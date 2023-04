Live

Stock Market Live: सेंसेक्‍स 100 अंक चढ़ा, निफ्टी 17650 के पार, ICICI Bank-RIL टॉप गेनर्स, Sun Pharma टॉप लूजर

Stock Market News: आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में दबाव देखने को मिल रहा है. शुक्रवार को प्रमुख अमेरिकी बाजारों में बढ़त देखने को मिली है.

Stock Market: घरेलू शेयर बाजार के लिए ग्‍लोबल ट्रेंड कमजोर नजर आ रहे हैं.

Stock Market Update Today: कमजोर ग्‍लोबल ट्रेंड के बीच घरेलू शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिल रही है. आज के कारोबार में सेंसेक्‍स और निफ्टी दोनों इंडेक्‍स मजबूत हुए हैं. सेंसेक्‍स में 100 अंकों से ज्‍यादा तेजी देखने को मिल रही है. जबकि निफ्टी भी 17650 के पार है. आज के कारोबार में निफ्टी में बैंक, फाइनेंशियल, एफएमसीजी, रियल्‍टी इंडेक्‍स हरे निशान में हैं. जबकि ऑटो, आईटी, मेटल, फार्मा इंडेक्‍स लाल निशान में हैं. ग्‍लोबल संकेतों की बात करें तो प्रमुख एशियाई बाजारों में दबाव देखने को मिल रहा है. शुक्रवार को प्रमुख अमेरिकी बाजारों में बढ़त देखने को मिली है. फिलहाल सेंसेक्‍स में 118 अंकों की तेजी है और यह 59,773.34 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. जबकि निफ्टी 43 अंक बढ़कर 17,666.60 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. आज हैवीवेट शेयरों में खरीदारी देखी जा रही है. सेंसेक्‍स 30 के 17 शेयर हरे निशान में हैं. आज के टॉप गेनर्स में ICICIBANK, RELIANCE, WIPRO, TITAN, HDFC, HDFCBANK, NTPC शामिल हैं. जबकि टॉप लूजर्स में SUNPHARMA, TCS, TATASTEEL, POWERGRID, MARUTI, TECHM, INFY शामिल हैं. Mankind Pharma का IPO खुला लीडिंग फार्मा कंपनियों में शामिल मैनकाइंड फार्मा (Mankind Pharma) का आईपीओ आज यानी 25 अप्रैल को सब्सक्रिप्शन के लिए खुल रहा है. इसमें निवेशक 27 अप्रैल तक पैसे लगा सकेंगे. DRHP फाइलिंग के मुताबिक मैनकाइंड फार्मा के आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 1026 से 1080 रुपए तय किया गया है. यह आईपीओ पूरी तरह से आफर फॉर सेल (OFS) होगा, यानी इसमें कोई भी नया शेयर जारी नहीं होगा. कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी, Axis Capital, IIFL सिक्योरिटीज, Jefferies India और JP मॉर्गन इंडिया इस इश्यू के लिए बुक रनिंग लीड मैनेजर्स होंगे. 09:05 (IST) 24 Apr 2023 Hindustan Zinc News वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (एचजेडएल) का खर्च बढ़ने से मार्च तिमाही में मुनाफा 11.78 फीसदी घटकर 2,583 करोड़ रुपये रह गया. एक साल पहले की समान तिमाही में उसका शुद्ध लाभ 2,928 करोड़ रुपये रहा था. वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही में एचजेडएल की कुल आय भी साल भर पहले के 9,074 करोड़ रुपये से घटकर 8,863 करोड़ रुपये पर आ गई. 09:05 (IST) 24 Apr 2023 JSW Energy News जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने घोषणा की है कि उसकी एक इकाई ने तमिलनाडु में 51 मेगावॉट की पवन ऊर्जा परियोजना का परिचालन शुरू कर दिया है. यह अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) से जुड़ी 450 मेगावॉट की पवन ऊर्जा परियोजना को चरणबद्ध तरीके से शुरू किए जाने का हिस्सा है. जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने कहा कि इसके साथ ही कंपनी की मौजूदा स्थापित क्षमता 6,615 मेगावॉट पर पहुंच गई है. 09:04 (IST) 24 Apr 2023 HDFC Bank News निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक को रिजर्व बैंक ने एचडीएफसी लिमिटेड के साथ विलय की स्थिति में उसे नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) और वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) की जरूरी शर्तों में किसी भी तरह की ढील देने से मना कर दिया है.रिजर्व बैंक ने बैंक को विलय की स्थिति में सीआरआर और एसएलआर से संबंधित नियामकीय मानकों का पालन करने को कहा है. हालांकि केंद्रीय बैंक ने वरीयता वाले क्षेत्रों को कर्ज देने से जुड़े प्रावधानों में थोड़ी रियायत देने की बात कही है. 09:04 (IST) 24 Apr 2023 ICICI Bank Q4 News निजी क्षेत्र के आईसीआईसीआई बैंक का मुनाफा सालाना आधार पर 27.64 फीसदी बढ़कर 9,852.70 करोड़ रुपये हो गया. एकल आधार पर मुनाफा 30 फीसदी बढ़कर 9,121.87 करोड़ रुपये रहा. आईसीआईसीआई बैंक की कुल आय 36,108.88 करोड़ रुपये रही, जो इससे एक साल पहले इसी अवधि में 27,412.32 करोड़ रुपये थी. बैंक का कुल खर्च सालाना आधार पर 17,119.38 करोड़ रुपये से बढ़कर 22,282.50 करोड़ रुपये हो गया. 31 मार्च, 2023 तक उसके कुल लोन में ग्रॉस एनपीए का हिस्सा 2.81 फीसदी था, जो एक साल पहले इसी अवधि में 3.60 फीसदी और दिसंबर 2022 तिमाही में 3.07 फीसदी था. 09:04 (IST) 24 Apr 2023 Yes Bank News निजी क्षेत्र के यस बैंक का मार्च तिमाही में मुनाफा 45 फीसदी घटकर 202 करोड़ रुपये रह गया. बैंक ने शेयर बाजार को बताया कि पूरे वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान मुनाफा 32.7 फीसदी घटकर 717 करोड़ रुपये रहा है. बैंक की मार्च तिमाही में शुद्ध ब्याज आय 15.4 फीसदी बढ़कर 2,105 करोड़ रुपये हो गई. ब्याज मार्जिन 0.30 फीसदी बढ़कर 2.8 फीसदी हो गया. लोन ग्रोथ 12 फीसदी से अधिक रही. बैंक की कुल डिपॉजिट में 10 फीसदी ग्रोथ रही. कर्ज के लिए प्रावधान बढ़ाने के चलते मार्च तिमाही और पूरे वित्त वर्ष के दौरान उसके मुनाफे पर असर पड़ा. ब्याज आय 15.4 फीसदी बढ़कर 2,105 करोड़ रुपये रही. 09:03 (IST) 24 Apr 2023 Macrotech Developers News रियल एस्टेट फर्म मैक्रोटेक डेवलपर्स का चौथी तिमाही में मुनाफा 39 फीसदी बढ़कर 744.36 करोड़ रुपये रहा है. कंपनी ने शेयरधारकों के लिए 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने की घोषणा भी की. कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि जनवरी-मार्च 2022 में उसका शुद्ध लाभ 535.46 करोड़ रुपये था. मैक्रोटेक डेवलपर्स लोढ़ा ब्रांड नाम से प्रॉपर्टी बेचती है और देश की प्रमुख रियल एस्टेट कंपनियों में शामिल है. कुल आय घटकर 3,271.71 करोड़ रुपये रह गई. यह आंकड़ा एक साल पहले समान अवधि में 3,481.92 करोड़ रुपये था. 09:03 (IST) 24 Apr 2023 RIL Q4 News रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) का मुनाफा वित्त वर्ष 2022-23 की मार्च तिमाही में 19 फीसदी बढ़कर 19,299 करोड़ रुपये हो गया. कंपनी का यह अब तक का सर्वाधिक तिमाही लाभ है. तेल एवं पेट्रो रसायन कारोबार से आय बढ़ने और रिटेल व टेलिकॉम की मजबूत ग्रोथ से रिकॉर्ड मुनाफा आया है. एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी को 16203 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था. अमेरिका से आयात किए जाने वाले इथेन के दाम में नरमी आने से कंपनी को राहत मिली. कुल आय बढ़कर 2.19 लाख करोड़ रुपये हो गई जो पिछले वर्ष 2.14 लाख करोड़ रुपये थी. तिमाही आधार पर मुनाफा 22 फीसदी बढ़ा है. 09:02 (IST) 24 Apr 2023 FII और DII डाटा शुक्रवार यानी 21 अप्रैल के कारोबार में फॉरेन इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (FII) नेट सेलर्स रहे. NSE पर उपलब्‍ध प्रोविजनल डाटा के अनुसार 21 अप्रैल को FII ने बाजार में 2116.76 करोड़ रुपये के शेयर बेच दिए. वहीं इस दौरान डोमेस्टिक इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (DII) नेट बायर्स रहे. उन्‍होंने 21 अप्रैल को 1632.66 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. 08:59 (IST) 24 Apr 2023 क्रूड में दिखी तेजी क्रूड की कीमतों में तेजी देखने को मिली है. यूरो जोन और ब्रिटेन में इकोनॉमिक डाटा मजबूत रहा है, जिससे कीमतों को सपोर्ट मिला है. ब्रेंट क्रूड करीब 0.8 फीसदी बढ़कर 81.77 डज्ञॅलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है. जबकि यूएस क्रूड (WTI) भी 0.8 फीसदी ही बढ़कर 78.02 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है. बीते हफ्ते क्रूड में 5.5 फीसदी गिरावट देखने को मिली थी. 08:58 (IST) 24 Apr 2023 एशियाई बाजारों पर दबाव आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में दबाव देखने को मिल रहा है. हालांकि SGX Nifty में 0.35 फसदी और निक्‍केई 225 में 0.29 फीसदी की बढ़त है. वहीं स्‍ट्रेट टाइम्‍स में 0.36 फीसदी और हैंगसेंग में 0.64 फीसदी कमजोरी नजर आ रही है. ताइवान वेटेड में 0.02 फीसदी, कोस्‍पी में 0.77 फीसदी और शंघाई कंपोजिट में 0.47 फीसदी की तेजी नजर आ रही है. 08:58 (IST) 24 Apr 2023 अमेरिकी बाजारों में रही बढ़त शुक्रवार को प्रमुख अमेरिकी बाजारों में बढ़त देखने को मिली है. हालांकि अर्निंग सीजन को लेकर निवेशक सतर्क दिख रहे हैं. बैंकिंग क्राइसिस के बाद बहुत से बेंक अपने तिमाही नतीजे पेश करने जा रहे हैं. शुक्रवार को Dow Jones में 22.34 अंकों की तेजी रही और यह 33,808.96 के लेवल पर बंद हुआ. S&P 500 इंडेक्‍स में 4 अंकों की तेजी रही और यह 4133.52 के लेवल पर बंद हुआ. जबकि Nasdaq में 13 अंकों की बढ़त रही और यह 12,072.46 के लेवल पर बंद हुआ.