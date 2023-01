Live

Stock Market Live: सेंसेक्‍स 350 अंक चढ़ा, निफ्टी 18150 की ओर; Tata Motors, HDFC, SBI में जोरदार एक्‍शन

Stock Market News: ग्‍लोबल संकेतों की बात करें तो एशियाई बाजारों में तेजी है तो शुक्रवार को यूएस मार्केट भी मजबूत बंद हुए थे.

Stock Market: आज के कारोबार में सेंसेक्‍स और निफ्टी दोनों इंडेक्‍स में रैली है.

Stock Market Update Today: मजबूत ग्‍लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में आज खरीदारी देखने को मिल रही है. आज के कारोबार में सेंसेक्‍स और निफ्टी दोनों इंडेक्‍स में रैली है. सेंसेक्‍स करीब 350 अंक मजबूत हुआ है. वहीं निफ्टी 18100 के पार निकल गया है. आज बैंकिंग शेयरों में अच्‍छी खरीदारी देखने को मिल रही है. ग्‍लोबल संकेतों की बात करें तो एशियाई बाजारों में तेजी है तो शुक्रवार को यूएस मार्केट भी मजबूत बंद हुए थे. फिलहाल सेंसेक्‍स में 362 अंकों की तेजी है और यह 60,983.39 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. जबकि निफ्टी 96 अंक चढ़कर 18124 के लेवल पर है. टॉप गेनर्स और लूजर्स आज के कारोबार में बैंक शेयरों में अच्‍छी तेजी है. निफ्टी पर बैंकिंग इंडेक्‍स 1 फीसदी मजबूत हुआ है. ऑटो, फाइनेंशिसल और मेटल इंडेक्‍स भी आधे फीसदी मजबूत हुए हैं. आईटी और फार्मा भी हरे निशान में हैं तो रियल्‍टी इंडेक्‍स लाल निशान में है. आज हैवीवेट शेयरों में अच्‍छी खरीदारी देखने को मिल रही है. सेंसेक्‍स 30 के 24 शेयर हरे निशान में हैं. आज के टॉप गेनर्स में TATAMOTORS, INDUSINDBK, ICICIBANK, KOTAKBANK, TATASTEEL, SBI, M&M, AXISBANK शामिल हैं. जबकि टॉप लूजर्स में BAJAJFINSV, ASIANPAINT, NTPC, ULTRACEMCO, ITC, MARUTI शामिल हैं. Live Updates Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट 14:47 (IST) 23 Jan 2023 Honda Activa H-Smart लॉन्च होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (Honda Motorcycle & Scooter India-HMSI) ने 23 जनवरी को भारत में नया टू-व्हीलर Honda Activa H-Smart लॉन्च किया है. कंपनी स्कूटर 3 ट्रिम- स्टैंडर्ड, डीलक्स और स्मार्ट में उपलब्ध है, जिनकी एक्सशोरूम कीमत 74,536 रुपये से 80,537 रुपये के बीच है. कंपनी का दावा है कि Honda Activa H-Smart स्कूटर 5 नए पेंटेड टेक्नोलॉजी एप्लिकेशन के साथ पेश किया गया है. 14:44 (IST) 23 Jan 2023 होंडा ने एक्टिवा का नया संस्करण उतारा होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (एचएमएसआई) ने अपने एक्टिवा स्कूटर का नया संस्करण सोमवार को उतारा. यह आगामी एवं सख्त उत्सर्जन नियमों के अनुरूप है. इसकी दिल्ली में शुरुआती शोरूम कीमत 74,536 रुपये है. नई एक्टिवा 'ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक्स' (ओबीडी-दो) के अनुरूप है. इसे तीन संस्करण में पेश किया जा रहा है जिनकी कीमत 74,536 रुपये, 77,036 रुपये और 80,537 रुपये है. 14:43 (IST) 23 Jan 2023 Canara Bank Q3 Result केनरा बैंक ने दिसंबर 2022 में खत्म तिमाही के लिए शानदार नतीजों का एलान किया है. बैंक के नेट प्रॉफिट में 92 फीसदी का जबरदस्त उछाल देखने को मिला है. इस प्रमुख सरकारी बैंक के प्रदर्शन में यह सुधार बैड लोन (NPA) में कमी आने और ब्याज से होने वाली आमदनी (Interest Income) में बढ़ोतरी की वजह से आया है. इसके अलावा अक्टूबर-दिसंबर 2022 की तिमाही के दौरान बैंक की कुल आय भी करीब 23 फीसदी बढ़ी है. 14:42 (IST) 23 Jan 2023 ICICI Bank पर ब्रोकरेज हाउस ब्रोकरेज हाउस रेलिगेयर ब्रोकिंग ने ICICI Bank के शेयर में BUY रेटिंग दी है और 1157 रुपये का टारगेट दिया है. ब्रोकरेज हाउस येस सिक्‍योरिटीज ने ICICI Bank में BUY रेटिंग दी है और 1180 रुपये का टारगेट रखा है. ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने ICICI Bank में Buy रेटिंग देते हुए 1150 रुपये का टारगेट दिया है. 14:41 (IST) 23 Jan 2023 ICICI Bank: शेयर में उतार चढ़ाव निजी सेक्‍टर के लीडिंग बैंक ICICI Bank के शेयरों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है. आज के कारोबार में शेयर 883 रुपये तक मजबूत होने के बाद 865 रुपये तक कमजोर हुआ. जबकि शुक्रवार को यह 870 रुपये पर बंद हुआ था. शुक्रवार को बैंक ने अपने तिमाही नतीजे जारी किए थे. वित्त वर्ष की 2023 की दिसंबर तिमाही में ICICI बैंक का मुनाफा 34 फीसदी बढ़कर 8312 करोड़ रुपये हो गया है. 11:28 (IST) 23 Jan 2023 RIL के शेयर पर ब्रोकरेज हाउस ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने RIL के शेयर में 2800 रुपये टारगेट प्राइस के लिहाज से निवेश की सलाह दी है. करंट प्राइस पर इसमें 15 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. ब्रोकरेज का कहना है कि सेग्‍मेंट वाइज कंज्‍यूमर बिजनेस की बात करें तो रिटेल और टेलिकॉम दोनों में सॉफ्ट ग्रोथ दिखी है. आगे 5G के विस्‍तार का फायदा मिलेगा. ऑयल एंड गैस सेग्‍मेंट में मार्जिन बेहतर हुआ है. 11:27 (IST) 23 Jan 2023 RIL के शेयर में तेजी Reliance Industries के शेयरों में आज बढ़त देखने को मिल रही है और यह 2466 रुपये पर पहुंच गया. जबकि शुक्रवार को यह 2443 रुपये पर बंद हुआ था. शुक्रवार को ही बाजार बंद होने के बाद RIL ने अपने तिमाही नतीजे पेश किए थे. RIL का कंसो मुनाफा सालाना बेसिस पर 15 फीसदी कम हुआ है, हालांकि रेवेन्‍यू 15 फीसदी बढ़ गया है. 09:46 (IST) 23 Jan 2023 State Bank of India News SBI ने केनरा बैंक द्वारा आयोजित कमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी, मॉस्को में 40 फीसदी हिस्‍सेदारी दने के लिए एक समझौता किया है. लेनदेन मार्च 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है और अधिग्रहण की लागत 14.67 मिलियन डॉलर है. 09:46 (IST) 23 Jan 2023 Yes Bank Results Yes Bank का मुनाफा सालाना आधार पर 80.7 फीसदी घटकर 51.5 करोड़ रहा है. हालांकि नेट इंटरेस्‍ट इनकम 11.7 फीसदी बढ़कर 1970.6 करोड़ रुपये रहा. जबकि मार्जिन 10 bps YoY बढ़कर 2.5 फीसदी रहा. हालांकि इसमें तिमाही आधार पर 10 अंकों की गिरावट रही. एडवांस 10 फीसदी और डिपॉजिट 16 फीसदी बढ़ा है. 09:46 (IST) 23 Jan 2023 आज Axis Bank, Canara Bank के नतीजे आज यानी 23 जनवरी को Axis Bank और Canara Bank के तिमाही नतीजे आने हैं. इनके अलावा IDBI Bank, Container Corporation of India, Amber Enterprises, Craftsman Automation, Butterfly Gandhimathi, Gland Pharma, HFCL, J&K Bank, Jindal Stainless, Route Mobile, Shoppers Stop, Tata Communications और Zensar Technologies के भी नतीजे आएंगे. 09:46 (IST) 23 Jan 2023 F&O बैन में ये स्‍टॉक आज यानी 23 जनवरी 2023 को 3 शेयर F&O बैन में हैं. एनएसई ने इस कैटेगिरी में आज भी L&T Finance Holdings और Delta Corp को रीटेन रखा है. जबकि PVR को शामिल किया है. जिस कंपनी का डेरिवेटिव कांट्रैक्‍ट मार्केट वाइड पोजिशन लिमिट का 95 फीसदी पार कर जाता है, उनके शेयरों को F&O में रखा जाता है. 09:45 (IST) 23 Jan 2023 FII और DII डाटा शुक्रवार यानी 20 जनवरी के कारोबार में फॉरेन इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (FII) नेट सेलर्स रहे. NSE पर उपलब्‍ध प्रोविजनल डाटा के अनुसार 20 जनवरी को FII ने बाजार से 2,002.25 करोड़ रुपये निकाल लिए. वहीं इस दौरान डोमेस्टिक इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (DII) नेट बायर्स रहे. उन्‍होंने 20 जनवरी को 1509.95 करोड़ के शेयर खरीदे. 09:45 (IST) 23 Jan 2023 क्रूड की कीमतों में नरमी क्रूड की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है. ब्रेंट क्रूड 0.5 फीसदी कमजोरी के साथ 87.17 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड करता दिखा, जबकि US WTI क्रूड भी 0.5 फीसदी गिरकर 81.24 डॉलर प्रति बैरल पर था. 09:45 (IST) 23 Jan 2023 एशियाई बाजारों में खरीदारी आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में खरीदारी देखने को मिल रही है. आज SGX Nifty 0.54 फीसदी मजबूत हुआ है तो निक्‍केई 225 में 1.18 फीसदी बढ़त है. स्‍ट्रेट टाइम्‍स में 0.53 फीसदी तेजी है तो हैंगसेंग में 1.79 फीसदी बढ़त है. ताइवान वेटेड फ्लैट है तो कोस्‍पी 0.62 फीसदी और शंघाई कंपोजिट 0.75 फीसदी मजबूत हुआ है. 09:45 (IST) 23 Jan 2023 US मार्केट में रही थी मजबूती शुक्रवार को यूएस मार्केट में तेजी देखने को मिली थी. तिमाही नतीजे बेहतर रहने से बाजार को बूस्‍ट मिला. Netflix और Google के पैरेंट Alphabet जैसे शेयरों में अच्‍छी तेजी रही. शुक्रवार को Dow Jones में 330.93 अंकों या 1 फीसदी की तेजी रही और यह 33,375.49 के लेवल पर बंद हुआ. S&P 500 इंडेक्‍स में 73.76 अंकों या 1.89 फीसदी की तेजी रही और यह 3,972.61 के लेवल पर बंद हुआ. जबकि Nasdaq Composite 288.17 अंक या 2.66 फीसदी बढ़कर 11,140.43 के लेवल पर बंद हुआ. Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट