 2 महीने का लो है. अमेरिकी सोना वायदा 1,817.20 डॉलर पर फ्लैट रहा. 09:45 (IST) 28 Feb 2023 FII और DII डाटा सोमवार यानी 27 रवरी के कारोबार में फॉरेन इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (FII) नेट सेलर्स रहे. NSE पर उपलब्‍ध प्रोविजनल डाटा के अनुसार 27 फरवरी को FII ने बाजार से 2022.52 करोड़ रुपये निकाल लिए. वहीं इस दौरान डोमेस्टिक इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (DII) नेट बायर्स रहे. उन्‍होंने 27 फरवरी को 2231.66 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. 09:44 (IST) 28 Feb 2023 बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ घटी आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार तिमाही में बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ पिछली तिमाही में 17.2 फीसदी की तुलना में घटकर 16.8 फीसदी हो गई. एक साल पहले की अवधि में बैंक क्रेडिट 8.4 फीसदी की दर से बढ़ा था. क्रेडिट में ग्रोथ का नेतृत्व महानगरीय केंद्रों में बैंक शाखाओं द्वारा किया गया, जो शिड्यूल्‍ड कमर्शियल बैंकों (SCBs) द्वारा कुल क्रेडिट का लगभग 60 फीसदी हिस्सा है. 09:44 (IST) 28 Feb 2023 क्रूड 83 डॉलर के नीचे ब्रेंट क्रूड की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है. यूएस फेड द्वारा रेट हाइक की संभावना है. दूसरे सेंट्रल बैंक भी ऐसा कर सकते हें. इस बीच ग्‍लोबल मंदी की आशंका बढ़ने से क्रूड पर दबाव बना है. ब्रेंट क्रूड 0.9 फीसदी कमजोरी के साथ 82.45 डॉलर प्रति बैरल पर है. जबकि US क्रूड (WTI) 0.8 फीसदी टूटकर 75.68 डॉलर प्रति बैरल पर है. 09:44 (IST) 28 Feb 2023 एशियाई बाजारों में खरीदारी आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में खरीदारी देखने को मिली है. SGX Nifty में फ्लैट ट्रेडिंग है तो निक्‍केई 225 में 0.43 फीसदी बढ़त है. स्‍ट्रेट टाइम्‍स में 0.58 फीसदी और हैंगसेंग में 0.63 फीसदी की तेजी नजर आ रही है. ताइवान वेटेड में 0.72 फीसदी कमजोरी है तो कोस्‍पी 0.92 फीसदी मजबूत हुआ है. वहीं शंघाई कंपोजिट में 0.15 फीसदी बढ़त है. 09:43 (IST) 28 Feb 2023 Dow Jones 72 अंक बढ़कर बंद सोमवार को प्रमुख अमेरिकी बाजारों में बढ़त देखने को मिली है. हाई इनफ्लेशन के चलते रेट हाइक की संभ्‍ज्ञावना है, इसे लेकर निवेशक अलर्ट भी दिखे हैं. सोमवार को Dow Jones में 72.17 अंकों या 0.22 फीसदी की तेजी रही और यह 32,889.09 के लेवल पर बंद हुआ. S&P 500 इंडेक्‍स 12.2 अंक बढ़कर 3,982.24 के लेवल पर बंद हुआ. जबकि Nasdaq Composite में 72 अंकों की बढ़त रही और यह 11,466.98 के लेवल पर बंद हुआ. Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट