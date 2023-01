Live

Stock Market Live: सेंसेक्‍स 200 अंक चढ़ा, निफ्टी 18150 के पार, ये हैं टॉप गेनर्स और लूजर्स

Stock Market News: आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में तेजी है. वहीं इसके पहले सोमवार को अमेरिकी बाजार भी मजबूत होकर बंद हुए.

Stock Market: बेहतर ग्‍लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में खरीदारी दिख रही है.

Stock Market Update: बेहतर ग्‍लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिल रही है. आज कारोबार में सेंसेक्‍स और निफ्टी दोनों इंडेक्‍स में तेजी है. सेंसेक्‍स 200 अंकों के करीब मजबूत हुआ है. जबकि निफ्टी 18150 के पार निकल गया है. बैंक और आईटी शेयरों में आज भी खरीदारी है. ग्‍लोबल संकेतों की बात करें तो आज एशियाई बाजारों में खरीदारी है. वहीं इसके पहले सोमवार को अमेरिकी बाजार मजबूत बंद हुए. फिलहाल सेंसेक्‍स में 196 अंकों की तेजी है और यह 61,137.89 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. जबकि निफ्टी 45 अंक बढ़कर 18,163.60 के लेवल पर है. आज के कारोबार में बैंक और आईटी शेयरों में तेजी है. निफ्टी पर दोनों इंडेक्‍स आधा फीसदी मजबूत हुए हैं. वहीं ऑटो, फाइनेंशियल, मेटल और एफएमसीजी इंडेक्‍स भी हरे निशान में हैं. जबकि फार्मा और रियल्‍टी शेयरों पर कुछ दबाव देखने को मिल रहा है. आज के टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स हैवीवेट शेयरों में खरीदारी है. सेंसेक्‍स 30 के 24 शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है, जबकि 6 लाल निशान में हैं. आज के टॉप गेनर्स में TATAMOTORS, INDUSINDBK, ICICIBANK, Infosys, LT, SBI, M&M, BAJFINANCE शामिल हैं. जबकि टॉप लूजर्स में BHARTIARTL, AXISBANK, HUL, Powergrid, Sun Pharma शामिल हैं. 12:59 (IST) 24 Jan 2023 Canara Bank पर ब्रोकरेज हाउस ब्रोकरेज हाउस एमके ग्‍लोबल ने शेयर में BUY रेटिंग दी है और 385 रुपये का टारगेट दिया है. ब्रोकरेज का कहना है कि Canara Bank का PAT 2880 करोड़ से ज्‍यादा रहा जो अनुमान (2020 करोड़) से ज्‍यादा है. ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने Canara Bank पर Buy रेटिंग दी है और 410 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है. यानी 27 फीसदी रिटर्न की उम्‍मीद है. 12:58 (IST) 24 Jan 2023 Canara Bank में फ्लैट ट्रेडिंग बैंकिंग स्‍टॉक केनरा बैंक Canara Bank में आज फ्लैट ट्रेडिंग देखने को मिल रही है. आज शेयर 320 रुपये से 328 रुपये की रेंज में दिखा है, जबकि सोमवार को यह 323 रुपये पर बंद हुआ था. Canara Bank का मुनाफा दिसंबर तिमाही में 92 फीसदी बढ़कर 2882 करोड़ रुपये हो गया है. कुल आय भी 23 फीसदी बढ़कर 21,312 करोड़ रुपये हो गई. ब्याज से होने वाली आय बढ़कर 22,231 करोड़ रुपये हो गई. 10:46 (IST) 24 Jan 2023 Axis Bank पर ब्रोकरेज हाउस ब्रोकरेज हाउस ICICI सिक्‍योरिटीज ने Axis Bank के शेयर में 1130 रपये के टारगेट के साथ BUY रेटिंग दी है. ब्रोकरेज हाउस येस सिक्‍योरिटीज ने Axis Bank में BUY रेटिंग दी है और 1300 रुपये का टारगेट रखा है. ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने Axis Bank में BUY रेटिंग दी है और 1130 रुपये का टारगेट रखा है. 10:46 (IST) 24 Jan 2023 Axis Bank के शेयरों में गिरावट Axis Bank: आज के कारोबार में एक्सिस बैंक के शेयरों में गिरावट है. यह करीब 2 फीसदी फिसलकर 918 रुपये के भाव पर आ गया. जबकि सोमवार को यह 933 रुपये पर बंद हुआ था. बैंक ने सोमवार को बाजार बंद होने के बाद तिमाही नतीजे जारी किए हैं. बैंक का मुनाफा 62 फीसदी बढ़कर 5,853 करोड़ रुपये हो गया. नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट 9,277 करोड़ रहा. 09:39 (IST) 24 Jan 2023 Tata Communications News Tata Communications का कंसो मुनाफा 0.3 फीसदी गिरकर 394 करोड़ रुपये रहा है. रेवेन्‍यू 8.2 फीसदी बढ़कर 4528 करोड़ रहा. 09:39 (IST) 24 Jan 2023 Tata Communications News Tata Communications का कंसो मुनाफा 0.3 फीसदी गिरकर 394 करोड़ रुपये रहा है. रेवेन्‍यू 8.2 फीसदी बढ़कर 4528 करोड़ रहा. 09:39 (IST) 24 Jan 2023 SBI Cards News SBI Cards के निदेशक मंडल की बैठक दिसंबर तिमाही की कमाई पर विचार करने और उसे मंजूरी देने के लिए होगी. 09:39 (IST) 24 Jan 2023 NBCC (India) News राज्य के स्वामित्व वाली फर्म NBCC (India) ने दिसंबर 2022 के लिए कुल 309.10 करोड़ रुपये का कारोबार हासिल किया है. 09:38 (IST) 24 Jan 2023 Karur Vysya Bank News Karur Vysya Bank को एमडी और सीईओ के रूप में बी रमेश बाबू की फिर से नियुक्ति के लिए बोर्ड की मंजूरी मिल गई है. निजी क्षेत्र के लेंडर को बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में बी रमेश बाबू की पुनर्नियुक्ति के लिए निदेशक मंडल से मंजूरी मिल गई है. वह 29 जुलाई, 2023 से 3 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए बैंक के एमडी और सीईओ होंगे. 09:38 (IST) 24 Jan 2023 J&K Bank Results J&K Bank का दिसंबर तिमाही में मुनाफा सालाना आधार पर 79 फीसदी बढ़कर 312 करोड़ रहा है. नेट इंटरेस्‍ट इनकम 27 फीसदी बढ़कर 1257 करोड़ रहा है. नेट इंटरेस्‍ट मार्जिन 54 bps बढ़कर 4.10 फीसदी रहा. 09:38 (IST) 24 Jan 2023 Tata Motors News ईवी डीलर्स के लिए वित्तपोषण की पेशकश करने के लिए Tata Motors ने ICICI Bank के साथ समझौता किया. टाटा ग्रुप की कंपनी ने अपने यात्री इलेक्ट्रिक वाहन डीलरों के लिए फाइनेंसिंग सॉल्‍यूशंस की पेशकश करने के लिए ICICI Bank के साथ साझेदारी की है. टाई अप के तहत, बैंक ईवी डीलरों को इन्वेंट्री फंडिंग प्रदान करेगा. 09:37 (IST) 24 Jan 2023 Maruti Suzuki India के आज आएंगे नतीजे आज यानी 24 जनवरी को देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki India अपने तिमाही नतीजे जारी करने जा रही है. इसके अलावा HDFC AMC, Colgate-Palmolive, CG Power and Industrial Solutions, Chalet Hotels, Granules India, Indoco Remedies, Indus Towers, Latent View Analytics, Macrotech Developers, Nazara Technologies, Pidilite Industries, PNB Housing Finance, SBI Cards, Sona BLW Precision Forgings, Tata Coffee, TVS Motor Company और United Spirits के भी तिमाही नतीजे आएंगे. 09:37 (IST) 24 Jan 2023 F&O बैन में ये स्‍टॉक आज यानी 23 जनवरी 2023 को 3 शेयर F&O बैन में हैं. एनएसई ने इस कैटेगिरी में आज भी PVR, L&T Finance Holdings और Delta Corp को रीटेन रखा है. जिस कंपनी का डेरिवेटिव कांट्रैक्‍ट मार्केट वाइड पोजिशन लिमिट का 95 फीसदी पार कर जाता है, उनके शेयरों को F&O में रखा जाता है. 09:37 (IST) 24 Jan 2023 FII और DII डाटा सोमवार यानी 23 जनवरी के कारोबार में फॉरेन इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (FII) नेट सेलर्स रहे. NSE पर उपलब्‍ध प्रोविजनल डाटा के अनुसार 23 जनवरी को FII ने बाजार से 219.87 करोड़ रुपये निकाल लिए. वहीं इस दौरान डोमेस्टिक इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (DII) नेट बायर्स रहे. उन्‍होंने 23 जनवरी को 434.96 करोड़ के शेयर खरीदे. 09:37 (IST) 24 Jan 2023 क्रूड 88 डॉलर के पार ब्रेंट क्रूड में तेजी आई और बीते 24 घंटों में यह 7 महीने के हाई पर पहुंच गया. 89.09 डॉलर का लेवल छूने के बाद यह बाद में 88.11 डॉलर पर सेटल हुआ. अमेरिकी क्रूड (WTI) भी 81.66 डॉलर पर ट्रेड कर रहा है. यूएस में 10 साल की बॉन्‍ड यील्‍ड 3.6 फीसदी के करीब है. 09:37 (IST) 24 Jan 2023 एशियाई बाजारों में तेजी आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में तेजी देखने को मिल रही है. आज SGX Nifty में 0.47 फीसदी और निक्‍केई 225 में 1.59 फीसदी की बढ़त देखने को मिल रही है. स्‍ट्रेट टाइम्‍स में 0.53 फीसदी और हैंगसेंग में 1.79 फीसदी की बढ़त है. ताइवान वेटेड में 0.04 फीसदी की बढ़त है तो कोस्‍पी भी 0.62 फीसदी और शंघाई कंपोजिट 0.75 फीसदी मजबूत हुआ है. 09:36 (IST) 24 Jan 2023 अमेरिकी बाजारों में रही तेजी सोमवार को प्रमुख अमेरिकी बाजारों में तेजी रही और वे बढ़त पर बंद हुए हैं. सोमवार को Dow Jones में 254.07 अंकों की तेजी रही और यह 33,629.56 के लेवल पर बंद हुआ. S&P 500 इंडेक्‍स में 47.2 अंकों या 1.19 फीसदी की बढ़त रही और यह 4,019.81 के लेवल पर बंद हुआ. जबकि Nasdaq Composite में 223.98 अंकों या 2 फीसदी बढ़त रही और यह 11,364.41 के लेवल पर बंद हुआ. Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट