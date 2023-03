Live

Stock Market Update: कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में हल्‍की खरीदारी देखने को मिल रही है. आज के कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स मजबूत दिख रहे हैं. सेंसेक्‍स करीब 100 अंक बढ़त दिखा रहा है तो निफ्टी करीब 17100 के करीब पहुंच गया है. यूस फेड के बाद आज बैंक आफ इंग्‍लैंड ने भी दरों में बढ़ोतरी की है. आगे भी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक दरों में बढ़ोतरी कर सकते हैं. जिससे निवेशक अलर्ट हैं. फिलहाल सेंसेक्स में 90 अंकों की तेजी है और यह 58015 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. जबकि निफ्टी 11 अंक बढ़कर 17088 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. आज के कारोबार में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है. बैंक, फाइनेंशियल और ऑटो शेयरों में मिला जुला कारोबार है. जबकि निफ्टी पर आईटी, मेटल इंडेक्‍स मजबूत दिख रहे हैं. फाइनेंशियल और रियल्‍टी लाल निशान में हैं. आज के कारोबार में हैवीवेट शेयरों में खरीदारी देखने को मिल रही है. सेंसेक्स 30 के 18 शेयर हरे निशान में और 12 लाल निशान में हैं. आज के टॉप गेनर्स में HCLTECH, TECHM, INFY, TCS, WIPRO, ITC, LT, KOTAKBANK शामिल हैं. जबकि टॉप लूजर्स में TITAN, BAJFINANCE, HDFC, RELIANCE, BAJAJFINSV, SUNPHARMA शामिल हैं. Live Updates Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट 11:45 (IST) 24 Mar 2023 HAL News वित्त मंत्रालय ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लि. (एचएएल) की बिक्री पेशकश (ओएफएस) पर लगातार अच्छी प्रतिक्रिया मिलने पर ‘ग्रीन शू’ विकल्प इस्तेमाल करने का फैसला किया है. रक्षा मंत्रालय के तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम एचएएल के ओएफएस को पहले दिन ही 4.5 गुना अभिदान मिल गया है. खुदरा निवेशकों को आज बोली लगाने का मौका मिलेगा. ओएफएस में 1.75 प्रतिशत या 58.51 लाख शेयरों की पेशकश की गई है. वर्तमान में, सरकार की एचएएल में 75.15 फीसदी है. 11:45 (IST) 24 Mar 2023 Vedanta News वेदांता लिमिटेड ने कंपनी की हिस्सेदारी बेचने संबंधी खबरों को गलत और आधारहीन बताया है. एक रिपोर्ट में कहा गया था कि खनन उद्यमी अनिल अग्रवाल वेदांता में हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर रहे हैं और कंपनी की 5 फीसदी से कम हिस्सेदारी बेचने की संभावना तलाश रहे हैं. कंपनी के प्रवक्ता के अनुसार वेदांता लिमिटेड में हिस्सेदारी बेचने की खबर गलत और बेबुनियाद है. 11:44 (IST) 24 Mar 2023 Infosys News सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र की प्रमुख कंपनी इन्फोसिस ने अपने निदेशक मंडल से किरण मजूमदार शॉ की सेवानिवृत्ति की घोषणा की है. यह आदेश 22 मार्च, 2023 को शॉ का कार्यकाल पूरा होने के बाद प्रभावी हो गया. एक बयान के अनुसार, इन्फोसिस के बोर्ड ने प्रमुख स्वतंत्र निदेशक पद के लिए नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर 23 मार्च से डी सुंदरम को चुना है. मजूमदार शॉ 2014 में इन्फोसिस बोर्ड की स्वतंत्र निदेशक चुनी गई थीं और 2018 में वह प्रमुख स्वतंत्र निदेशक चुनी गईं. 11:44 (IST) 24 Mar 2023 Adani Power News अडानी पावर ने अपनी पूर्ण अनुषंगी सपोर्ट प्रॉपर्टीज प्राइवेट लि. में 100 फीसदी हिस्सेदारी अडानी कॉनेक्स प्राइवेट लि. (एसीएक्स) को 1,556.5 करोड़ रुपये के उपक्रम मूल्य पर बेच दी है. अडानी पावर ने कहा कि प्रस्तावित सौदे से जुड़े पक्षों ने शेयर खरीद समझौता किया और सौदे को पूरा किया. इससे पहले, नवंबर में अडानी पावर ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी सपोर्ट प्रॉपर्टीज में 100 फीसदी हिस्सेदारी अडानी कॉनेक्स प्राइवेट लि. को बेचने के लिये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये थे. 09:54 (IST) 24 Mar 2023 NSE पर F&O के तहत बैन NSE पर F&O के तहत आज 24 मार्च को 3 शेयर बैन रहेंगे. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने आज इस कैटेगिरी में Biocon और Indiabulls Housing Finance को अपनी F&O बैन लिस्‍ट में रिटेन किया है. जबकि Hindustan Aeronautics को नया शामिल किया है. F&O सेग्‍मेंट के तहत प्रतिबंधित सिक्‍योरिटीज में वे कंपनियां शामिल हैं, जहां डेरिवेटिव अनुबंध मार्केट वाइड पोजिशन लिमिट के 95 फीसदी को पार कर चुके हैं. 09:53 (IST) 24 Mar 2023 FII और DII डाटा गुरूवार यानी 23 मार्च के कारोबार में फॉरेन इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (FII) नेट सेलस रहे. NSE पर उपलब्‍ध प्रोविजनल डाटा के अनुसार 23 मार्च को FII ने बाजार से 995.01 करोड़ रुपये निकाल लिए. वहीं इस दौरान डोमेस्टिक इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (DII) नेट बायर्स रहे. उन्‍होंने 23 मार्च को 1668.85 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. 09:53 (IST) 24 Mar 2023 बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 25 bps बढ़ाया ब्‍याज बैंक ऑफ इंग्लैंड ने गुरुवार को ब्याज दरों में एक और चौथाई फीसदी की बढ़ोतरी की और कहा कि ब्रिटिश इनफ्लेशन में आगे तेजी से गिरावट की उम्मीद है. उधारी लागत में यह लगातार 11वीं बढ़ोतरी थी जो दिसंबर 2021 में शुरू हुई थी, हालांकि यह पिछले साल जून के बाद से सबसे छोटी बढ़ोतरी थी. 09:53 (IST) 24 Mar 2023 क्रूड में गिरावट ब्रेंट क्रूड में गिरावट देखने को मिली है. इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड 1 फीसदी फिसलकर 75.91 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है. जबकि अमेरिकी क्रूड WTI में 1.3 फीसदी गिरावट रही और यह 69.96 डॉलर प्रति बैरल पर है. 09:53 (IST) 24 Mar 2023 एशियाई बाजारों में बिकवाली आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों पर दबाव देखने को मिल रहा है. SGX Nifty फ्लैट है तो निक्‍केई 225 में 0.26 फीसदी कमजोरी है. स्‍ट्रेट टाइम्‍स में 0.07 फीसदी तो हैंगसेंग में 0.25 फीसदी कमजोरी नजर आ रही है. ताइवान वेटेड 0.10 फीसदी चढ़ा है तो कोस्‍पी में 0.66 फीसदी गिरावट है. शंघाई कंपोजिट 0.62 फीसदी कमजोर हुआ है. 09:52 (IST) 24 Mar 2023 Dow Jones 75 अंक बढ़कर बंद वॉल स्ट्रीट गुरुवार को बढ़त पर बंद हुआ. अमेरिकी ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन ने आश्वासन दिया कि निवेशकों की डिपॉजिट राशि को सुरक्षित रखने के उपाय किए जाएंगे. जिससे मार्केट पार्टिसिपेंट के सेंटीमेंट बेहतर हुए. सभी तीन प्रमुख अमेरिकी स्टॉक एक्‍सचेंज में बढ़त रही. गुरूवार को Dow Jones में 75 अंकों की तेजी रही और यह 32,105.25 के लेवल पर बंद हुआ. S&P 500 इंडेक्‍स में 11.75 अंकों की तेजी रही और यह 3,948.72 के लेवल पर बंद हुआ. जबकि Nasdaq Composite में 117.44 अंकों की तेजी रही और यह 11,787.40 के लेवल पर बंद हुआ.