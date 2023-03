Live

stock Market Live: US फेड के एक्‍शन से बाजार कमजोर, सेंसेक्‍स 250 अंक टूटा, निफ्टी 17100 के नीचे, बैंक शेयरों में बिकवाली

Stock Market News: आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है. वहीं इसके पहले बुधवार को अमेरिकी बाजारों में गिरावट देखने को मिली है.

Stock Market: घरेलू बाजार के लिए ग्‍लोबल संकेत कमजोर नजर आ रहे हैं.

Stock Market Update: कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में बिकवाली देखने को मिल रही है. आज के कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स में कमजोरी आई है. यूस फेड ने महंगाई के उच्‍च स्‍तरों को देखते हुए एक बार फिर ब्‍याज दरों में 25 अंकों की बढ़ोतरी की है. वहीं आगे भी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए दरों में और बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं. ऐसे में घरेलू स्‍तर पर भी केंद्रीय बैंक रेपो रेट में फिर इजाफा कर सकते हैं. मंदी का जोखिम बढ़ता देख बाजार के सेंटीमेंट कमजोर हुए हैं. फिलहाल सेंसेक्स में 270 अंकों की कमजोरी है और यह 57945 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. जबकि निफ्टी 80 अंक टूटकर 17072 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. आज के कारोबार में ज्यादातर सेक्टर में बिकवाली है. निफ्टी पर बैंक, फाइनेंशियल, आईटी, मेटल समेत ज्‍यादातजर इंडेक्‍स लाल निशान में हैं. जबकि फार्मा हरे निशान में. आज के कारोबार में हैवीवेट शेयरों में बिकवाली देखने को मिल रही है. सेंसेक्स 30 के 20 शेयर लाल निशान में और 10 हरे निशान में हैं. आज के टॉप गेनर्स में BHARTIARTL, TATAMOTORS, LT, TATASTEEL, SUNPHARMA, MARUTI, TECHM शामिल हैं. जबकि टॉप लूजर्स में HDFC, RELIANCE, POWERGRID, HDFCBANK, TCS, BAJFINANCE, INFY शामिल हैं. Live Updates Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट 11:10 (IST) 23 Mar 2023 अडानी पॉवर को निगरानी में रखेंगे BSE, NSE शेयर बाजार एनएसई और बीएसई ने कहा कि अडानी पॉवर को 23 मार्च से अल्पकालिक अतिरिक्त निगरानी कदम (एएसएम) के दायरे में रखा जाएगा. इससे पहले, एनएसई और बीएसई ने अडानी ग्रुप की दो कंपनियों- अडानी ग्रीन एनर्जी और एनडीटीवी के शेयरों को सोमवार से दीर्घकालिक अतिरिक्त निगरानी कदम (एएसएम) ढांचा के पहले चरण से बाहर रखने का निर्णय लिया था. दोनों शेयर बाजारों ने अडानी पॉवर के साथ अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी विल्मर को 8 मार्च को अल्पकालिक एएसएम के तहत रखा था, हालांकि 17 मार्च को तीनों को निगरानी के दायरे से बाहर कर दिया गया था. 10:53 (IST) 23 Mar 2023 Global Surfaces की मजबूत लिस्टिंग नेचुरल स्टोंस के प्रॉसेसिंग और इंजीनियर्ड क्वार्ट्ज की मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी ग्लोबल सर्फेसेज (Global Surfaces) के शेयर की आज स्‍टॉक मार्केट में मजबूत लिस्टिंग हुई है. कंपनी ने आईपीओ के लिए शेयर प्राइस 140 रुपये तय किया था, जबकि यह 17 फीसदी प्रीमियम के साथ 163 रुपये पर लिस्‍ट हुआ. यानी लिस्टिंग पर निवेशकों को हर शेयर पर 23 रुपये या 17 फीसदी रिटर्न मिला है. सब्‍सक्रिप्‍शन के दौरान इश्‍यू को निवेशकों की ओर से मजबूत रिस्‍पांस मिला था. फिलहाल अभी बाजार वोलेटाइल है, जिसके बाद भी आईपीओ ने कमाई कराई है. 10:16 (IST) 23 Mar 2023 M&M News विश्व बैंक समूह की इकाई आईएफएसी वाहन कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा (एमएंडएम) की एक नई इकाई में 600 करोड़ रुपये का निवेश करेगी. आईएफसी महिंद्रा एंड महिंद्रा के पूर्ण स्वामित्व वाली अंतिम छोर तक परिवहन (एलएमएम) सुविधा उपलब्ध कराने वाली कंपनी में 600 करोड़ रुपये का निवेश कर रही है. इसे एक नई कंपनी (न्यूसीओ)के रूप में गठित किया जाएगा. एमएंडएम ने कहा कि आईएफसी देश में आईएफसी का ईवी विनिर्माता में यह पहला निवेश है. साथ ही यह इलेक्ट्रिक तिपहिया में उसका पहला निवेश हेगा. 10:16 (IST) 23 Mar 2023 Hero Motocorp News देश की अग्रणी दोपहिया विनिर्माता हीरो मोटोकॉर्प ने अगले महीने से अपने वाहनों की कीमतों में करीब 2 फीसदी की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है. कंपनी ने एक बयान में कहा कि नए उत्सर्जन मानक के अनुरूप अपने मॉडलों को बनाने में बढ़ी हुई लागत को देखते हुए कीमत बढ़ाने का फैसला किया गया है. वाहनों की नई कीमतें अप्रैल से लागू हो जाएंगी. 1 अप्रैल, 2023 से बीएस-6 उत्सर्जन मानक का अधिक सख्त दूसरा चरण लागू होने वाला है. इस चरण के अनुरूप मॉडलों के विकास एवं उत्पादन पर वाहन कंपनियों की लागत बढ़ गई है. 10:16 (IST) 23 Mar 2023 Anupam Rasayan News रसायन कंपनी अनुपम रसायन इंडिया लिमिटेड ने सूरत और भरूच में 670 करोड़ रुपये के निवेश से 3 नए कारखाने लगाने के लिए गुजरात सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर बुधवार को हस्ताक्षर किए. कंपनी का लक्ष्य 2025 से पहले इन संयंत्रों को चालू करने का है. कंपनी के प्रबंध निदेशक आनंद देसाई ने बयान में कहा कि यह निवेश हमारे परिचालन का विस्तार करने और हमारी विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करने के रणनीतिक कदम के अनुरूप है. इन संयंत्रों का एक बड़ा हिस्सा फ्लोरोकेमिकल्स के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगा. 10:15 (IST) 23 Mar 2023 HAL News सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) में अपनी 3.5 फीसदी हिस्सेदारी 2,450 रुपये प्रति शेयर के न्यूनतम मूल्य पर बेचेगी. जिससे उसे करीब 2,800 करोड़ रुपये मिलने की संभावना है. सरकार एचएएल में अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए दो दिन की खुली बिक्री पेशकश (ओएफएस) लेकर आएगी. संस्थागत निवेशक बृहस्पतिवार को जबकि रिटेल निवेशक शुक्रवार को शेयरों की खरीद कर पाएंगे. एचएएल के ओएफएस के तहत बुनियादी तौर पर 1.75 फीसदी हिस्सेदारी यानी 58.51 लाख शेयर की पेशकश की जाएगी और अधिक अभिदान होने की स्थिति में इतने और शेयरों की बिक्री का विकल्प रहेगा. एचएएल में सरकार के पास फिलहाल 75.15 फीसदी हिस्सा है. 09:17 (IST) 23 Mar 2023 Global Surfaces Listing इंजीनियर क्वार्ट्ज निर्माता ग्लोबल सर्फेस का शेयर आज स्‍टॉक एक्सचेंजों पर लिस्‍ट होने जा रहा है. इश्‍यू को कुल 12.21 गुना सब्‍सक्रिप्‍शन मिला था, जिसे 13-15 मार्च, 2023 के दौरान बोली लगाने के लिए खोला गया था. Divgi TorqTransfer Systems के बाद साल 2023 में यह दूसरा आईपीओ था. आईपीओ से ग्लोबल सर्फेस को 154.98 करोड़ रुपये मिले, जिसमें 133-140 रुपये प्रति शेयर के मूल्य बैंड के हायर एंड में 119.28 करोड़ रुपये के नए शेयर शामिल थे. 09:17 (IST) 23 Mar 2023 NSE पर F&O के तहत बैन NSE पर F&O के तहत आज 23 मार्च को 2 शेयर बैन रहेंगे. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने आज इस कैटेगिरी में Biocon और Indiabulls Housing Finance को अपनी F&O बैन लिस्‍ट में रिटेन किया है. F&O सेग्‍मेंट के तहत प्रतिबंधित सिक्‍योरिटीज में वे कंपनियां शामिल हैं, जहां डेरिवेटिव अनुबंध मार्केट वाइड पोजिशन लिमिट के 95 फीसदी को पार कर चुके हैं. 09:17 (IST) 23 Mar 2023 FII और DII डाटा बुधवार यानी 22 मार्च के कारोबार में फॉरेन इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (FII) लगातार 10 सेशन के बाद नेट बायर्स रहे. NSE पर उपलब्‍ध प्रोविजनल डाटा के अनुसार 22 मार्च को FII ने बाजार से 61.72 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. वहीं इस दौरान डोमेस्टिक इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (DII) भी नेट बायर्स रहे. उन्‍होंने 22 मार्च को 383.51 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. 09:16 (IST) 23 Mar 2023 US Fed ने ब्‍याज दरों में की बढ़ोतरी अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने 22 मार्च को ब्याज दरों में 25 बेसिस प्‍वॉइंट की बढ़ोतरी की है. फेड बैंकिंग क्राइसिस के चलते दबाव में चल रहे बाजारों को अपनी ओर से हर संभव उपाय करने का आश्वासन दिया. फेड ने अपने फंड टारगेट को 4.75-5 फीसदी की सीमा तक बढ़ा दिया, जो 2007-08 के वैश्विक वित्तीय संकट से पहले देखा गया स्तर था. दरों में बढ़ोतरी जो मोटे तौर पर अनुमान के अनुरूप है, फंड की लागत को और बढ़ाएगी, जिससे एक संभावित मंदी का जोखिम बना हुआ है. जिसका न सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पर बल्कि दुनिया भर में प्रभाव पड़ेगा. फेड का कहना है कि इनफ्लेशन अभी भी हाई लेवल पर है, जिससे दरों में बढ़ोतरी जरूरी थी. 09:16 (IST) 23 Mar 2023 क्रूड में 1 फीसदी गिरावट ब्रेंट क्रूड में 1 फीसदी गिरावट देखने को मिली है. यूएस फेड ने महंगाई को देखते हुए आगे भी ब्‍याज दरों में बढ़ोतरी के संकत दिए हैं. क्रूड इंटरनेशनल मार्केट में 1 फीसदी टूटकर 75.89 डॉलर प्रति बैरल पर है. जबकि अमेरिकी क्रूड (WTI) भी 1.2 फीसदी टूटकर 70.06 डॉलर प्रति बैरल पर है. 09:16 (IST) 23 Mar 2023 एशियाई बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है. आज SGX Nifty में हल्‍की गिरावट है तो निक्‍केई 225 और स्‍ट्रेट टाइम्‍स भी 0.24 फीसदी और 0.27 फीसदी कमजोर हुए हैं. हैंगसेंग में 0.58 फीसदी बढ़त है तो ताइवान वेटेड भी 0.71 फीसदी मजबूत हुआ है. कोस्‍पी और शंघाई कंपोजिट फ्लैट दिख रहे हैं. 09:16 (IST) 23 Mar 2023 Dow Jones 530 अंक गिरकर बंद बुधवार को अमेरिकी बाजारों में गिरावट देखने को मिली है. यूएस फेड ने महंगाई को देखते हुए ब्‍याज दरों में फिर 25 अंकों की बढ़ोतरी की है, जिससे मंदी का जोखिम बना हुआ है. बुधवार को Dow Jones में 530.49 अंकों या 1.63 फीसदी गिरावट रही और यह 32,030.11 के लेवल पर बंद हुआ. S&P 500 इंडेक्‍स में 65.9 अंकों की गिरावट रही और यह 3,936.97 के लेवल पर बंद हुआ. जबकि Nasdaq Composite में करीब 190.15 अंकों की कमजोरी आई और यह 11,669.96 के लेवल पर बंद हुआ. Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट