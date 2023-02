Live

Stock Market Live: सेंसेक्‍स 200 अंक टूटा, निफ्टी 17500 के करीब, बैंक शेयरों में बिकवाली, ये हैं टॉप लूजर्स

आज बाजार में मिक्‍स्‍ड कारोबार है. बैंक, आईटी और फाइनेंशियल शेयरों पर दबाव देखने को मिल रहा है.

Stock Market: घरेलू शेयर बाजार में आज बिकवाली देखने को मिल रही है.

Stock Market Update: मिले जुले ग्‍लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में कमजोरी दिख रही है. आज के कारोबार में सेंसेक्‍स और निफ्टी में हल्‍की गिरावट है. सेंसेक्‍स में 200 अंकों की गिरावट है. निफ्टी 17500 के करीब आ गया है. आज बाजार में मिक्‍स्‍ड कारोबार देखने को मिल रहा है. आईटी और मेटल शेयरों में कुछ खरीदारी है. वहीं बैंक और फाइनेंशियल शेयरों पर दबाव देखने को मिल रहा है. फिलहाल सेंसेक्‍स में 35 अंकों की कमजोरी है और यह 59,709.50 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. जबकि निफ्टी 12 अंक टूटकर 17,542.35 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. आज हैवीवेट शेयरों में बिकवाली देखने को मिल रही है. सेंसेक्‍स 30 के 12 शेयर हरे निशान में तो 18 लाल निशान में दिख रहे हैं. आज के टॉप गेनर्स में HCLTECH, TCS, TECHM, TATASTEEL, WIPRO, LT शामिल हैं तो टॉप लूजर्स में BAJFINANCE, HDFCBANK, NTPC, MARUTI, HDFC, RIL, Airtel शामिल हैं. Live Updates Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट 10:06 (IST) 23 Feb 2023 Biocon News बायोफार्मास्युटिकल कंपनी ने अपने भुगतान दायित्व को पूरा किया है और 2,250 करोड़ रुपये के कमर्शियल पेपर्स को पूरी तरह से भुनाया है. 10:06 (IST) 23 Feb 2023 Zomato News ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने की सुविधा देने वाली कंपनी जोमेटो ने घर जैसा भोजन अपलब्ध कराने के लिये ‘एवरीडे’ नाम से सेवा शुरू की है. इसके तहत उसके साझेदार घरों में भोजन बनाने वाले खानसामों से संपर्क स्थापित करेंगे. कंपनी के ब्लॉग पर एक पोस्ट में कहा गया कि जोमेटो एवरीडे आपको अपने घर के करीब लाएगा, वह आपको ऐसा भोजन उपलब्ध करवाएगा जिससे आपको घर जैसा महसूस हो. 10:06 (IST) 23 Feb 2023 Adani Green Energy News श्रीलंका ने अडानी ग्रुप की पवन ऊर्जा परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की है. श्रीलंका के ऊर्जा मंत्री कंचना विजेसेकरा ने जानकारी दी कि अडानी ग्रीन एनर्जी के अधिकारियों के साथ 500 मेगावॉट क्षमता वाली नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना की प्रगति की समीक्षा की है. अडाणी ग्रुप को पिछले अगस्त में देश के पूर्वोत्तर में स्थित पूनरीन में पवन ऊर्जा परियोजनाओं शुरू करने की मंजूरी दी गई थी. 10:05 (IST) 23 Feb 2023 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश घटा उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार डेटा के नवीनतम विभाग के अनुसार, इस वित्त वर्ष में अप्रैल-दिसंबर के दौरान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) 15 फीसदी घटकर 36.75 अरब डॉलर रह गया. पिछले साल की इसी अवधि के दौरान एफडीआई फ्लो 43.17 बिलियन डॉलर था. कुल एफडीआई फ्लो, जिसमें इक्विटी फ्लो, पुनर्निवेशित आय और अन्य पूंजी शामिल है, चालू वित्त वर्ष के 9 महीनों के दौरान घटकर 55.27 अरब डॉलर रह गया, जबकि एक साल पहले की अवधि में यह 60.4 अरब डॉलर था. 10:05 (IST) 23 Feb 2023 F&O के तहत NSE पर बैन आज यानी 22 फरवरी को F&O के तहत NSE पर 1 शेयर में ट्रेडिंग बैन रहेगी. नेशनल स्‍टॉक एक्‍सचेंज ने आज इस कटेगिरी में Vodafone India को रिटेन किया है. जिन सिक्‍योरिटीज का डेरिवेटिव कांट्रैक्‍ट उनकी मार्केट वाइज पोजिशन लिमिट से 95 फीसदी क्रॉस कर जाता है, उन्‍हें इस कैटेगिरी में रखा जाता है. 10:03 (IST) 23 Feb 2023 FII और DII डाटा बुधवार यानी 22 फरवरी के कारोबार में फॉरेन इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (FII) नेट सेलर्स रहे. NSE पर उपलब्‍ध प्रोविजनल डाटा के अनुसार 22 फरवरी को FII ने बाजार में 579.82 करोड़ रुपये निकाल लिए. वहीं इस दौरान डोमेस्टिक इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (DII) नेट बायर्स रहे. उन्‍होंने 22 फरवरी को 371.56 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. 10:03 (IST) 23 Feb 2023 क्रूड 80.60 डॉलर प्रति बैरल पर ब्रेंट क्रूड की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है. इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड 3 फीसदी फिसलकर 80.60 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है. वहीं अमेरिकी क्रूड (WTI) भी 3 फीसदी फिसलकर 74.05 डॉलर प्रति बैरल पर है. 10:02 (IST) 23 Feb 2023 एशियाई बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है. SGX Nifty में 0.30 फीसदी तेजी है. वहीं निक्‍केई 225 में 1.36 फीसदी और स्‍ट्रेट टाइम्‍स में 0.70 फीसदी गिरावट है. हैंगसेंग में 0.58 फीसदी और ताइवान वेटेड में 1.38 फीसदी बढ़त है. कोस्‍पी भी 1.13 फीसदी मजबूत हुआ है. जबकि शंघाई कंपोजिट में 0.09 फीसदी की बढ़त दिख रही है. 09:46 (IST) 23 Feb 2023 Dow Jones 85 अंक गिरकर बंद बुधवार को प्रमुख अमेरिकी बाजारों में मिक्‍स्‍ढ रिएक्‍शन देखने को मिला है. बाजार यूएस फेड द्वारा एक और बार ब्‍याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना को लेकर अलर्ट है. बुधवार को Dow Jones में 85 अंकों या 0.26 फीसदी गिरावट रही और यह 33,045 के लेवल पर बंद हुआ. S&P 500 इंडेक्‍स 6.29 अंक या 0.16 फीसदी टूटकर 3,991.05 के लेवल पर बंद हुआ. जबकि Nasdaq में 14.77 अंकों या 0.13 फीसदी की तेजी रही और यह 11,507.07 के लेवल पर बंद हुआ. Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट