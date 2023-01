Live

Stock Market Live: सेंसेक्‍स 950 अंक टूटा, निफ्टी 17650 के नीचे, फोकस में Tata Motors, ICICI Bank, HDFC, SBI

Stock Market News: आज कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में खरीदारी देखने को मिल रही है. वहीं गुरूवार को प्रमुख अमेरिकी बाजारों में बढ़त देखने को मिली.

Share Market: आज के कारोबार में बैंक और फाइनेंशियल शेयरों में तेज गिरावट है.

Stock Market Update: आज के कारोबार में घरेलू शेयर बाजार में भारी बिकवाली देखने को मिल रही है. बेहतर ग्‍लोबल संकेतों के बाद भी सेंसेक्‍स और निफ्टी में तेज गिरावट है. सेंसेक्‍स 750 अंकों से ज्‍यादा कमजोरी है. वहीं निफ्टी भी 17700 के नीचे आ गया है. बैंक और फाइनेंशियल शेयरों में बिकवाली से बाजार का मूड खराब हुआ है. अडानी ग्रुप शेयरों में आज भी बिकवाली जारी है. हालांकि ऑटो शेयरों के सपोर्ट से गिरावट कुछ थमी है. फिलहाल सेंसेक्‍स में 744अंकों की गिरावट है और यह 59,461 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. वहीं निफ्टी 209 अंक कमजोर होकर 17,683 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. टॉप गेनर्स और लूजर्स आज के कारोबार में बैंक और फाइनेंशियल शेयरों में तेज गिरावट है. निफ्टी पर दोनों इंडेक्‍स 2 फीसदी के करीब कमजोर हुए हैं. जबकि ऑटो इंडेक्‍स में करीब 2.5 फीसदी की तेजी है. आईटी, मेटल और फार्मा इंडेक्‍स हरे निशान में दिख रहे हैं. हैवीवेट शेयरों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड है. सेंसेक्‍स 30 के 17 शेयर लाल निशान में हैं. आज के टॉप गेनर्स में TATAMOTORS, M&M, ITC, TATASTEEL, MARUTI, SUNPHARMA, BAJFINANCE, LT, INDUSINDBK शामिल हैं. जबकि टॉप लूजर्स में ICICIBANK, HDFC, AXISBANK, HDFCBANK, SBIN, BHARTIARTL, TITAN शामिल हैं. Also Read Adani Group Shares: अडानी ग्रुप शेयरों में निवेशकों के 2 लाख करोड़ डूबे, Adani Gas 20% टूटा, इन शेयरों में लोअर सर्किट Stocks in News: Tata Motors, Dr Reddy’s, Patanjali Foods, ONGC समेत इन शेयरों में रहेगा एक्‍शन, इंट्राडे में रखें नजर Stock Market Crash: बैंकिंग, अडानी ग्रुप शेयरों ने तोड़ा बाजार; निवेशकों के 8 लाख करोड़ साफ, सेंसेक्‍स में 1000 अंकों की गिरावट Tata Motors: बाजार का बादशाह बना शेयर, आज 8% तक आई तेजी, ब्रोकरेज ने कहा- लगाओं पैसे होगा मुनाफा Read More Read Less Live Updates Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट 14:41 (IST) 27 Jan 2023 ज्योतिलैब्स का मुनाफा 77 फीसदी बढ़ा दैनिक उपयोग की वस्तुओं (एफएमसीजी) की कंपनी ज्योति लैब्स लिमिटेड का 31 दिसंबर 2022 को खत्म चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में शुद्ध लाभ 77.25 फीसदी बढ़कर 67.39 करोड़ रुपये रहा है. कंपनी ने शेयर बाजारों को यह जानकारी दी. पिछले साल की समान अवधि में कंपनी का मुनाफा 38.02 करोड़ रुपये था. रेवेन्‍यू समीक्षाधीन तिमाही में 612.67 करोड़ रुपये रहा है. 14:40 (IST) 27 Jan 2023 अनुपम रसायन का मुनाफा 44 फीसदी बढ़ा रसायनों की निर्माता कंपनी अनुपम रसायन इंडिया लिमिटेड का चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में शुद्ध लाभ 43.61 फीसदी बढ़कर 54.43 करोड़ रुपये रहा है. पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी को 37.90 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था. कंपनी का दिसंबर तिमाही में कुल रेवेन्‍यू बढ़कर 388.78 करोड़ रुपये हो गया है. 11:45 (IST) 27 Jan 2023 Tata Motors सेंसेक्‍स 30 का टॉप गेनर ऑटो सेक्‍टर की दिग्‍गज कंपनी टाटा मोटर्स Tata Motors के शेयरों में आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है. शेयर आज इंट्राडे में 8 फीसदी मजबूत होकर 453 रुपये पर पहुंच गया. जबकि बुधवार को यह 419 रुपये पर बंद हुआ था. असल में कंपनी ने बुधवार को अपने तिमाही नतीजे जारी किए थे. नतीजों ने बाजार को चौंकाया है. 11:44 (IST) 27 Jan 2023 Adani Group Shares में भारी गिरावट गौतम अडानी (Gautam Adani) की अगुवाई वाले अडानी ग्रुप शेयरों (Adani Group Shares) में आज भी यानी 27 जनवरी को भारी बिकवाली देखने को मिल रही है. आज के कारोबार में सबसे ज्‍यादा गिरावट Adani Total Gas में देखने को मिल रही है. कंपनी का शेयर 20 फीसदी टूट गया है और इसमें लोअर सर्किट लगा है. Adani Enterprises में 3 फीसदी, Adani Green Energy में 13 फीसदी, Adani Ports and Special Economic Zone में 4 फीसदी, Adani Power में 5 फीसदी लोअर सर्किट, Adani Transmission में 16 फीसदी और Adani Wilmar में 5 फीसदी कमजोरी है. वहीं ग्रुप कंपनियों में ही शामिल ACC में 5 फीसदी लोअर सर्किट, Ambuja Cements में 7 फीसदी और NDTV में 5 फीसदी गिरावट है. 09:56 (IST) 27 Jan 2023 ONGC News अरुण कुमार सिंह ONGC के अध्यक्ष और सीईओ होंगे. बोर्ड के सदस्यों ने अरुण कुमार सिंह को मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया है. 09:56 (IST) 27 Jan 2023 Patanjali Foods Results पतंजलि फूड्स का तीसरी तिमाही का मुनाफा 16 फीसदी बढ़कर 269 करोड़ रुपये हो गया, जो बेहतर टॉपलाइन और अन्य आय बढ़ने के साथ फाइनेंशियल कास्‍ट घटने की वजह से है. एक साल पहले की अवधि की तुलना में रेवेन्‍यू 26.2% YoY बढ़कर 7,927 करोड़ रुपये हो गया. पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में EBITDA 12.4 फीसदी घटकर 368 करोड़ रुपये रहा है. 09:56 (IST) 27 Jan 2023 Adani Enterprises FPO Open अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज (Adani Enterprises) का फॉलोऑन पब्लिक ऑफर (FPO) रिटेल निवेशकों के लिए 27 जनवरी 2023 को खुल रहा है, जिसमें निवेशक 31 जनवरी तक पैसा लगा सकेंगे. प्राइस बैंड 3,112-3,276 रुपये प्रति शेयर है. अडानी इंटरप्राइजेज भारतीय शेयर बाजार के इतिहास का सबसे बड़ा एफपीओ लॉन्च करने जा रही है, जिसका साइज 20,000 करोड़ रुपये है. एफपीओ से पहले कंपनी ने एंकर निवेशकों से 5,985 करोड़ जुटाए हैं. वहीं ग्रे मार्केट में यह शेयर प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है. 09:55 (IST) 27 Jan 2023 Dr Reddy’s Laboratories News Dr Reddy's Labs का मुनाफा 77 फीसदी बढ़कर 1247 करोड़ रुपये रहा. ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस मजबूत रहा है. रेवेन्‍यू 27.3 फीसदी बढ़कर 6,770 करोड़ रहा. EBITDA 55% YoY बढ़कर 1,966 करोड़ रहा. मार्जिन बढ़कर 29% पहुंच गया. 09:55 (IST) 27 Jan 2023 Tata Motors को 2958 करोड़ का मुनाफा टाटा ग्रुप कंपनी Tata Motors के नतीजों ने चौंकाया है. कंपनी को दिसंबर तिमाही में 2958 करोड़ का मुनाफा हुआ है, जबकि एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी को 1516 करोड़ का नुकसान हुआ था. रेवेन्‍यू 22.5 फीसदी बढ़कर 88,489 करोड़ रहा है. JLR का प्रदर्शन भी इस दौरान दमदार रहा है. EBITDA सालाना आधार पर 33 फीसदी बढ़कर 9,853 करोड़ रहा है. मार्जिन एक्‍सपेंशन 90 bps YoY रहा और यह 11.1 फीसदी पर पहुंच गया. ग्‍लोबल अनिश्चितताओं के बीच कंपनी डिमांड एन्‍वायरमेंट को लेकर सतर्क है, लेकिन पॉजिटिव है. 09:55 (IST) 27 Jan 2023 शनिवार को NTPC के आएंगे नतीजे शनिवार यानी 28 जनवरी को NTPC अपने दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी करने जा रही है. वहीं Bharat Electronics, CARE Ratings, DCB Bank, Five-Star Business Finance, Gujarat Ambuja Exports, Heranba Industries, Kajaria Ceramics, Vedant Fashions, Radiant Cash Management Services और Zen Technologies के भी नतीजे आज आएंगे. 09:54 (IST) 27 Jan 2023 आज Bajaj Finance, Vedanta के नतीजे आज शुक्रवार यानी 27 जनवरी को Bajaj Finance और Vedanta के दिसंबर तिमाही के नतीजे आएंगे. इनके अलावा Aarti Drugs, Aditya Birla Sun Life AMC, CMS Info Systems, Glenmark Life Sciences, Godfrey Phillips India, Sterlite Technologies, Zenotech Laboratories और AIA Engineering के भी नतीजे आएंगे. 09:54 (IST) 27 Jan 2023 FII और DII डाटा बुधवार यानी 25 जनवरी के कारोबार में फॉरेन इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (FII) नेट सेलर्स रहे. NSE पर उपलब्‍ध प्रोविजनल डाटा के अनुसार 25 जनवरी को FII ने बाजार से 2,393.94 करोड़ रुपये निकाल लिए. वहीं इस दौरान डोमेस्टिक इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (DII) नेट बायर्स रहे. उन्‍होंने 25 जनवरी को 1378.49 करोड़ के शेयर खरीदे. 09:53 (IST) 27 Jan 2023 UN ने इंडिया ग्रोथ फोरकास्‍ट घटाया यूनाइटेड नेशन ने 2023 के लिए भारत की GDP ग्रोथ फोरकास्‍ट को 20 bps घटाकर 5.8 फीसदी कर दिया है. रेट हाइक, ग्‍लोबल स्‍लोडाउन के चलते यह कटौती की गई है. 09:53 (IST) 27 Jan 2023 क्रूड में 1% तेजी क्रूड में 1 फीसदी की तेजी आई है. पॉजिटिव US डाटा, चीन में रीओपनिंग ने सेंटीमेंट बेहतर किया है. क्रूड इंटरनेशनल मार्केट में 87.30 डॉलर प्रति बैरल पर है. जबकि अमेरिकी क्रूड (WTI) भी 81.27 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है. 09:53 (IST) 27 Jan 2023 एशियाई बाजारों में खरीदारी आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में खरीदारी देखने को मिल रही है. SGX Nifty में 0.29 फीसदी तेजी है तो निक्‍केई 225 में फ्लैट ट्रेडिंग है. स्‍ट्रेट टाइम्‍स 0.45 फीसदी और हैंगसेंग 0.12 फीसदी मजबूत हुआ है. ताइवान वेटेड फ्लैट है, जबकि कोस्‍पी में 0.94 फीसदी और शंघाई कंपोजिट में 0.75 फीसदी बढ़त है. 09:53 (IST) 27 Jan 2023 Dow Jones 206 अंक बढ़कर बंद गुरूवार को प्रमुख अमेरिकी बाजारों में बढ़त देखने को मिली है. मिक्‍स्‍ड कॉरपोरेट अर्निंग, इकोनॉमी को लेकर बेहतर सेंटीमेंट के चलते निवेशकों ने खरीदारी की. गुरूवार को Dow Jones में 205.57 अंकों या 0.61 फीसदी तेजी रही और यह 33,949.41 के लेवल पर बंद हुआ. S&P 500 इंडेक्‍स 44.21 अंक बढ़कर 4,060.43 के लेवल पर बंद हुआ. जबकि Nasdaq Composite में 199 अंकों की तेजी रही और यह 11,512.41 के लेवल पर बंद हुआ. Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट