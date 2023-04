Live

Stock Market Live: निवेशक अलर्ट, सेंसेक्‍स और निफ्टी लाल निशान में; IndusInd Bank टॉप गेनर, टॉप लूजर्स में TCS

Stock Market News: आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में बिकवाली देखने को मिल रही है. वहीं सोमवार के कारोबार में प्रमुख अमेरिकी बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड देखने को मिला है.

Stock Market: घरेलू शेयर बाजार के लिए ग्‍लोबल संकेत कमजोर नजर आ रहे हैं.

Stock Market Update Today: कमजोर ग्‍लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में निवेशक सतर्क दिख रहे हैं. आज के कारोबार में सेंसेक्‍स और निफ्टी दोनों इंडेक्‍स की शुरूआत कमजोरी के साथ हुई है. निफ्टी 17750 के नीचे बना हुआ है. आज के कारोबार में निफ्टी पर बैंक, ऑटो, मेटल और रियल्‍टी इंडेक्‍स हरे निशान में दिख रहे हैं. जबकि एफएमसीजी, आईटी, फार्मा, फाइनेंशियल इंडेक्‍स लाल निशान में दिख रहे हैं. ग्‍लोबल संकेतों की बात करें तो आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में बिकवाली देखने को मिल रही है. वहीं सोमवार के कारोबार में प्रमुख अमेरिकी बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड देखने को मिला है. फिलहाल सेंसेक्‍स में 21 अंकों की गिरावट है और यह 60,035.13 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. जबकि निफ्टी 2 अंक कमजोरी के साथ 17741 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. हैवीवेट शेयरों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड है. सेंसेक्‍स 30 के 15 शेयर हरे निशान में तो 15 लाल निशान में हैं. आज के टॉप गेनर्स में INDUSINDBK, MARUTI, BHARTIARTL, AXISBANK, SBI, TATASTEEL, RIL, BAJAJFINSV शामिल हैं. जबकि टॉप लूजर्स में KOTAKBANK, TECHM, TCS, HCLTECH, INFY, HINDUNILVR, HDFCBANK शामिल हैं. Live Updates Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट 09:32 (IST) 25 Apr 2023 Tata Steel News टाटा स्टील ने जमशेदपुर स्थित अपने संयंत्र के ब्लास्ट फर्नेस में हाइड्रोजन गैस का परीक्षण शुरू कर दिया है. कंपनी के जमशेदपुर स्थित संयंत्र में छह ब्लास्ट फर्नेस हैं. कंपनी ने एक बयान में कहा कि टाटा स्टील ने जमशेदपुर में 'ई' ब्लास्ट फर्नेस में 40 प्रतिशत अंतक्षेपण (इंजेक्शन) सिस्‍टम का उपयोग करके हाइड्रोजन गैस के अंतक्षेपण का परीक्षण शुरू किया है. यह दुनिया में पहली बार है कि ब्लास्ट फर्नेस में इतनी बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन गैस को लगातार अंतक्षेपित किया जा रहा है. 09:32 (IST) 25 Apr 2023 Vedanta News वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड ने अपने कुल कर्ज में एक अरब डॉलर की कटौती करने के लिए अपने सभी मैच्‍योर हो रहे कर्ज और बॉन्ड का भुगतान कर दिया है. वेदांता लिमिटेड की मूल कंपनी वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड ने यह जानकारी दी. फरवरी, 2022 में कर्ज चुकाने में तेजी लाने की घोषणा के बाद से कंपनी अपने कर्ज में तीन अरब डॉलर की कमी ला चुकी है. कंपनी की योजना तीन साल में चार अरब डॉलर का कर्ज कम करने की है. 09:32 (IST) 25 Apr 2023 Maruti Suzuki News देश की प्रमुख कार विनिर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया (एमएसआई) ने सोमवार को घरेलू बाजार में अपनी नयी कॉम्पैक्ट एसयूवी ‘फ्रोंक्स’ को पेश किया. इसकी दिल्ली में शोरूम कीमत 7.46 लाख रुपये से 13.13 लाख रुपये के बीच है. फोंक्स को 1.2-लीटर पेट्रोल और एक लीटर टर्बो बूस्टरजेट इंजन विकल्पों के साथ पेश किया गया है. इस मॉडल के 1.2 लीटर संस्करण की कीमत 7.46 लाख रुपये से 9.27 लाख रुपये के बीच है. एक लीटर टर्बो बूस्टरजेट इंजन संस्करण की दिल्ली में शोरूम कीमत 9.72 लाख रुपये से 13.13 लाख रुपये के बीच है. 09:31 (IST) 25 Apr 2023 Bank of Maharshtra Q4 News सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ महाराष्ट्र (बीओएम) का मुनाफा मार् तिमाही में दोगुना से अधिक होकर 840 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. फंसे कर्ज में कमी और ब्याज आय में बढ़ोतरी से बैंक का मुनाफा बढ़ा है. इससे पिछले वित्त वर्ष की मार्च तिमाही में बैंक ने 355 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था. बैंक की कुल आय भी आलोच्य तिमाही में 3,949 करोड़ रुपये से बढ़कर 5,317 करोड़ रुपये हो गई. इस दौरान उसकी ब्याज आय भी बढ़कर 4,495 करोड़ रुपये रही. एक साल पहले की इसी अवधि में यह 3,426 करोड़ रुपये थी. 09:31 (IST) 25 Apr 2023 Airtel News दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल ने बिहार में स्मार्ट मीटर लगाकर 13 लाख घरों तक ‘नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स’ (एनबी-आईओटी) सेवाएं मुहैया कराने के लिए सिक्योर मीटर्स के साथ साझेदारी की सोमवार को घोषणा की. एनबी-आईओटी कम बिजली खपत वाली और बड़े इलाके को कवर करने वाली रेडियो नेटवर्क प्रौद्योगिकी है. इसकी मदद से स्मार्ट मीटर जैसी सेवाओं एवं इंटरनेट-आधारित उत्पादों को संचालित किया जा सकता है. 09:31 (IST) 25 Apr 2023 Infosys News सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं देने वाली कंपनी इंफोसिस ने ऊर्जा एवं रसायन क्षेत्र की वैश्विक कंपनियों में से एक अरामको के साथ मानव संसाधन क्षेत्र में सहयोग को लेकर एक समझौता किया है. कंपनी ने कहा कि अरामको के मानव संसाधन प्रबंधन में प्रौद्योगिकी समर्थन देने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं. इससे अरामको को अवसरों के अनुकूल कर्मचारियों की तलाश में मदद मिलेगी. 09:30 (IST) 25 Apr 2023 LIC News भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) का पिछले वित्त वर्ष 2022-23 में कुल प्रीमियम 17 फीसदी बढ़कर 2.32 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया. वित्त वर्ष 2021-22 में एलआईसी का कुल प्रीमियम संग्रह 1.99 लाख करोड़ रुपये रहा था. बीमा प्रीमियम के संग्रह के मामले में एलआईसी मार्च 2023 के अंत में 62.58 फीसदी बाजार हिस्सेदारी के साथ देश की अव्वल बीमा कंपनी रही. 09:30 (IST) 25 Apr 2023 FII और DII डाटा सोमवार यानी 24 अप्रैल के कारोबार में फॉरेन इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (FII) नेट सेलर्स रहे. नेशनल स्‍टॉक एक्‍सचेंज पर उपलब्‍ध प्रोविजनल डाटा के नुसार 24 अप्रैल को उन्‍होंने बाजार में 412.27 करोड़ के शेयर बेचे. जबकि इस दौरान डोमेस्टिक इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (DII) नेट बायर्स रहे. उन्‍होंने 24 अप्रैल को 1,177.18 करोड़ के शेयर खरीदे. 09:28 (IST) 25 Apr 2023 क्रूड में तेजी, 83 डॉलर के करीब ब्रेंट क्रूड में तेजी देखने को मिल रही है. क्रूड इंटरनेशनल मार्केट में 1.3 फीसदी बढ़‍कर 82.73 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है. जबकि अमेरिकी क्रूड WTI भी 1.1 फीसदी तेजी के साथ 78.76 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है. 09:27 (IST) 25 Apr 2023 एशियाई बाजारों में बिकवाली आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में बिकवाली देखने को मिल रही है. हालांकि SGX Nifty फ्लैट है और निक्‍केई 225 में 0.39 फीसदी बढ़त दिख रही है. वहीं स्‍ट्रेट टाइम्‍स में 0.72 फीसदी, हैंगसेंग में 1.72 फीसदी और ताइवान वेटेड में 1.21 फीसदी कमजोरी दिख रही है. कोस्‍पी में 1.62 फीसदी और शंघाई कंपोजिट में 0.58 फीसदी गिरावट है. 09:27 (IST) 25 Apr 2023 अमेरिकी बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड सोमवार के कारोबार में प्रमुख अमेरिकी बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड देखने को मिला है. अर्निंग सीजन के चलते निवेश‍क कंपनियों के नतीजों पर नजर रख रहे हैं. बैंकिंग क्राइसिस के बाद बैंकों के भी नतीजे आने शुरू हो रहे हैं. सोमवार को Dow Jones में 66 अंकों की तेजी रही और यह 33,875.40 के लेवल पर बंद हुआ. S&P 500 इंडेक्‍स में 4 अंकों की बढ़त रही और यह 4137 के लेवल पर बंद हुआ. जबकि Nasdaq में 35 अंकों की गिरावट रही और यह 12,037.20 के लेवल पर बंद हुआ. Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट