Stock Market Live: बाजार में बिकवाली, सेंसेक्‍स 300 अंक टूटा, निफ्टी 17400 के नीचे, ये हैं टॉप लूजर्स

Stock Market News: आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में बिकवाली देखने को मिल रही है. वहीं इसके पहले शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों में भी गिरावट देखने को मिली.

Stock Market: घरेलू शेयर बाजार के लिए आज ग्‍लोबल संकेत कमजोर नजर आ रहे हैं.

Stock Market Update: कमजोर ग्‍लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में भी बिकवाली दिख रही है. आज के कारोबार में सेंसेक्‍स और निफ्टी में तेज गिरावट है. निफ्टी 17400 के नीचे आ गया है. सेंसेक्‍स भी 300 अंकों के करीब टूट गया है. आज बाजार में चौतरफा बिकवाली देखने को मिल रही है. आईटी और मेटल शेयरों में सबसे ज्‍यादा कमजोरी है. बैंक और फाइनेंशियल शेयर भी कमजोर हुए हैं. फिलहाल सेंसेक्‍स में 293 अंकों की कमजोरी है और यह 59,170.66 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. जबकि निफ्टी 74 अंक टूटकर 17,391.85 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. आज हैवीवेट शेयरों में बिकवाली है. सेंसेक्‍स 30 के 18 शेयर लाल निशान में हैं. आज के टॉप गेनर्स में NTPC, SBI, ICICIBANK, KOTAKBANK, AXISBANK, BAJAJFINSV शामिल हैं. जबकि टॉप लूजर्स में INFY, BHARTIARTL, TECHM, TATAMOTORS, HCLTECH, WIPRO, TCS, Maruti शामिल हैं. गौतम अडानी: 8.8 लाख करोड़ घटी दौलत खुद गौतम अडानी की दौलत इस साल अबतक करीब 8060 करोड़ डॉलर कम हो गई है और वह अमीरों की लिस्‍ट में 30वें नंबर पर आ गए. उनकी मौजूदा नेटवर्थ 3990 करोड़ डॉलर रह गई है, जो पिछले साल सितंबर में 15000 करोड़ डॉलर से ज्‍यादा थी. यानी इसमें 11010 करोड़ डॉलर की कमी आई है जो 8.8 लाख करोड़ के बराबर है. 11:30 (IST) 27 Feb 2023 अडानी ग्रुप स्‍टॉक: निवेशकों को कितना नुकसान हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में बीते 1 महीने में भारी बिकवाली हुई है. अडानी ग्रुप की 10 कंपनियों के कंबाइंड मार्केट कैप में इस दौरान 12.06 लाख करोड़ रुपये की भारी-भरकम गिरावट आ चुकी है. 24 जनवरी को मार्केट कैप 23200 करोड़ डॉलर था, जबकि अब यह 9500 करोड़ डॉलर के आस पास है. 11:29 (IST) 27 Feb 2023 अडानी ग्रुप शेयरों में जारी है गिरावट Adani Transmission के शेयर में आज 5 फीसदी का लोअर सर्किट लगा है. Adani Total Gas के शेयर में भी आज 5 फीसदी गिरावट है. Adani Green Energy के शेयर में भी आज 5 फीसदी का लोअर सर्किट लगा है. Adani Power के शेयर में भी आज 5 फीसदी की गिरावट है. Adani Ports में आज फ्लैट ट्रेडिंग है. Adani Enterprises में आज 5 फीसदी गिरावट है. Adani Wilmar में आज 4.5 फीसदी गिरावट है. 09:42 (IST) 27 Feb 2023 SpiceJet News कर्ज को इक्विटी में बदलने पर फैसला करने के लिए स्पाइसजेट का बोर्ड 27 फरवरी को फिर से बैठक करेगा। इस बैठक में योग्य संस्थागत खरीदारों को एलिजिबल सिक्‍योरिटीज जारी कर नई पूंजी जुटाए जाने पर भी विचार किया जाएगा. 09:42 (IST) 27 Feb 2023 Adani Green Energy News सुनील मेहता ने अडानी ग्रीन एनर्जी के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है. सुनील मेहता ने 24 फरवरी से कंपनी के गैर-कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशक के रूप में इस्तीफा दे दिया है. आरबीआई की मंजूरी के साथ, अब उन्हें 31 जनवरी, 2023 से प्रभावी इंडसइंड बैंक के अंशकालिक / गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है. इंडसइंड बैंक के निदेशक के रूप में सुनील मेहता की नियुक्ति से पहले इंडसइंड ने अडानी ग्रीन एनर्जी को क्रेडिट सुविधाएं दी थीं. 09:42 (IST) 27 Feb 2023 PVR News मल्टीप्लेक्स चेन संचालक PVR ने लखनऊ, उत्तर प्रदेश में 11 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स खोले हैं. यह 32 संपत्तियों में 158 स्क्रीन के साथ उत्तर प्रदेश में कंपनी की पकड़ मजबूत करेगा और 100 संपत्तियों में 438 स्क्रीन के साथ विलय की गई इकाई की उत्तर भारत में उपस्थिति को मजबूत करेगा. 09:41 (IST) 27 Feb 2023 Vodafone Idea News वोडाफोन आइडिया के शेयरधारकों ने शनिवार को अमेरिकन टावर कॉर्प (ATC) को वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (OCDs) के 1600 करोड़ रुपये के प्रीफरेंशियल इश्‍यू को मंजूरी दे दी. यह एक ऐसा कदम है, जो कैश-स्ट्रैप्ड टेल्को को यूएस टावर कंपनी के अधिकांश बकाया का भुगतान करने की अनुमति देगा. 09:41 (IST) 27 Feb 2023 Paytm News ब्लूमबर्ग के अनुसार भारतीय दूरसंचार टाइकून सुनील मित्तल अपनी वित्तीय सेवा इकाई को फिनटेक दिग्गज के पेमेंट बैंक में विलय करके Paytm में हिस्सेदारी लेना चाह रहे हैं. वहीं, एंट ग्रुप अपने होल्डिंग को आवश्यक सीमा के भीतर रखने के लिए Paytm में अपने कुछ शेयरों को बेचने पर विचार कर रहा है. 09:41 (IST) 27 Feb 2023 Piramal Enterprises News पीरामल एंटरप्राइजेज एनसीडी के माध्यम से 600 करोड़ रुपये के फंड जुटाने पर विचार करेगी. कंपनी का निदेशक मंडल 1 मार्च को निजी प्लेसमेंट के आधार पर 500 करोड़ रुपये तक के ओवरसब्सक्रिप्शन को बनाए रखने के विकल्प के साथ-साथ 100 करोड़ रुपये तक के सुरक्षित, रेटेड, सूचीबद्ध, रिडीमेबल, गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर के मुद्दे पर विचार करेगा. 09:40 (IST) 27 Feb 2023 NBCC India एनबीसीसी इंडिया को मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (MNNIT), इलाहाबाद में विभिन्न परियोजनाओं के लिए कन्‍वेंशनल या ईपीसी कांट्रैक्‍ट मोड के तहत भवनों और इसकी सेवाओं की पूरी योजना, डिजाइन, एग्‍जीक्‍यूशन/कंस्‍ट्रक्‍शन और मौजूदा भवनों के अन्य रखरखाव और रेनोवेशन कामों के लिए एक प्रोजेक्‍ट मैनेजमेंट कंसल्‍टेंट (पीएमसी) का काम सौंपा गया है. यह प्रोजेक्ट 350 करोड़ रुपये का है. इसके अलावा कंपनी ने जनवरी 2023 में कुल 194.17 करोड़ रुपये का कारोबार हासिल किया. 09:32 (IST) 27 Feb 2023 निफ्टी इंडिया म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स एनएसई की इंडेक्स सर्विसेज सब्सिडियरी, एनएसई इंडिसेस लिमिटेड ने 24 फरवरी को बेंगलुरु में म्यूनिसिपल डेट सिक्योरिटीज पर सेबी वर्कशॉप में भारत का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स, निफ्टी इंडिया म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स लॉन्च किया. 09:32 (IST) 27 Feb 2023 एफपीआई: फरवरी में इक्विटी से निकाले 2300 करोड़ रुपये फेडरल रिजर्व की बैठक के ताजा मिनट जारी होने से पहले इस महीने अब तक विदेशी निवेशकों ने सतर्कता बरती है और भारतीय शेयर बाजार से 2,313 करोड़ रुपये निकाले हैं. हालांकि बिकवाली की रफ्तार जनवरी के मुकाबले कम हुई है, जब विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) ने 28,852 करोड़ रुपए निकाले थे. आंकड़ों के मुताबिक, 1 से 24 फरवरी के दौरान एफपीआई ने भारतीय इक्विटी से शुद्ध रूप से 2,313 करोड़ रुपये की निकासी की. 09:32 (IST) 27 Feb 2023 FII और DII डाटा शुकवार यानी 24 फरवरी के कारोबार में फॉरेन इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (FII) नेट सेलर्स रहे. NSE पर उपलब्‍ध प्रोविजनल डाटा के अनुसार 24 फरवरी को FII ने बाजार से 1470.34 करोड़ रुपये निकाल लिए. वहीं इस दौरान डोमेस्टिक इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (DII) नेट बायर्स रहे. उन्‍होंने 24 फरवरी को 1400.98 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. 09:31 (IST) 27 Feb 2023 क्रूड की कीमतों में तेजी ब्रेंट क्रूड की कीमतों में हल्‍की गिरावट देखने को मिली है. मार्केट में सप्‍लाई बढ़ने से कीमतों पर दबाव देखने को मिला है. क्रूड इंटरनेशनल मार्केट में 0.7 फीसदी गिरकर 81.64 डॉलर प्रति बैरल पर है. जबकि यूएस क्रूड (WTI) 0.9 फीसदी घटकर 74.70 डॉलर प्रति बैरल पर है. 09:31 (IST) 27 Feb 2023 एशियाई बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में मिला जुला ट्रेंड देखने को मिल रहा है. SGX Nifty में 0.12 फीसदी और निक्‍केई 225 में 0.18 फीसदी कमजोरी है. स्‍ट्रेट टाइम्‍स भी 0.49 फीसदी टूट गया है, जबकि हैंगसेंग में 0.30 फीसदी बढ़त है. ताइवान वेटेड में 0.72 फीसदी और कोस्‍पी में 0.86 फीसदी गिरावट है तो शंघाई कंपोजिट में 0.24 फीसदी बढ़त है. 09:31 (IST) 27 Feb 2023 Dow Jones 337 अंक गिरकर बंद शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों पर दबाव देखने को मिला. निवेशकों को आगे भी यूएस फेड द्वारा एग्रेसिव तमरीके से रेट हाइक किए जाने का डर है. शुक्रवार को Dow Jones में 337 अंकों की गिरावट रही और यह 32,816.92 के लेवल पर बंद हुआ. S&P 500 इंडेक्‍स 42.28 अंक टूटकर 3,970.04 के लेवल पर बंद हुआ. जबकि Nasdaq Composite में 195.46 अंकों या 1.69 फीसदी की कमजोरी देखने को मिली और यह 11,394.94 के लेवल पर बंद हुआ.