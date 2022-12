Live

Stock Market Live: सेंसेक्‍स 450 अंक मजबूत, निफ्टी 17950 के करीब, हैवीवेट शेयरों में रैली, ये हैं टॉप गेनर्स

Stock Market News: आज के कारोबार में एशियाई बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड है. जबकि शुक्रवार को प्रमुख अमेरिकी बाजार बढ़त पर बंद हुए.

Stock Market: घरेलू शेयर बाजार के लिए आज ग्‍लोबल संकेत मिले जुले नजर आ रहे हैं.